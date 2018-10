Psykologformand: Hverken psykologi eller medicin kan stå alene i behandling af psykiske lidelser

»Derfor mener jeg heller ikke, at tilskud til psykologbehandling skal ske på bekostning af flere midler til psykiatrien. Psykiatrien lider under mangel på midler og under mangel på udviklingskraft, og det er et kæmpeproblem«, siger Eva Secher Mathiasen.

Solid forskning

På 10 år er de offentlige udgifter til almindelig psykologbehandling fordoblet fra 125 millioner til 250 millioner kroner. Hvad skyldes den udvikling?

»Dels er det blevet afstigmatiseret at have en psykisk lidelse. Det betyder, at flere af sig selv går til egen læge i første omgang. Og dels har vi efterhånden vældig solid forskning – især på angst, depression og krisehændelser – der viser, at psykologbehandling er en utrolig effektiv og stort set bivirkningsfri behandling«.

»Der kommer også flere og flere indsatser på børneområdet, og det er et udtryk for, at vi selvfølgelig prioriterer vores børn, men også for, at vi ved, at især de første 6 år i et lille barns liv er utrolig afgørende set i et livsperspektiv. Det handler både om trivsel og om at drage omsorg, men det handler også om, at det simpelthen er en god idé at satse på, at folk har det godt. De lærer bedre, deres funktionsniveau bliver højere, og de bliver mere succesfulde«.

Men er behandling nok? Burde vi ikke også se på, hvorfor danskerne har ondt i psyken?

»Jo. Jeg synes selvfølgelig, at det er rigtige initiativer, man sætter i søen, med at intensivere indsatsen for børn og unges trivsel og i det hele taget intensivere adgangen til psykologhjælp. Men det er kun symptombehandling. Den skal selvfølgelig også til, så de, der har det svært, kan får hjælp til at få det bedre, men vi skal også kigge på, om vi gør noget på samfundsniveau, som er med til at producere flere, som ikke trives. Hvis vi gør det, er vi nødt til at ændre det«.

I flere år er det gået den rigtige vej for den brede gruppe af de unge mennesker; på de klassiske sundheds- og sociale parametre vel at mærke. De unge ryger mindre, drikker mindre og begår mindre kriminalitet. Men ser man på, hvordan de har det indeni, så går det den forkerte vej.

»Når du så spørger mig, hvorfor det er sådan, bliver jeg dig svar skyldig. For vi ved for lidt om det. Og det er i virkeligheden et af vores kerneproblemer i forhold til at håndtere denne udfordring lige nu. Vi har investeret for lidt i at finde ud af, hvordan en hel generation af mennesker bliver påvirket af den måde, vi driver samfundet på, eller den måde, som vi er sammen med hinanden på, og de krav, vi stiller til hinanden. Vi kan komme med en række kvalificerede gæt på, hvorfor det er sådan, men det er ikke solid og forskningsbaseret viden«.

»Men gættene handler om, at når de unge mennesker siger, at de oplever et præstationspres, der er meget stort, så er det nok rigtigt. Og det præstationspres ved vi da trods alt fra forskningen, at man kan blive rigtig belastet af. Hvis man helt grundlæggende oplever, at de krav, der bliver stillet, ikke står mål med ens ressourcer, så kan man blive dårlig af det. Det kender vi også fra helt almindelig arbejdsmiljøforskning«.