Khashoggi-drabet truer Trumps Iran-strategi

Drabet på Jamal Khashoggi, den saudiarabiske journalist, er kommet Irans ledere tilpas. Det kan medføre en krise mellem Washington og Riyadh, som kan vælte Trump-administrationens kampagne mod Iran.

Trump anser Iran for at udgøre den største trussel mod USA’s sikkerhed, større end Nordkorea, og hans strategi har som mål at tvinge Teheran i knæ ved hjælp af økonomiske sanktioner kombineret med hemmelige aktioner for at opildne især det store arabiske mindretal i Iran til at gøre oprør mod regimet i Teheran.

Washingtons problem er, at kampagnen mod Iran forudsætter saudiarabisk støtte for at stabilisere olieprisen på verdensmarkedet.

5. november træder nye økonomiske sanktioner i kraft. De forbyder handel med Iran. Firmaer, der bryder dette princip, kan ikke lave forretninger med USA.

I de seneste måneder har USA forsøgt at overtale sine allierede til at ophøre med at importere olie fra Iran. Ifølge USA’s udenrigsminister, Mike Pompeo, er målet at »reducere international import af iransk olie til så tæt på nul som muligt«.

Kampen mod det iranske præsteskab står således øverst på Trumps to do-liste. Det har i realiteten gjort stormagten USA til et gidsel i den saudiarabiske kronprins og – i hvert fald indtil videre – egentlige magthaver, Mohammed bin Salmans, hænder.

Oliepriserne

For at sikre at prisen på olie ikke stiger drastisk, fordi den iranske olie nu er befængt med et amerikansk tabu, skal den saudiske olieproduktion øges.

Hvis dette ikke sker, fordi den autokratiske saudiarabiske kronprins ikke finder det belejligt, kan olieprisen stige fra dagsprisen på omkring 80 dollars per tønde, til det tre- eller firedobbelte.

Det vil tvinge Washington til at opgive planen om kvælning af Iran ved hjælp af økonomiske sanktioner. Ikke mindst af hensyn til USA’s allierede.

Dette dilemma er en af forklaringerne på, at Trump siden mordet på Khashoggi 2. oktober i det saudiarabiske konsulat i Istanbul, har udtalt sig om forbrydelsen, som var han talsmand for den uskyldige kronprins. Dette til trods for, at ingen fugl falder til jorden i Saudi-Arabien, uden at kronprinsen har beordret det.

Trump er bange for, at hans Iran-strategi vil fejle, hvis han ikke solidariserer sig med Mohammed bin Salman.

En ledende artikel i det saudiarabiske Arabiya News Channel siger advarende, at Saudi-Arabien har mange muligheder for at imødegå kritik af kronprinsen. Avisen lister 30. En er at lade olieprisen stige. En anden at tilbyde Vladimir Putin baserettigheder.

Sandheden om mordet er blevet offer for realpolitik. Der er nedsat to såkaldte undersøgelseskommissioner, en amerikansk-saudisk og en tyrkisk-saudisk. I begge tilfælde er Saudi-Arabien, dvs. den mistænkte part, medlem for at sikre, at alt går rigtigt til.

De vil fastslå, enten at Khashoggi blev offer for en pirataktion foretaget af kongehusets fjender med det formål at kompromittere kronprinsen, eller at Khashoggi døde på grund af uforudsete komplikationer under forhør. For at understrege rapporternes troværdighed vil Mohammed bin Salman måske producere nogle skyldige, der vil blive henrettet.