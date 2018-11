Den hemmelige inuit

Mille havde ubemærket listet sig væk fra Udenrigsministeriets årlige julefrokost for at mødes i kælderen med Frederik, en kollega, som hun havde flirtet med i et års tid.

Da de begge var gift, var hun gået i forvejen for at finde et passende sted, hvor de kunne have sex. Hun tog elevatoren ned og gik ad en lang gang med døre på begge sider. Fra gangen låste hun sig ind i et tilfældigt rum, hvorfra hun gik ind i et nyt rum, hvor ingen ville opdage dem. Hun havde i hvert fald aldrig selv været der i de fem år, hun havde været fuldmægtig.

Hun tændte lyset og opdagede til sin overraskelse, at der allerede var nogen derinde. Hun nåede lige præcis at se sin chef Torben, nøgen med en fez på hovedet, kaste sig i skjul. Bagefter hørte hun hans stemme hviske: »Stop, Pernille, her er nogen, for helvede«.

Blå bog Kaspar Colling Nielsen Født i 1974. Forfatter til bøgerne ’Mount København’ (2010), ’Den danske borgerkrig 2018-2024’ (2013) og ’Det europæiske forår’ (2017). Han er bachelor i filosofi (SDU) og cand.merc.fil. (CBS) og skriver hver søndag en novelle på denne plads i Politiken.

Mille slukkede lyset og skyndte sig helt ud på gangen igen. Hun måtte finde et endnu mere afsidesliggende sted. Hun gik ind ad en dør på den modsatte side af gangen, som førte ind til en ny gang, hvorfra hun åbnede endnu en dør, som førte ud til en trætrappe, som førte nedad til en etage under kælderen.

De havde sex op ad en trækasse. Frederik kom lynhurtigt og begyndte med det samme at tage tøj på igen

For enden ad trappen var en metaldør. Hendes kort virkede mod forventning, og hun kom ind i et rum, som hun fornemmede var stort, selv om der var mørkt. Hun fandt lyskontakten.

Først kunne hun ikke fatte, hvad hun så, for lokalet var gigantisk og fyldt til randen med tusinder af artefakter fra hele verden: stødtænder fra afrikanske elefanter, vaser fra Asien, idoler fra Rusland, og alt muligt andet, som sandsynligvis enten var givet som gaver ved officielle besøg eller ting, som Danmark havde bragt hjem i gamle dage. Det var som at finde et skatkammer. Det var et skatkammer.

Mille kiggede sig omkring og opdagede snart, at tingene var placeret geografisk. De afrikanske skåle, træfigurer, løvehaler og elefantfødder, masker og alt muligt andet stod samlet ét sted, mens tingene fra Asien, Nordamerika, Sydamerika, Rusland og Mellemøsten stod opmagasineret i hvert deres lille område.

Hun fandt en smuk indiansk høvdingefjerdragt i den nordamerikanske afdeling. I den asiatiske afdeling var der smukke vaser, testel, en samuraidragt, malerier, buddhaer og alt muligt andet, som bare stod og samlede støv.

Alle artefakterne havde et lille mærke med et nummer på fastgjort i en snor. Blandt de egyptiske ting stod der to kobraer i naturlig størrelse i guld. Hun gik hen for at undersøge dem nærmere. Deres øjne var af smaragder. Hvorfor lod man alle disse værdifulde ting stå dernede, hvor alle ansatte havde adgang? Hvorfor er de ikke låst langt væk i en bankboks?

Mille stod og betragtede det hele. Det var overvældende. Så optaget var hun af det hele, at hun helt havde glemt Frederik, som sikkert gik rundt og ledte efter hende.

Hun ringede til ham og fik ham guidet ned til hende, og snart gik de begge rundt og betragtede alle kunstskattene.

»Hvor er det vildt. Vidste du, at vi havde alt det her i kælderen?«, spurgte Frederik. Mille rystede på hovedet, mens hun betragtede ham gå rundt. Han lignede en dreng.

Vil ikke tilbage

De havde sex op ad en trækasse. Frederik kom lynhurtigt og begyndte med det samme at tage tøj på igen. Mille kunne mærke sæden løbe ud af sig. Hun greb det med hånden, inden det løb ud og landede på hendes nederdel.

»Er du o.k.?«, spurgte Frederik. Mille nikkede og smilede.

»Vi må hellere gå tilbage«, sagde Frederik. Mille nikkede igen. »Du kan bare gå, så kommer jeg om lidt«. Frederik kyssede hende og gik. Mille satte sig på gulvet, lænet op ad trækassen. Hun gad ikke engang tage trusserne på. Hun sad bare og kiggede på det hele. Hun kunne ikke overskue at gå tilbage.

I frustration slog hun hovedet ind trækassen, og med det samme hørte hun en ildevarslende knagende lyd, som om noget stort bag hende begyndte at rive sig løs. Hun rejste sig hurtigt op og nåede lige at undgå at blive ramt af den store trækasses ene side, som faldt til jorden med et brag.

»Shit«, sagde hun for sig selv. Hendes tøj lå under pladen. Heldigvis kunne hun lige præcis løfte pladen med den ene hånd og trække tøjet ud med den anden.

Hun tog tøj på og forsøgte at sætte pladen på plads, så ingen kunne se, at der havde været nogen dernede, men den var tung, og hun kunne ikke løfte den op på den lille kant forneden. Hun kæmpede et stykke tid med den, men hun kunne ikke få den på plads. Da hun gjorde et sidste forsøg, tabte hun pladen og nåede lige akkurat at springe til side, inden den ramte hende.

»Fuck!«, råbte hun.

Hendes blik faldt på kassens indhold. Som mest bestod af krøllet avispapir, men inden under papiret kunne hun se noget, der lignede hår. Hun lod pladen ligge og fjernede papiret.

Et menneskeansigt kom til syne. Mille hoppede skrigende væk. Hun tog mod til sig og fjernede mere papir og opdagede, at der i kassen var et helt lig af et menneske. Det var ikke en nyligt afdød eller et skelet, men et udstoppet menneske, nærmere bestemt en udstoppet eskimo i en traditionel sælskindsdragt, som sad i en kajak.

Og denne udstoppede grønlænder ... så Frederik den også?

Hun foldede en af aviserne ud for at se datoen. Den var fra 2011, men liget måtte være langt ældre, fra forrige århundrede mindst. Måske noget, der havde været brugt i en udstilling engang. Hun pakkede det hele sammen igen, samlede pladen op og lænede den op ad kassen, så den delvist dækkede indholdet. Så forlod hun kælderen og tog en taxa hjem.

Det var slet ikke så slemt at tage på arbejde om mandagen, som hun havde frygtet. Ingen havde tilsyneladende set hende og Frederik forlade festen. Til gengæld kunne hun ikke lade være med at tænke på den udstoppede grønlænder.

Om onsdagen besluttede hun sig for at tage det op med sin chef Torben, selvom hun derved indrømmede, at det var hende, der havde tændt lyset i kælderen, men det var en risiko, hun blev nødt til at løbe. De kunne ikke have lig liggende i kælderen. Hun bankede på døren til Torbens kontor.

»Kom ind«. Torben var ved at læse noget og sad i et sofaarrangement ved vinduet.

»Hvad så, Mille?«.

»Jeg vil bare lige snakke med dig om noget«. Hendes alvorlige toneleje fik Torben til at lægge rapporten fra sig og kigge op på hende.

»Hvad er det? Du vil ikke sige op, vel?«.

»Nej, nej. Det er bare ... jeg var nede i kælderen i fredags. Under festen«.

Torben kneb øjnene sammen og kiggede analyserende på hende. Mille lukkede døren og gik hen og satte sig foran Torben.

»Jeg var selv dernede med Frederik. Jeg er også gift, og jeg ligeglad med alt det der«. Torben nikkede stille, men var tydeligvis stadig på vagt.

»Hvad er det så?«.

»Det er fordi. Vi var inde i et af de andre lokaler end der, hvor du og ... ja, hvor I var. Nede ad en trappe under kælderen«.

»Ja, og?«, spurgte Torben stadig i forsvarsposition.

»Jeg fandt noget dernede. Noget, som ikke burde være der«. Torben kiggede på Mille og trak på skuldrene.