Allerede fra 0. klasse lærer børnene, at livet er ’serious business’. Men i stedet bør vi sætte dem fri

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I folkeskolens fordums-80’ere havde alle sådan en pamflet i A5-størrelse, hvor lærere og forældre skrev i til hinanden. Det var årtier før forældreintra. Vi kaldte dem kontaktbøger, og forleden faldt jeg over min.

For det meste var det envejskommunikation, når lærerne i snart sagt alle fag skrev: »Tina er urolig i timerne«, »Tina er et forstyrrende element i klassen«, »Tina har ofte svært ved at koncentrere sig«, lød nogle af alle de kuglepensgriflede beskeder fra Kenneth, Lise og Alice.

Fysik kedede mig især, så i stedet for at sidde og kaste papirkugler i nakken af Leif og Jonas, pjækkede jeg ofte.

En dag i 8. klasse havde jeg ikke fået standpunktskarakter i fysik, hvorefter jeg fór op til min lærer Svend og brokkede mig.

»Jamen, jeg troede, du var gået ud – du er jo aldrig til timerne«.

Forleden så jeg en sammenligning mellem et skoleskema for en 1. klasse fra i dag og så et fra mine glade 80’ere, og jeg blev helt slukøret

Så kiggede han forbarmende på mig og sagde, at jeg så fik karakteren 7 ligesom sidst.

Den var aldrig gået i dag. For i dag skal du som barn ikke bare gå og tro, du kan være barn.

Næh nej, du skal forberedes på voksenlivet, så du hurtigst muligt kan komme ude og spytte dit bidrag i fælleskassen i et af verdens rigeste konkurrencesamfund.

Senest har vi fået et folkeskoleudspil her i september, der godt nok forkorter skoledagene, men hvor nogle af de timer, der var afsat til understøttende undervisning, skal konverteres til fagtimer.

Det vil betyde, at skoledagen bliver endnu mere komprimeret, end den var i forvejen – og kun lidt kortere.

Forleden så jeg en sammenligning mellem et skoleskema for en 1. klasse fra i dag og så et fra mine glade 80’ere, og jeg blev helt slukøret over, at folkeskolereformen byder syvårige fem forskellige fag på en i forvejen lang skoledag.

Alt var ikke nødvendigvis bedre i gamle dage, da jeg gik i skole, og det er på sin plads, at der er blevet strammet op på fagligheden i skolen, der trængte til et løft af dimensioner, siden jeg selv sad og forstyrrede i timerne.

Men vi bør overveje, om vi ikke er for overambitiøse på vores børns vegne. For hele præstationssamfundet er endt ude i et overdrev, hvor jeg frygter, at vi mister for mange på perronen.

I folkeskolen har man indført et test-vanvid, hvor man måler og vejer børn, så de alt for tidligt bliver gjort opmærksomme på, at livet skam er ’serious business’, hvor der skal læses, læres og præsteres i ét væk.

Andelen af børn og unge, der får diagnoserne stress, angst og depression, er tredoblet det seneste årti.

Og stressen blandt unge vokser, i takt med at konkurrencestaten løfter sin målstyrede pegefinger og dikterer, at du som skolebarn bliver kørt rundt i et test-ridt-galore, at kun de høje karakterer har en værdi, at din lykke kun er gjort, hvis du ikke fjumrer, men derimod bare buldrer derudaf med 120 12-taller i timen og skynder dig igennem dit studie.

Et tilfælde? Nej, det tror jeg bestemt ikke.

Men vi bør overveje, om vi ikke er for overambitiøse på vores børns vegne

For hurra for fagre nye præstationskultur, der desværre nok skal knække en række børn og unge, der ikke lige har fået pladsbillet på konkurrencestatens lyntog, der skal køre dem alle gennem skole- og uddannelseslivet med en fraværsprocent nær nul, med lutter 12-taller og uden nogensinde at træde ved siden af.

’Survival of the fittest’ gælder tilsyneladende allerede fra 0. klasse, hvor konkurrencestaten i nogle folkeskoler har opstillet hele 40 parametre for at måle og vurdere seksårige børn.