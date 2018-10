Direktører, forskere, formænd og politikere har talt: Her er de samfundsudviklinger, der bør dominere debatten Debatredaktionen har bedt en række organisationer, foreninger, debattører og partier om at pege på den del af samfundsudviklingen, som ifølge dem bør fylde mere i den offentlige debat. Her er deres bud på de væsentligste samfundsudviklinger i tal, søjler, ord og grafer.

Drop besparelser på velfærd

Benny Engelbrecht, finansordfører, Socialdemokratiet.

»I de kommende år kan vi se frem til at blive 138.000 flere ældre over 70 år. Der kommer også flere børn. Det er dejligt at vi lever længere og får flere børn, men det betyder, at vi får brug for flere til at passe dem. Og det koster penge. At pengene skal følge med befolkningsudviklingen er det, man kalder ’det demografiske træk’. Desværre har Lars Løkke Rasmussen konsekvent afsat færre penge til velfærden, end befolkningsudviklingen kræver. Og så langt regeringens plan rækker vil de fortsætte besparelserne. Det vil medføre serviceforringelser, overfyldte hospitaler og mindre hjælp til blandt andet de ældre for cirka 10 mia. kr«.

Regler indsnævrer vores muligheder

Jonas Herby, konsulent, Cepos.

»Siden 1989 er regelmængden i Danmark tredoblet. Dermed reguleres danskerne mere og mere i deres hverdag, f.eks. på arbejdet, hvis man er offentligt ansat, eller hvis man skal bygge bolig som privatperson. Regulering har store økonomiske konsekvenser for samfundet, bl.a. fordi den ofte beskytter særinteresser mod konkurrence. Det rammer i høj grad lavindkomstgrupperne, da de især kan mærke højere priser.

Derudover kan man spørge, hvornår det er rimeligt, at staten griber ind i borgernes dagligdag. Er det rimeligt, at vi borgere ikke må bygge et toilet med mindre end 110 cm benplads? Og var det rimeligt, at staten i 1964 forbød en pølsemand at servere remoulade til pølserne, fordi man ikke anså det som tilbehør til varme pølser?

Regelmængden er på 22,7 mio. ord i 2017. Fortsætter udviklingen, vil regelmængden 23-dobles i en danskers levetid.

Regler indsnævrer de muligheder, vi har, for at leve vores liv, som vi ønsker.

Derfor bør vi interessere os for, om nye regler virkelig er nødvendige. Eller om de i for høj grad gør os alle ens«.

Vi befinder os lige nu i en boble

Lars Pehrson, direktør, Merkur Bank.

»Der sniger sig en automatisk stemning ind af, at det går godt på aktiemarkederne.

Der er ikke rigtig nogen, der kigger dybt og ser på, om det hænger sammen. At aktiepriserne bare stiger og stiger, selv om økonomien ikke stiger i samme grad.

Vi er i en boble, og det er bekymrende.

Vi har fået skabt nogle strukturer, mekanismer, der gør, at alle de store kapitalopsamlinger (kapitalfonde, etc.) render efter de samme selskaber på verdensplan. Og man har skabt lovgivning, der gør, at alt man mener har værdi skal noteres på en børs, så det kan omsættes hurtigt. Også selvom det ikke er nødvendigt

Der er en usund drift i vores økonomiske strukturer. Medmindre markedet besinder sig, fører den slags udvikling kun til et kollaps. Vi skal skabe incitamenter og strukturer, der gør det mere naturligt for store kapitalfonde at søge mod andre investeringer:

Unoterede selskaber, infrastruktur og vedvarende energi. Der skaber vi reel værdi.

Der er ingen værdiskabelse, bare fordi C20-indekset stiger. Finansielt afkast er ikke lig med værdiskabelse. Det er ikke sundt«.

Alvoren er gået op for de fleste

Eric Pedersen, direktør, Nordea Invest.

»Investeringer, der tager hensyn til miljø, sociale aspekter og god selskabsledelse, er for alvor nået ud til både private og professionelle investorer, og de seneste par år har det afspejlet sig meget klart i tallene hos Nordea Invest.

Vores Klima og Miljø-fond er for eksempel blevet mere end 7 gange så stor siden 2015. I dag er der knap 7 mia. kr. i fonden, og både herhjemme og i udlandet breder der sig en holdning om, at investeringer i at forebygge, afhjælpe og tilpasse til ændringer i klimaet er attraktive. Og det gælder både ud fra et moralsk perspektiv, og hvis man tænker på sin pengepung.

Det ser ud til, at det er gået op for de fleste af os, at det er alvor nu«.

Usund arbejdsmarkedsudvikling

Kristian Weise, direktør, Cevea.

»Grafen er grundlæggende en illustration af den polarisering, der foregår på arbejdsmarkedet. Der er flere danskere, der arbejder færre timer. Flere på deltid.

Det kan måske virke til at overse, men det skaber en stigende ulighed i lønninger. Det er en generel tendens, som vi også ser i udlandet. Man kan tale om en decideret underbeskæftigelse i mange lande. 40 procent af de kommunalt ansatte i Danmark er i dag deltidsansatte, og vi ved, at mange af dem er det ufrivilligt. Nogle gør det for at få mere tid med familien. Men mange gør det ufrivilligt. Alene blandt pædagogerne er det 20 procent, der gerne vil op i tid.

Det politiske Danmark understøtter den udvikling. Det giver stigende ulighed på kort og langt sigt.

Folk på deltid sparer ikke op til pension, de går generelt går af efteruddannelse og andre udviklingsmuligheder.

Det er en usund arbejdsmarkedsudvikling, hvis den slags udgår fra det ‘normale’ arbejdsliv«.

Voldtægt er næsten straffrit

Tone Frank Dandanell, filosof, ph.d.-studerende, Aarhus Universitet.

»Jeg ønsker at fremhæve netop denne graf, fordi den understreger, at voldtægt fortsat er næsten straffrit i Danmark.

Selv når man tager højde for, at det store spring i antallet af anmeldelser i 2016 og 2017 i høj grad kan tilskrives en ændret registreringspraksis hos politiet, så står tallene stadig i skærende kontrast til det absurd lave antal dømte personer.

Læg dertil, at mørketallet for voldtægter er enormt stort, da mange overgreb aldrig bliver anmeldt. Det Kriminalpræventive Råd skønner (med en vis usikkerhed), at 5.100 udsættes for tvangssamleje eller forsøg på det om året. Grafen viser os, at voldtægt er et problem i vores kultur, at vores kultur er en voldtægtskultur.

I stedet for blot at begræde tallene, eller at tro, at #MeToo allerede har gjort al arbejdet, bør vi fokusere meget mere på mekanismerne bag. Vi bør fortsat spørge os selv: Hvad det er for et syn på kønnene, der kommer til udtryk i vores kultur? Hvorfor tager vi ikke kvinders seksuelle autonomi alvorligt?«.

Vi må gentænke vores livsforløb

Anne-Marie Dahl, fremtidsforsker, Futura.

»Levealderen er steget i over 100 år, og statistikken viser, at udviklingen er fortsat siden 1990. Kvinder kan i dag forvente i snit at blive 82,9 år, mænd 79 år. Aldersforskere mener, at det fortsætter. Vi må tænke nyt i forhold til opfattelsen af et menneskeliv.

I Danmark har mange livslange arbejdsmarkedspensioner, men uden sådan en kan man se frem til at skulle begynde ny karriere som 80-årig – medmindre man altså formår at leve af folkepensionen, som næppe stiger. Har man satset på en 10-årig ratepension for at kunne blive i huset og forsøde livet, kan der blive mange år ’på den anden side’. Nogle må måske søge nyt job og blive fremtidens oldingearbejdere.

Traditionelt har vi levet et 3-fase-liv fra ’ble til ble’. Udvikling i de unge år, formering og levering på jobbet i 2. fase og så afvikling på vej til ble igen. Det holder ikke, hvis vi skal blive 100 år. Det, vi lærer i ungdommen, holder ikke et langt arbejdsliv, og derfor skal vi skifte mellem uddannelse, arbejde, freelance-tilværelse og rekreative perioder, hvis vi skal lade op fagligt og mentalt.

Dermed forsvinder opfattelsen af livsforløbet som noget lineært og erstattes af en mere cyklisk træden fra sten til sten«.

Husk dem, der kommer i klemme

Thomas Søby, cheføkonom i Dansk Metal.

»Arbejdsgiverne taler ofte om, at udenlandsk arbejdskraft er nødvendig, og at vi ikke har nok af den.

Men tallet stiger og stiger, og der er nu godt 208.000 fuldtidsbeskæftigede udlændinge i Danmark. Det er godt, for de bidrager aktivt til den danske økonomi med knowhow og skattekroner.

Men der er danskere, der kan komme i klemme i den udvikling.

Dem skal vi tage hånd om gennem vores møjsommeligt opbyggede sociale sikkerhedsnet og vigtigere: gennem aktiv voksen- og efteruddannelse«.