Danmark reddede mig fra et liv som barnebrud

Der er et øjeblik, der er definerende for min tidlige ungdom. Jeg var 17 år og var lige blevet gift med en af Pakistans rigeste forretningsmænd, og nu havde vi vores første skænderi.

Min nye mand afsluttede det ved at vise mig, hvem der bestemte. Hans fysiske overmagt efterlod ingen tvivl om den sag. Han satte sin kone på plads, så ingen af os kunne være i tvivl om rollefordelingen.

Når jeg ser tilbage på det, kan han meget vel have opfattet sit overgreb på mig som en succes. Sådan må det også have set ud for en mand, der ikke er vant til at skulle lytte til kvinder.

Dagens kronikør Eesha Samad er leder af Unicef’s gadefundraisere og bosat i Danmark.

Skænderiet holdt jo op. Skrigene blev til hulken. Problemet var bare, at de ikke var forsvundet ... de var bare flyttet ind i mig.

Hele mit liv havde jeg levet en beskyttet tilværelse i en boble af rigdom og faste kønsroller

Den aften stod det klart for mig, at min holdning og mine ønsker ikke betød en skid. Jeg var castet til at spille rollen som hustru, fordi der skulle være en kvinde i hans liv.

Jeg havde ellers været fyr og flamme, da min far et par måneder tidligere havde meddelt, at jeg skulle giftes.

Han havde valgt en af sine forretningspartnere til mig. En mand, der ligesom vi var en del af Pakistans overklasse. Alle var glade for det arrangement.

Min far glædede sig over, at ægteskabet ville besegle deres tætte relation; det var godt for forretningen.

Far bestemte

Min mor, havde ikke noget at skulle have sagt, når min far først havde taget sin beslutning, men hun var lettet over, at den udkårne var så rig, at hendes eneste datter næppe ville komme til at lide økonomiske afsavn.

Samtidig var hun lettet over, at min far havde valgt en moderne mand, så jeg kunne fortsætte min uddannelse. Selv var jeg henrykt over udsigten til en ny favnfuld ekstremt dyrt tøj og til den kommende bryllupsfest – mere end 1.000 gæster, enorme gaver og så meget opmærksomhed, at selv en ’X Factor’-finalist ville sukke af misundelse.

Kun min barndomsven var bekymret. »Har du ikke brug for lidt tid til at tænke det igennem og vænne dig til det«, spurgte han. »Det er jo trods alt en stor beslutning!«.

Jeg svarede med et fnis og kvitterede med en forklaring om, at et ægteskab ikke var den store forandring.

»I dag spiser jeg hjemme hos min mor og far, i morgen spiser jeg i hans families hus. I dag sover jeg her, i morgen der«, sagde jeg med den lethed, som hører børn til.

Og det var ikke tilfældigt, for jeg var et barn dengang.

Da jeg mange år efter begyndte at arbejde for FN’s Børneorganisation, Unicef, stod det klart for mig, at jeg faktisk havde været barnebrud. Jeg var som sagt kun 17 år og tilmed langt mindre moden end en gennemsnitlig dansk teenager.

Kvinderne brugte dagene på at shoppe, besøge hinanden for at sladre og være repræsentative og bakke op om deres mænd.

Mændene lavede forretninger og gav den i rollen som patriarker.

De bestemte, kvinderne adlød. Mænd og drengebørn var skattede, kvinder og pigebørn skulle indordne sig. Vores køn gav os lavere rang.

Rollefordelingen var klar, og det var den, der kort tid efter bryllupsfesten manifesterede sig i overgrebene på mig.

Min mand styrede mit liv. Hvornår jeg skulle stå op, hvordan jeg skulle være klædt, hvordan jeg skulle repræsentere familien, når den endeløse strøm af besøgende kom forbi på visit.

Der var en forventning om total underkastelse. Jeg var ikke længere en person. Jeg var nogens kone, nogens svigerdatter, nogens svigerinde.

Rollen som ’mig’ var strøjet fra rollehæftet. Det, der var mig, var ikke vigtigt, og hvis det stadig eksisterede et sted, skulle det gemmes væk – allerhelst forsvinde helt.

Når vi i UNICEF arbejder med børneægteskaber, er en central del af motivet til at gifte en datter væk næsten altid penge. Fattige familier med alt for mange munde at mætte tvinges til at skille sig af med så mange af de knurrende maver som muligt.

Samtidig er ægteskabet en oplagt mulighed for at beskytte unge piger mod overgreb fra tilfældige. En gift kvinde er i mange kulturer mindre udsat for overgreb fra fremmede, fordi det er klart, hvem hun tilhører.

Fattigdom og behovet for beskyttelse er f.eks. en væsentlig grund til, at antallet af barnebrude er steget væsentligt blandt syrerne i de mange flygtningelejre i Syriens nabolande.

Jeg passer dårligt med det gængse billede af en barnebrud. Overgreb blev først en del af mit liv med ægteskabet, og jeg blev på ingen måde giftet væk pga. pengeproblemer.

Alligevel havde ægteskabet alt med penge at gøre. Det var min fars vej til endnu bedre forretninger og dermed endnu mere rigdom. Det var et udtryk for en tankegang, der forveksler penge med kærlighed.

Jeg havde aldrig før været uden for Pakistan. At lande i Kastrup var som at lande på en anden planet

Samtidig havde mit barneægteskab mange fællestræk med dem, som hundredtusindvis af unge kvinder lever i verden over.

En lang række Unicef-undersøgelser viser, at risikoen for overgreb og social kontrol stiger, når piger bliver gift, mens de stadig er børn. Den statistik er jeg en del af.

Jeg var i det ægteskab i syv år. Jeg løb hjem til mine forældre et par gange og bad om hjælp.

Kataloget over min fars reaktioner var tykt og bød på variationer over temaet ’Jeg kan og vil ikke gøre noget for dig’.

Nogle gange sagde han, at jeg da var velkommen til at gæste mit barndomshjem et par dage, men jeg skulle vide, at min mands hjem var mit rigtige hjem. Andre gange lod han mig forstå, at en god datter ikke løber fra sin mand.

De mente, at jeg var problemet

Da jeg begyndte at tale om, at jeg ville skilles, svarede han blot: »Det er en stor beslutning. Sådan en kan et barn ikke tage. Du ved ikke, hvad du siger«.

Som 17-årig havde jeg været kvinde nok til, at han kunne gifte mig væk. Nu var jeg i 20’erne og slet ikke voksen nok til at søge skilsmisse.

Når jeg nægtede at vende tilbage til min svigerfamilie, tog han over til min mand og undskyldte.

Så bekræftede de hinanden i, at jeg var svær at have med at gøre. Hvad skulle man dog stille op med det fjollede og forvirrede pigebarn?

Måske burde de få fat i en psykolog, der kunne hjælpe mig med at slå mine vanvittige ideer ud af hovedet?

Deres fælles taktik var altid at distrahere mig, ligesom man gør med små børn. Man peger op i luften og råber med begejstret stemme: Se, en fugl – og håber på, at barnet holder op med at græde. Min mand sagde: »Lad os skabe en familie. Lad os få en baby. Lad os gå ud at spise et nyt, smart sted«.

Jeg vidste, at intet ville forandre sig, men jeg var opdraget til at gøre, hvad der blev sagt, når det blev sagt med tilstrækkeligt eftertryk, så jeg vendte altid hjem, og alting fortsatte, som det plejede.

Depressionen kom krybende, og til sidst begyndte jeg at flygte ind i søvnen i stedet for at flygte ud af huset. Jeg tog sovepiller, sov dagene væk. Det var et råb om hjælp, men den kom ikke. Det var, som om ingen kunne høre mig.

Efterhånden indsåjeg, at den hjælp, jeg anglede efter, aldrig ville komme.