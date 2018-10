EU bør sætte ind mod drab på journalister

En kuldegysende tendens breder sig: Journalister, der undersøger magthaverne, kommer aldrig hjem til deres forældre, kærester, hustruer, mænd og børn.

De mister livet under mystiske omstændigheder, mens de passer deres arbejde.

Selv om der er knap 3 måneder tilbage af 2018, er antallet af journalistdrab i verden ifølge Washington Post steget med 50 procent fra 2017. En rystende udvikling, der kun bliver værre af, at statistikken trækker sit grimme spor ind i EU-lande.

For præcis 1 år siden blev en maltesisk journalist dræbt af en bilbombe, mens hun var i færd med at afdække omfattende hvidvask og en premierminister under mistanke for at skjule penge i skattely.

I Slovakiet blev en journalist og hans forlovede i februar skudt og dræbt i deres lejlighed. Han var i gang med at afsløre omfattende EU-korruption.

Ingen af sagerne er endnu færdigefterforsket, men vi ser et mønster, der er ødelæggende for den arbejdsdeling, europæiske demokratier står på: Politikere udøver magt. Pressen kontrollerer den.

Selvfølgelig er det op til politikere og politi i de enkelte lande at sikre, at drabene efterforskes og føres frem til domstolene. Problemet er blot, at det netop er politikerne og – i flere af sagerne – politiet selv, der er under anklage for at stå i ledtog med de mørke kræfter, journalisterne forsøger at afsløre.

Tidligere på året vedtog EU en resolution, der fordømmer vold og trusler mod journalister. Det manglede bare. Men ord er ikke nok. To initiativer ligger ligefor:

EU beskytter pressefriheden ved at oprette et uafhængigt tilsynsorgan, der kan gøre det tryggere for journalister at arbejde og vanskeligere for kriminelle at bremse dem i det. Og EU-Kommissionens whistleblowerordning kan passende udvides, så den omfatter beskyttelsesprogrammer for journalister.

For hver gang en journalist mister livet under skumle omstændigheder, slår vi en ny flig af troen på pressefrihed og retfærdighed.

Der er allerede omkommet to journalister for meget i EU.

Det må stoppe nu.

cj