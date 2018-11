Arbejdsmarkedsforsker: Vilkårene for de løstansatte er »markant forrået« – og de fastansatte bør spidse ører Det bliver de løstansattes arbejdsvilkår, der kommer til at bestemme retningen for de fastansatte på det danske arbejdsmarked. Og det er ikke en god nyhed, siger arbejdsmarkedsforsker Janne Gleerup.

Når man ude på arbejdspladserne taler om vilkårene for de løstansatte, skal de fastansatte vågne op. At fortsætte tornerosesøvnen eller bare være ligeglad er den helt forkerte strategi. For det kan meget vel være vilkårene for de løstansatte, der kommer til at definere fremtiden for de fastansatte.

Det mener arbejdsmarkedsforsker og lektor på Roskilde Universitet Janne Gleerup, der netop har afsluttet et større forskningsprojekt om den såkaldte prekarisering, der betyder, at flere og flere stillinger besættes af medarbejdere, der blot er ansat i afgrænsede perioder og derfor også arbejder under andre vilkår end dem, der gælder for overenskomstansatte.

BLÅ BOG Janne Gleerup Arbejdsmarkedsforsker og lektor ved Center for Arbejdslivsforskning på Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet. Sammen med forskerkollegerne Birger Steen Nielsen, Peter Olsén og Niels Warring har hun netop udgivet bogen 'Prekarisering – og akademisk arbejde' på Forlaget Frydenlund.

»I dag vil de fleste fastansatte helst ikke være med i den snak. Men de begår en fejl, hvis de tror, de kan sikre sig selv ved at stikke hovedet i busken. Jo større antallet af løse ansættelser bliver, des mere trænger de også ind i samfundets midte. Når de løstansatte berøres af stadig større og skærpede krav, når det gælder løn og opgaveløsninger, træder det selvfølgelig også ind i de fastansattes arbejdskrav. Den sikring kan man ikke bare regne med som et privilegium fremover«, siger Janne Gleerup.

Hun har sammen med tre andre forskere fra Center for Arbejdslivsforskning på RUC netop udgivet en ny bog, ’Prekarisering – og akademisk arbejde’, hvor de har set nærmere på prekariseringens baggrund, udbredelse og gennemslag i en dansk sammenhæng. Og der er ifølge Janne Gleerup en foruroligende udvikling i gang.

»Vi har længe kunnet se, at der foregår nogle temmelig gennemgribende dereguleringer på arbejdsmarkedet i verden omkring os. Og de tendenser begynder nu også langsomt at trænge ind på den danske scene. I mange af de velfærdssamfund, vi normalt regner for at have ordnede forhold, oplever man, at større og større grupper falder helt ud af den almindelige løn- og livsudvikling, og det burde være et wake-up call for os i Danmark, fordi det både kommer til at påvirke arbejdsmarkedet og velfærdsstaten«.

Hvad er det konkret for nogle bevægelser, vi ser på arbejdsmarkedet i Danmark?

»Tendensen til, at flere tilbydes midlertidige ansættelser, kontraktansættelser eller ansættelser på deltid eller marginal deltid bliver mere og mere udbredt, både i den offentlige og den private sektor. Vi havde forestillet os, at det hang sammen med sæsonarbejde og den slags, men det viser sig, at det er på tværs af alle brancher, og at det gælder kortuddannede, mellemuddannede og højtuddannede. Hele spektret«.

I hvilke brancher er det især udbredt?

»Nu har vi ikke lavet omfattende brancheanalyser, men vi ved, at det inden for eksempelvis hotel og restauration og servicejobs og butiksjobs er meget udbredt. Men det er vores vurdering, at det breder sig over flere forskellige områder. Samtidig er det værd at holde sig for øje, at problemstillingen for sosu’en eller andre med korte uddannelser, som kun har marginal deltid på 8-10 timer, kan være mere presserende end for folk med en bred uddannelsesbaggrund, der har flere veje at gå. Udviklingen rammer på denne måde nogle af de kortuddannede grupper hårdere«.

Alle ved jo godt, at der er nogle, der er virkelig skidt ansat. Men måske er det også bekvemt for de fastansatte, at der er en buffer af løstansatte

Men det er jeres pointe, at det også rammer højtuddannede?

»Ja, universitetsområdet, som jeg selv kommer fra, er kendetegnet ved, at man her har omfattende brug af midlertidige ansættelser, men der er store forskelle mellem brancher, og inden for nogle brancher er der stilstand. Men for alle gælder det, at de vilkår, som folk er ansat under, bliver skærpet. Konkurrencen er hårdere, sikringen via dagpengereglerne strammes og vanskeliggøres, og derfor er det vanskeligere at være løst ansat på et universitet – eller andre steder – i dag, end det var for bare 10-15 år siden«.

Hvor stor en del af arbejdsmarkedet drejer det sig om, når vi taler om korttidsansættelser?

»Der er lidt forskellige opgørelser, men man regner med, at det er omkring 15-20 procent af arbejdsmarkedet, der er berørt. Det kan være et kontinuum fra virkelig dårlige jobs til selvvalgte freelance-stillinger. Det er tidsbegrænsningen, der definerer det«.

Men det hører vel med til billedet, at man ikke kan påvise en markant stigning i antallet af korttidsansættelser på arbejdsmarkedet som helhed i løbet af de seneste 10-15 år. Hvad siger du til det?

»Jeg medgiver, at der samlet set ikke kan dokumenteres en voldsom stigning, men statistiske opgørelsesmetoder er under udvikling, og vi kan se, at jo mere differentierede metoderne bliver, jo mere bliver atypisk beskæftigelse også samlet op i statistikkerne. Procenten går op. Men endnu vigtigere er det at understrege, at de vilkår, under hvilke folk er usikkert beskæftiget, er markant forrået. Flere er deltidsansat mod deres vilje, og hele sikringssystemet er gennem en årrække blevet forringet. Det gør et prekært arbejdsliv hårdere for den enkelte«.

Så du mener, at vi har noget at have bekymringen i?

»Ja, bestemt. Hvis vi kigger omkring os, kan vi allerede se det. Vi skal ikke længere end syd for grænsen, før vi kan se, hvordan minijobs breder sig i Tyskland. Vi kan tage til USA og se, hvordan man har alvorlige tilfælde af working poor – hvor folk har to-tre jobs og alligevel ikke kan oppebære en indkomst, en normal familie kan leve af. Det er en omfattende international tendens, og selvom forholdene herhjemme er langt bedre, kan tendensen spores. Og politisk er der ikke tegn på, at man for alvor ønsker at sætte en anden retning på det danske arbejdsmarked, hvor sikkerhedselementet i flexicurity-modellen gennem de senere år er blevet kraftigt udhulet«.

Bliver der nogen pension til mig?

En del af Janne Gleerups forskningsarbejde har bestået i at gennemføre dybdegående interviews med nogle af de mennesker, der har mærket prekariseringen på egen krop. Ved spørgsmålet om, hvor man ser de mest skæbnesvangre konsekvenser, peger hun på tre niveauer:

»For det første på det individuelle niveau. Vi kan se, at folk bliver udslidt af at have et arbejdsliv, hvor de hopper fra tue til tue og er nødt til at kombinere flere ansættelser. De bliver simpelt hen ringere stillet i deres hverdagsliv end deres fastansatte kolleger. For det andet åbner der sig en række problemstillinger ude på arbejdspladserne – altså på organisationsniveau. For hvis man har stor udskiftning på en arbejdsplads som følge af mange løse ansættelser, får man hurtigt en praksis, hvor det er vanskeligt at skabe kvalitet og stabile arbejdsfællesskaber, der kan lave opgaveløsning på højt niveau. I mange typer jobs tager det tid at blive dygtig nok, og hyppig omsætning af personalet gør noget ved kvaliteten«.

Og det tredje niveau?

»Det er samfundsniveauet – og her bør vi holde øje med to ting: Den ene er, at det vil udhule konkurrenceevnen, hvis vi langsomt underminerer kvaliteten af arbejdet ved at spare penge på at ansætte flere i afgrænsede perioder og med ringere vilkår. Det er måske svært at måle her og nu, men på sigt vil det have alvorlige konsekvenser. Det andet er, at hvis man får et samfund, hvor der både er et A- og et B-hold, og hvor der er nogle, som bare aldrig rigtig er helt med, så får vi også en gruppe mennesker, som mister tilliden til, at samfundet er fair og meningsfuldt. I de samfund, som har stor polarisering mellem dem, der er inde, og dem, der er og ude, opstår der let risiko for populister og protestgrupper, der går imod samfundsudviklingen, fordi de ikke oplever, at de er en del af den«.