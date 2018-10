Glem alt om Silicon Valley: Det er kineserne, der former vores digitale fremtid Når vi skal forberede os på den digitale fremtid, retter vi altid øjnene mod Amazon, Google og Facebook. Men danske politikere og virksomheder vender ryggen til udviklingen, hvis ikke de begynder at kigge mod Kina. For det er kineserne, der former vores digitale fremtid, siger bogaktuelle Christina Boutrup.

Der var engang, hvor Kina var et klondyke for kopister, der lavede billige versioner af vestlige originaler. Tasker, tv-apparater og mobiltelefoner. Sådan er det ikke længere – og slet ikke når det handler om udviklingen af ny teknologi. Faktisk er kineserne på mange områder tre skridt længere fremme end alle andre i verden, når det handler om robotteknologi, kunstig intelligens og digitale forretningsmodeller. Det har vi bare ikke opdaget i Vesten, hvor vi stadig – ja, nærmest selvtilstrækkeligt – spejder mod Silicon Valley, når vi skal pege på frontløberne i den digitale økonomi.

Blå Bog Christina Boutrup Forfatter og foredragsholder, uddannet erhvervsjournalist og tidligere Asienkorrespondent for Berlingske. Har skrevet flere bøger om Kina, senest 'Den store tech-revolution', Gyldendal. 23. oktober i Politikens Hus taler international redaktør Michael Jarlner med Christina Boutrup om hendes nye bog. Billetter: PolitikenBillet.dk/live.

»Det er ikke sådan, at vi bare har overset en lille tendens. Vi har overset en tsunami. Når jeg er i Danmark, kan jeg sidde til en konference om kunstig intelligens og fremtidens teknologier, og det eneste, der bliver talt om, er alle de velkendte teknologier fra Vesten – fra Amazon, Google og Microsoft. Men på stort set alle områder, er man allerede væsentligt længere fremme i Kina. Tag for eksempel levering af varer med droner. Det er sandelig ikke noget, man går og venter på tilladelse til i Kina. Det har jd.com (en kinesisk e-handelsportal, red.) allerede gjort i to år. Men det er, som om vi har en blind vinkel, når det handler om den teknologiske udvikling i Kina«, siger Christina Boutrup.

Hun har som tidligere korrespondent i Kina fulgt udviklingen i landet tæt siden 2004 og skrevet flere bøger om kinesisk økonomi og kultur. Hun kommer fortsat til Kina flere gange om året, hvor hun bistår virksomhedsledere og andre beslutningstagere med at forstå det kinesiske marked. Og så har hun for nylig udgivet bogen ’Den store tech-revolution’, hvor hun advarer danske virksomheder og politikere om, at de overser den ganske gennemgribende teknologiske omstilling af samfundet, Kina er i fuld gang med at gennemføre.

»Kina har sat sig et mål om at blive verdens førende inden for robotteknologi i 2025, og når Kina sætter sig nogle mål, når de dem. Det har vi set indtil nu. Det udfordrer især lande som Danmark. Vi har en robotklynge på Fyn, hvor man er eksperter i ’collaborative robots’ – robotter, der arbejder sammen med mennesker. Indtil videre er det en succeshistorie, og når jeg taler med virksomhederne i Odense, er de begejstrede for deres egen succes. Det samme er regeringen, der fremhæver det fynske eksempel igen og igen. Men de har slet ikke øje for den kinesiske 2025-plan. For den position vi aktuelt har i Danmark på dette område, bliver vi ikke ved med at have. Om 3-5 år vil kineserne kunne det samme – og så har vi et forklaringsproblem, for til den tid vil vores produkter være 30 procent dyrere. Det er vigtigt, at regeringen ved dette. Lige nu mener den bare, at det går så godt, men det er en stakket frist. Den ser slet ikke, at der er nogle statskapitalistiske målsætninger i Kina, der sætter lille Danmark under pres«, siger Christina Boutrup.

Hun viser i sin bog, at det især er højteknologiske lande som Tyskland, Sydkorea og Danmark, der vil være mest udfordrede af den kinesiske 2025-plan, mens eksempelvis USA ligger længere nede ad risikolisten, fordi man her slet ikke har et lige så high-tech produktionsapparat.

»Men når kineserne nu siger, at de vil være førende inden for bioteknologi, landbrugsteknologi og digitale løsninger inden for skibsfart – områder, som er danske styrkepositioner, og som vi sidder tungt og godt på – så kommer det altså til at ske. Regeringen har nedsat et Disruptionråd, men realiteten er, at vi risikerer at få disruptet de danske forretningsmodeller, før vi får set os om«, siger Christina Boutrup.

Jeg bliver bekymret, når man i Danmark nu taler om, at børn skal til at lære kodning

Kineserne har lovgivning i ryggen

Det er netop nye forretningsmodeller og teknologi i praksis, kineserne er længst fremme med. Ikke mindst fordi udviklingen i Kina er sat mere fri og ikke underlagt de strenge love og regler, der gælder på vore breddegrader:

»Da kineserne for nogle år siden begyndte at eksperimentere med drone-levering af varer, var resultatet i første omgang en masse aflyste flyafgange. Efter en måned gik man ind og regulerede det, så man kun kunne levere varer på bestemte tidspunkter og i bestemte zoner, så man undgik at forstyrre flytrafikken. Udviklingen foregår altså step by step, men pointen er, at kineserne ikke er bange for at sætte udviklingen i gang. De mener, det er nødvendigt, og forretningsudviklerne har vel at mærke staten og lovgivningen i ryggen«.

Men kan vi overhovedet bruge dette til noget i en dansk kontekst, hvor vi har andre og mere restriktive love og regler?

»Ja, på nogle områder kan vi. I Kina har man – ligesom vi har i Danmark – massiv mangel på læger. Derfor besluttede man her at bygge verdens første AI-hospital, hvor man diagnosticerer med kunstig intelligens. Og hvis vi vil forstå, hvad det er for nogle dilemmaer, dette rejser for patienter, forstå, hvor præcise teknologierne er, osv., er vi nødt til at kigge mod Kina. Vi bør følge nøje med i, hvordan kunstig intelligens fungerer i praksis. Det er afgørende for, hvor vi selv er på vej hen. For det er selvfølgelig kun, når man prøver det og får indsamlet data om diagnosticering, stemmegenkendelse eller lignende, at man kan begynde at forbedre systemerne«.

Men mener du, at vi bare skal følge den kinesiske fremgangsmåde og holde op med at være så bekymrede omkring de etiske problemstillinger?

»Nej, vi skal bestemt ikke være begejstrede for alt, hvad Kina gør, når det handler om teknologi. Noget af det mest skræmmende er for eksempel, at man er ved at skabe verdens mest ekstreme overvågningssystem i Xinjiang, hvor man både tager dna-prøver, tracker telefoner og bruger ansigtsgenkendelse. Det er faktisk meget uhyggeligt. Og at Kina er begyndt at eksportere denne teknologi til afrikanske regimer, er bekymrende. Men andre ting kan vi derimod godt bruge, og det vil være en fejl ikke at gøre det. I dag er Kina for eksempel førende inden for sociale medier – ja, det lyder utroligt, når de har så streng en kontrol, men det er de faktisk – og det vil dog være tosset at vende ryggen til den udvikling«.

Hvordan er Kina førende inden for sociale medier?

»De platforme, de bruger, er mere avancerede end vores. Tag WeChat, som nærmest er alt i én: Det er ikke bare et socialt medie som Facebook, det er også en platform, hvor du kan booke flyafgange, lægetider eller betale regninger. WeChat er på en måde alt det, som Zuckerberg drømmer om. For lige nu er Facebook enormt afhængig af annoncer, der alligevel ikke rammer målgruppen. På WeChat er det ikke primært annoncer, der er forretningsmodellen. Her foregår det hele mere socialt, hvor man anbefaler andre brugere at besøge restauranter, købe nye sko og den slags. Vi går simpelthen glip af nogle muligheder, nogle smarte løsninger, fordi vi tænker, at det kun er de vestlige tech-giganter, der ved noget om det«.