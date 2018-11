Debatredaktør på Finans: Lige nu kører mange boligejere med 120 km/t direkte mod afgrunden 10 år efter finanskrisen er vi ved at gentage fadæsen: Danskerne er dybt forgældede, boligpriserne stiger, og bankerne tilbyder risikable lån. Nu må Folketinget indføre langt skrappere krav til finanssektoren, mener debatredaktør på Finans og forfatter til ny bog, Magnus Barsøe.

Afskaf rentefradraget, forbyd afdragsfrie lån, opsplit de største banker, og sæt et loft over bidragssatserne.

Sådan lyder fire bundne opgaver for landets politikere, hvis Danmark skal afværge en ny finanskrise, der vil kaste titusindvis af boligejere ud i afgrundsdyb gæld og sende dansk økonomi til tælling.

Afsenderen er Magnus Barsøe, debatredaktør på erhvervsmediet Finans og forfatter til bogen ’Gud bevare afdragsfriheden – de forgældede danskere og bankernes guldalder’, der udkom i tirsdags.

Magnus Barsøe, ser du virkelig tegn på, at Danmark styrer mod en ny finanskrise?

»Jeg siger ikke, at finanssektoren kollapser på mandag, men vi står i en situation, der på afgørende punkter minder om tiden op til finanskrisen i 2008. Boligpriserne er ret oppustede i København og Aarhus, privatgælden er næsten lige så stor som før finanskrisen, og bankerne er igen begyndt at udbyde eksotiske lån med høj risiko. Det er en giftig cocktail, der gør mange boligejere ekstremt sårbare over for rystelser i økonomien, f.eks. de rentestigninger, som med garanti vil komme. Lige nu kører mange boligejere med 120 km/t. direkte mod afgrunden«.

Du citerer selv i din nye bog Finanstilsynets direktør Jesper Berg for at sige, at »vi er et andet sted« end i 00’erne, og at den finansielle sektor er blevet mere robust. Vi er i et økonomisk opsving, og beskæftigelsen er rekordhøj. Er det ikke svært at være pessimist?

Blå bog Magnus Barsøe Født 1981. Debatredaktør på JP/Politikens erhvervsmedie Finans. Han er uddannet cand.merc. fra CBS og har en mastergrad i international journalistik fra City University, London. Hans nye bog ’Gud bevare afdragsfriheden – de forgældede danskere og bankernes guldalder’ er udgivet af forlaget People’sPress.

»Det er jo netop, når det hele kører derudad, og Kvik fortæller os, at ’alle har ret til et fedt køkken’, at vi skal passe på. Rangvid-udvalget (der analyserede årsagerne til finanskrisen i Danmark, red.) siger meget klart, at det er i gode tider som nu, at vi skal modstå fristelsen til at slække på kreditkravene. Men hvad er der sket? Regeringen, DF og Socialdemokratiet liberaliserede sidste år sommerhusloven, så man nu kan finansiere 75 procent af prisen med realkredit, og siden er sommerhuspriserne røget i vejret. Politikerne har lavet en klokkeklar finansiel liberalisering, som førende økonomer advarer kraftigt imod. Det er ikke smart«.

Men er det ikke ret tilforladeligt, at et folketingsflertal vil gøre det billigere for helt almindelige lønmodtagere at låne penge til et sommerhus?

»Jo, for dig, der står og skal købe et sommerhus her og nu, er det selvfølgelig fint. Men vi bringer mere gæld og risiko ind i et system, som vi udmærket godt ved ikke har brug for mere gæld og risiko. Det føles, som om vi har sat en plade på fra nullerne. Vores krisehukommelse rækker åbenbart kun et lille årti«.

Afskaf rentefradraget

Ifølge Magnus Barsøe er det især privatgælden, der bør give nationen søvnløse nætter. Samlet set skylder danskerne nu 2.924 mia. kr. væk – i gennemsnit 505.000 kr. per næse. Den største bid er realkreditgæld på knap 1.900 mia. kr.

»Danskernes gæld befinder sig helt ude på overdrevet. Mange har en opfattelse af, at vores gæld er blevet barberet voldsomt siden finanskrisen, men det er den ikke. Vi er stadig blandt de mest gældsatte familier i verden. Hvorfor er det et problem? Fordi al gæld er forbundet med risiko, og jo hårdere du gældsætter dig, jo større risiko løber du. Når renten stiger, eller boligpriserne falder, ender du lynhurtigt i en privatøkonomisk krise, som bremser dit privatforbrug, og det sætter sig i samfundsøkonomien og bliver et kollektivt problem. Din gæld bliver altså også mit problem«.





Du foreslår i din bog, at vi afskaffer både rentefradraget og lån med afdragsfrihed. Hvad skal det hjælpe?

»Rentefradraget koster statskassen knap 19 mia. kroner om året og er nok det meste perverse fradrag, der findes. Forskning viser, at det kun tilskynder folk, der i forvejen har en bolig, til at købe en endnu større bolig og dermed gældsætte sig hårdere og løbe en endnu større risiko. Det er dybt besynderligt, når et af de største problemer i dansk økonomi netop er den høje gæld. Samtidig har fradraget stor social slagside – det er et tilskud til de rigeste og får f.eks. ikke flere lejere til at købe fast bolig«.

»Jeg foreslår, at man over en femårig periode udfaser rentefradraget og i stedet bruger pengene på en skattelettelse på arbejde, som vil gavne hele samfundet«.

Men er det ikke netop rentefradraget og lån med afdragsfrihed, der gør det muligt for folk uden kæmpe indkomster at sidde i den bolig, de drømmer om? Det er vel egentlig ret sympatisk?

Forestil dig, at vi havde to frisørsaloner, der stod for 75 pct. af alle klipninger i Danmark. Tror du virkelig, at du ville få den bedste pris og den bedste service hos de to saloner?

»Ja, isoleret set. Hvis du får afdragsfrihed her og nu og kan trække renter fra i skat, har du større plads i budgettet og kan købe en større bolig. Problemet er, at det puster priserne i vejret og kun forgylder dem, der i forvejen ejer. Der er i dag 2,4 mio. danskere, der bor til leje, og for dem er det et taberspil, hver gang politikerne eller bankerne øger tilgangen til gæld. De får simpelthen sværere og sværere ved at komme ind på boligmarkedet«.

Så hvis vi afskaffer rentefradrag og afdragsfrihed, vil færre stifte gæld, hvilket over tid vil få boligpriserne til at stagnere?

»Ja, det er sådan set meningen. På den lange bane vil det gavne os alle. Rentefradraget og de afdragsfrie lån er tidsler i vores økonomi, og de bør udryddes hurtigst muligt«.

Samlet set er danskernes formuer stadig noget større end vores gæld. Er vi ikke – trods alt – ret godt kørende?

»Danmark er et formuende land, det er korrekt. Problemet er bare, at en stor del af vores formue ligger i boligen. Så hvis boligpriserne – altså værdien af vores aktiver – lige pludselig falder, så falder vores formue også, mens vores gæld ligger fuldstændig fast. En stor del af vores formue er desuden bundet i vores pension. Hvis vi trækker pensionsformuen fra de 60 procent fattigste danskeres formue, så er de faktisk gældsatte. Så har de slet ingen opsparing«.

Opsplit bankerne

Det er ikke kun danskernes privatgæld, der skal på skrump. Det skal de største pengeinstitutter også, mener Magnus Barsøe.

»Nykredit, Danske Bank, Nordea og Jyske Bank er i dag vokset til enorme finansielle supermarkeder, der har deres egne realkreditinstitutter, ejendomsmæglere, pensionskasser, formueforvaltere osv. De kan varetage alle funktioner i gældsindustriens cyklus og sidder tilsammen på 6.400 mia. kr., hvilket er over tre gange så meget som hele Danmarks bnp. Det siger sig selv, at det er et kæmpe demokratisk og økonomisk problem. Vi har simpelthen ladet bankerne vokse som ukrudt i vores baghave, og nu er de blevet så store og uregerlige, at vi ikke rigtig ved, hvordan vi skal beskære dem«.

Bankerne driver en forretning og skal vel også tjene penge. Er det nødvendigvis et problem?

»Størrelsen er et problem. Når man koncentrerer så meget magt og så mange penge på så få hænder, så dræber man den fri konkurrence. Det er monopolets skadelige kraft, vi ser her. Alene Nykredit og Danske Bank sidder i dag på 75 procent af danskernes boliglån. Forestil dig, at vi havde to frisørsaloner, der stod for 75 procent af alle klipninger i Danmark. Tror du virkelig, at du ville få den bedste pris og den bedste service hos de to saloner? Nej, det ville du åbenlyst ikke«.

Så hvad stiller vi op?