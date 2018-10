Rete har røget hele sit voksenliv: Bland jer uden om min levealder, min sundhed og min livskvalitet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg er 60+ og kvinde og ryger.

Jeg har røget hele mit voksenliv, ca. 15-20 smøger om dagen.

Jeg er vokset op med en kultur, hvor det var almindeligt at ryge. Alle røg både i hjemmene, i bilerne, i togene busserne og på arbejdet – ja, der blev røget alle vegne og hele tiden.

Efterhånden blev det for meget for ikkerygerne, som gerne ville have mulighed for at opholde sig i røgfri zoner. Og det kan jeg ærlig talt godt forstå. En ikkeryger skal ikke tvangsindlægges til at opholde sig i røgfyldte områder.

Så nu er der røgfrit i offentlig transport, alle offentlige institutioner og på arbejdspladser. Flere og flere vælger tobakken fra, og det er også blevet ganske almindeligt, at der ikke ryges i hjemmene – så må man gå udenfor. Der er på ganske få år sket en revolution i rygerkulturen, som er ret imponerende.

Især når vi ved, at denne kultur har eksisteret i mange generationer. Jeg har ikke nogen indvendinger mod dette overhovedet.

Jeg er selv blevet en hensynsfuld ryger: Jeg ryger ikke længere, hvor det generer nogen, og mine skod ender altid i et askebæger eller i mit lille lommeaskebæger, som jeg altid har i baglommen. Og det lever jeg udmærket med.

Men når det kommer til at indføre adfærdsregulerende tiltag såsom at sætte tobaksafgiften op for at få folk til at stoppe med at ryge, så står jeg altså af.

Argumentet går på, at det er sundhedsskadeligt at ryge, det er kræftfremkaldende, og at rygere lever i kortere tid. Rygere belaster simpelthen sundhedssystemet økonomisk.

Samfundet vil gerne have, at vi lever længere og belaster sundhedsvæsenet mindre. Vi skal yde mere, arbejde længere, og væksten skal øges – op, op, og op.

Jeg fornægter ikke, at rygning er sundhedsskadeligt, eller at rygere har kortere levealder. Men lad dog mig om det. Jeg er ryger, og jeg kan godt lide at ryge. Det er en del af min livskvalitet. Det er et valg, jeg selv har truffet. Jeg generer jo ikke nogen med det.

Mit mål i livet er ikke at leve længst muligt, nej, mit mål er at leve bedst muligt. At jeg skulle leve i kortere tid på grund af rygning, forstyrrer ikke min nattesøvn.

Men det forstyrrer min nattesøvn, at den lovgivende forsamling vil bestemme over min levealder, min sundhed og min livskvalitet.

Det hører ingen steder hjemme. Det er et overgreb på min personlige frihed.

Ifølge et faktatjek fortaget af DR’s ’Detektor’ i 2017 betalte danskerne godt 7 milliarder kroner i tobaksafgift. I samme artikel udtaler sundhedsøkonom Jakob Kjellberg fra Vive, at hvis man ser snævert på det, kan man sagtens forestille sig, at staten har færre sundhedsudgifter til en ryger end til en ikkeryger.

Ganske enkelt fordi de lever i kortere tid. Det afspejler sig i pensioner, ældrepleje og sundhedsudgifter i den sene alder.

Og her gik jeg så og troede, at økonomiske argumenter er et godt es at have i ærmet, men nej. Samfundet vil have mere ud af mig. Jeg skal bidrage endnu mere.

Men hør nu her, jeg er medlem af den ganske danske familie og jeg vælger selv, hvornår jeg vil på efterløn, om jeg vil arbejde på fuldtid, og hvordan jeg vil bidrage med min arbejdskraft.