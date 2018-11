Folketings--kandidat for Alternativet: Regeringens klimaudspil er en Tesla-pakke

I udspillet fremhæves det, at elbiler under 400.000 kr. i 2019 og 2020 ikke bliver dyrere som ellers planlagt. Men hvis man læser nøje efter, er det ikke en retvisende gengivelse af, hvad der rent faktisk kommer til at ske.

Det er korrekt, at en VW E-Golf og en BMW i3 bliver hhv. 5.000 og 25.000 kr. billigere, som det fremgår af udspillets faktaark. Hybridbiler og andre lavemissionsbiler bliver også billigere. Men derimod forbliver prisen for alle elbiler under 300.000 den samme.

De store vindere af regeringens elbilpolitik er imidlertid dem, som gerne vil købe en Tesla Model 3 eller Tesla Model X. De to modeller bliver hhv. 203.000 kr. og 250.000 kr. billigere. Igen ifølge udspillets faktaark.

Det er i den kontekst, at regeringen ser et behov for at øge antallet af hurtigladere for at tilgodese de nye ejere af store elbiler, hvilket også fremgår af udspillet.

Men at regeringen vil udskyde fordyrelsen af elbilerne med ét år og gøre de dyreste elbiler billigere, kan ikke karakteriseres som en ambitiøs klimapolitik, endsige at det er en målsætning, som går i retning af, at vi kan forestille os, at der er 1 million elbiler på de danske veje om 12 år.

I udspillet står der også mere korrekt, at målsætningen kun er at nå 10.000 nyregistrerede grønne biler frem til 2021.

Dertil kommer, at det slet ikke er ambitiøst nok at forbyde salg af nyregistrerede ’sorte biler’ fra 2030. Til sammenligning har Norge en målsætning om, at alle nye biler fra 2025 skal være forureningsfrie.

Og de er allerede godt på vej, da omkring halvdelen af alle nye solgte biler i Norge er elbiler eller hybridbiler. En politik, som bliver støttet af Alternativet.

Hvad vi står tilbage med på elbilområdet, er altså en situation, hvor regeringen har sænket registreringsafgifterne for de ’sorte biler’ i to omgange i løbet af deres regeringsperiode og én gang gjort elbilerne dyrere.

Det betyder samlet set, at man i dag kan få en større ’sort bil’ for den samme pris, som en lille grøn bil koster. Med det nye klimaudspil er der status quo i forhold til den situation. Klimaudspillet ændrer ikke på de økonomiske incitamenter for alle bilkøb under 300.000 kr.