28-årige Andrea er vildt god til at lave ingenting: Jeg kan ikke forstå, hvorfor mine veninder synes, der er status i at have så travlt Jeg er ubesejret indendørsmester i at lave ingenting. Det er ikke noget, man skilter med, hvis man vil imponere sine jævnaldrende kære og konkurrenter.

Jeg ringer på fredag, så ses vi på lørdag.



Nej, det gør vi ikke. I hvert fald ikke, hvis den du ringer til, er en ung kvinde i en større dansk by. Hun har nemlig travlt. Meget travlt.



Jeg er 28 år gammel, bor på Nørrebro, har fuldtidsjob og er ubesejret indendørsmester i at lave ingenting.

Sidstnævnte er lidt af en bedrift, hvis du spørger mig. Men det er ikke noget, man skilter med, hvis man vil imponere sine jævnaldrende kære og konkurrenter.

Kvinder på min alder har nemlig skidetravlt. Men mest af alt har de travlt med at tale om, hvor travlt de har.

»Jeg kan godt lide at have mange jern i ilden«, siger de - og jeg tænker:

»Hvad fanden er der efterhånden i vejen med at have ét jern i ilden og smede på det?«.

Selv om de siger, at de har for meget at se til, fortæller de mig igen og igen over kaffe, hvorfor de bare er typerne, der har brug for meget at se til

Ud over de mange jern, er der de konstante kaffeaftale med perifere bekendtskaber, møder med en eller anden fra Uniradioen, som nu er artdirector og har lavet sit eget smykkemærke.

For ikke at tale om tømmermændene, som de ikke orker at have, men alligevel har hele tiden, fordi de ikke kan sige nej og ikke vil sige nej til noget som helst med nogen.

Og selv om de siger, at de har for meget at se til, fortæller de mig igen og igen over kaffe, hvorfor de bare er typerne, der har brug for meget at se til.





Det må handle om prestige. Altså det der med at have travlt og meget at se til og mange jern i ilden.

Men jeg vil ærligt talt helst være fri for al den travlhed. Jeg er nem at få en aftale med. Det siger jeg altid, når mine venner sidder begravet i kalenderen for at finde en fredag tre måneder ude i fremtiden, hvor vi kan holde den årlige julefrokost.

Og det er som om, de aldrig har hørt den sætningskonstruktion før. Så jeg siger det lige igen; jeg er nem at at få en aftale med.



Tag ikke fejl, jeg elsker skam at have folk omkring mig, gå ud at spise, drikke drinks og få tømmermænd.

Jeg nyder endda at have travlt i ny og næ. Jeg kan bare ikke forstå, hvorfor der er status i den tilstand.

Og det må der jo være, siden folk så gerne vil identificeres med den. Betyder en pakket hverdag, at man er mere populær, mere succesfuld og mere værd?

Eller kan det betyde, at man er bange for at miste venskaber og glip af festen?

At man ikke kan holde ud at høre på tankerne i hovedet, når der bliver stille?



For flere år tilbage fik jeg at vide, at jeg var typen, der trivedes godt i eget selskab. Det tænkte jeg ikke videre over den gang.

Men det gør jeg nu, hvor jeg sidder alene. Hjemme i min lejlighed. Uden aftaler. Og uden en masse at se til. Så hvis du ringer på fredag, ses vi helt sikkert på lørdag.



Jeg håber, der er flere ligesom mig derude.