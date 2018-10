Sikkerhedsarbejder i hungersnødsramte Yemen: Danmark må være ærlig om sit hykleri i Yemen, for lige nu er vi med til at kvæle landet Hungersnøden i Yemen er en menneskeskabt katastrofe, og derfor skal den løses politisk, mener dansk sikkerhedsarbejder, der oplever situationen på nærmeste hold.

I en tid, hvor vi diskuterer svindel og beløb i milliardstørrelsen, virker millionerne så forsvindende små. Men når det handler om 22 millioner menneskeskæbner, virker tallet ufatteligt. I denne uge fik dette antal hungersnødstruede yemenitter FN’s sikkerhedsdchef, Mark Lowcock, til at advare FN’s Sikkerhedsråd om, at den værste humanitære krise i et århundrede er på vej til at ramme Yemen efter en treethalvt år lang konflikt mellem de såkaldte houthi-oprørere og nabolandet Saudi Arabien.

Danske Siris Hartkorn har boet i Yemens hovedstad, Sanaa, under hele konflikten og set udmarvelsen af landet og dets indbyggere finde sted.

»Den yemenittiske befolkning er i en fuldstændig horribel situation. Der findes næsten ikke ord, der kan beskrive den situation, de mennesker befinder sig i. Der har været en høj grad af modstandskraft hos befolkningen, og den har klaret sig igennem bombardementer og økonomiske blokader i de seneste år, men den kraft er knækket nu«.

Siris Hartkorn Født 1987. Uddannet bachelor i freds- og konfliktstudier fra Lunds Universitet. Har forsket i Yemen siden 2009 og været fast bosat i landet siden 2011. Medstifter og medejer af det bæredygtige sikkerhedsfirma Safer Yemen, som er specialiseret i sikkerhed for humanitære organisationer og civile.

»Civile bliver udsat for tre typer af påvirkning. For det første et konstant stigende antal bombardementer, hvor det oftere og oftere er de civile, der er målene. For det andet en økonomisk situation, der koster flere liv end bomberne. Det er vanskeligt at få adgang til hverdagsfornødenheder, især fordi de offentligt ansatte, som udgør halvdelen af arbejdsstyrken i landet, ikke har fået løn i over to år, hvilket betyder, at skoler og hospitaler ikke fungerer. For det tredje er der indført blokader af havne, så nødhjælpen har svært ved at komme frem, og madpriserne for alle stiger markant. Prikken over i’et er, at man har lukket lufthavne, så yemenitterne ikke kan komme ud. Yemen er et fængsel uden mad og vand og lægehjælp - med et kæmpe udbrud af kolera, og hvor civile og vigtig infrastruktur såsom vandstationer, der skal sikre rent drikkevand, bliver bombet. Det er svært ikke at se de bombninger som en reel taktik. «.

Jeg vil gå så langt som til at sige, at Yemen ikke har brug for nødhjælp

Konflikten har varet siden foråret 2015, og nu hører vi advarslerne fra humanitære organisationer og FN. Men politisk fylder Yemen ikke meget. Hvad mener du om det?

»Det er fuldstændig vanvittigt, at det ikke fylder mere politisk, for løsningen på denne hungersnød er ikke nødhjælp, for man kan slet ikke få nødhjælp nok ind til at brødføde 22 millioner mennesker. Det er simpelthen ikke fysisk muligt; en operation af den størrelse kan heller ikke gennemføres rent praktisk. Når man hører ordet hungersnød, vil mange tænke på naturskabt hungersnød, for det er vi vant til, men det er der ikke tale om her. Det er en menneskeskabt hungersnød, og derfor er den eneste løsning også politisk. Og det er ikke en løsning på de væbnede kampe, jeg taler om, det er de økonomiske sanktioner, Saudi Arabien har indført, der er nøglen«.

»Deri ligger også grunden til, at danskerne ikke hører meget om Yemen: Politikerne står i en pinlig affære, og de har ingen interesse i at tale om den. Ofte har vi hørt USA, Storbritannien, Frankrig og resten af EU stiller sig op og forsvare demokrati, menneskerettigheder og humanitære værdier. Men i denne sag har de fleste af disse lande stillet sig på den saudiske koalitions side, og både USA, Storbritannien og Frankrig har faktisk ydet aktiv støtte til krigen, og dermed har de stillet sig på den forkerte side af historien. I Syrien er det lettere at sige, at Assad og Rusland er de onde. Den rolle har Vesten fået i forhold til Yemen, for det er vestlige lande, der sælger våben til Saudi Arabien. De selvsamme våben, der bruges til størstedelen af de krigsforbrydelser, der begås. Vesten bakker op om den saudiske politik, der lige nu betyder, at folk sulter ihjel. Hvorfor skulle politikerne dog ville tale om, at de har været med til at gøre tingene værre i stedet for at tale Saudi Arabien imod?«.

Diskussionen om Saudi Arabiens styre og politik er dog begyndt efter mordet på journalisten Jamal Khashoggi. Hvordan er det at sidde i Yemen efter tre års eskalerende konflikt og opleve, at drabet på én mand kan få verden til at kritisere Saudi Arabien, mens bombardementerne fortsætter?

»Det er dybt chokerende. I august blev en skolebus bombet, og 40 børn mistede livet, mens 56 blev såret, og Saudi Arabien erkendte, at man betragtede bussen som et legitimt militært mål. Det fik ikke nogen som helst konsekvenser. Politisk vælger mange nationer at kigge bort, fordi Yemen er blevet ofret på Mellemøstens realpolitiske alter, da især USA lod Saudi Arabien markere en ny og mere aggressiv udenrigspolitisk linje over for Iran og foretrak en stedfortræderkrig i Yemen end en åben konflikt mellem Saudi Arabien og Iran. Det er jo dybt tragisk, at en civilbefolkning skal ofres i sådan et spil. Paradoksalt nok er krigen alt andet end vundet, fordi rebellerne, som sauderne vil bekæmpe, har styrket deres magtposition i det nordlige Yemen og er blevet bedre til at føre krig, så de i dag kan skyde missiler ind i Saudi Arabien og operere med droner. Taberne er så de 22 millioner mennesker, der lider, og som ikke aner, hvor deres næste måltid skal komme fra«.