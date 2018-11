Robert har røget, siden han var 15 år: Jeg føler mig bundet til smøgerne og ville ønske, det havde været for dyrt at begynde Hvis reguleringer på cigaretter kan holde den næste generation fra at hoste sig selv ihjel, så er det måske på tide at gemme din personlige frihed væk og lade ungdommen ånde frit.

For nylig bragte Politiken et indlæg af Rete på 60+, der har røget hele sit voksenliv. Rete gav i sit indlæg udtryk for, at adfærdsregulerende tiltag som f.eks. at hæve tobaksafgiften i hendes optik var et overgreb på hendes personlige frihed.

Selvom jeg også er ryger, er jeg uenig.

Jeg begyndte selv at ryge som 15-årig, det vil sige at jeg begyndte at ryge, før jeg lovligt måtte købe øl i netto, eller fik brug for barberskrabere, og selvom jeg starter stort set hver dag med en cigaret mellem fingrene, føler jeg mig i større grad bundet til cigaretten end frigjort af den.



I dag er jeg 19 år. Det er efterhånden blevet klart, at Danmarks ungdom i stigende grad begynder at ryge. På trods af, at vi har læst advarslerne på cigaretpakken, set billederne af sorte lunger eller babyen med en smøg i sutten, er der stadigvæk en tendens til, hos os, den yngre befolkning, at ignorere advarsler og fortsætte ungdomsoprøret - én smøg ad gangen.



Derfor mener jeg, at det er vigtigt, at rygere, som f.eks. Rete og jeg, giver plads til reguleringer på eksempelvis tobaksafgiften - menneskeret eller ej.



Ungdommen vil altid søge grænser, det er vi gode til, og cigaretten er langtfra den eneste måde at gøre oprør på. Men det er en af de mest tilgængelige, og det skal vi have ændret!

Sundhedsministeriet har vurderet, at en prisstigning til 60 kroner for en pakke cigaretter, kan holde 75 procent af unge fra at ryge, før de bliver afhængige.



Det giver i mit hoved rigtig god mening at hæve prisen. Jeg startede med at ryge hele 3 år før, jeg lovligt måtte købe cigaretter, og i al den tid oplevede jeg sjældent at blive spurgt om gyldigt ID, selvom jeg ikke er tvivl om, at jeg så alt for ung ud.

Så hvis det er lige så let for en på 15 år at købe cigaretter, som det er at købe bland-selv slik, er det nok på tide at umuliggøre det ved at sætte prisen op, så den næste 15-årige, der går i kiosken, tænker sig om en ekstra gang.



Jeg har ikke røget i en menneskealder ligesom Rete, og jeg er heller ikke vokset op med cigaretter ved middagsbordet.

Så jeg tror, at årsagerne til, at Rete og jeg ryger, er forskellige. Jeg kan sagtens forstå, at rygning kan være så meget en del af ens identitet, at det kan føles som frihedsberøvelse, hvis vi sætter prisen op.

Men disse tiltag er ikke til for at genere os, der ryger, og den 'frihedsberøvelse', vi frygter ved synet af en pakke smøger til 60 kroner, må man i mine øjne opveje med den positive effekt på samfundet, en røgfri ungdom kan bringe med sig.



Jeg vil gerne stoppe med at ryge, min plan var jo aldrig at blive afhængig, og jeg tror det samme gælder for mange af mine venner og bekendte.

Cigaretterne har sneget sig med til festerne, i skolen og på jobbet, og er blevet så meget en del af min hverdag, at jeg har svært ved at forestille mig, at jeg nogensinde stopper

Cigaretterne har sneget sig med til festerne, i skolen og på jobbet, og er blevet så meget en del af min hverdag, at jeg har svært ved at forestille mig, at jeg nogensinde stopper.

De sundhedsmæssige konsekvenser mærker jeg nærmest heller ikke, det hjælper desværre ikke på min dårlige vane, for det er endnu ikke blevet en kritisk beslutning, om jeg vil fortsætte med smøgerne eller kvitte dem...

Til gengæld kan jeg mærke det på min pengepung, godt 44 kroner for en pakke Kings er ikke småpenge, når man er ung, og jeg mener helt sikkert, at det ville gavne min økonomi hvis jeg stoppede, og hvis det starter med en prishævning til 60 kroner, så vil jeg da gerne være med på ikke-ryger holdet.



Så lad os dyppe de cigaretpakker i den samme kedelige farve, hæve prisen og gemme dem væk under disken, for indtil ekspedienterne i supermarkeder, kiosker og på tankstationer begynder at håndhæve loven, eller cigaretten bliver yt, så er det i mine øjne et nødvendigt tiltag, når man vil begrænse rygning blandt os unge.

Og hvis cigaretten er blevet en del af din identitet og personlige frihed, så er det måske på tide at omdefinere, hvad frihed er.