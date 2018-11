Det går ikke, at Gentofte giver Vestegnen baghjul

»Vi betaler jeres metadon«, har hardcore FCK-fans i mange år sunget ned mod Brøndbys fodboldfans, når der har været lokalderby i Parken på Østerbro.

Jo, hovedstaden har altid været præget af lokal ulighed. Men det foruroligende er, at det er ved at udvikle sig en egentlig ulighedskløft. Det bekræftes af en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der viser, at hovedstadsområdet i disse år bliver trukket pilskævt økonomisk.

I de velhavende kommuner nord for København er realindkomsterne steget med tocifrede procenttal fra 2010 til 2017. Helt anderledes er det gået i Vallensbæk, Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Brøndby, som stort set ikke har oplevet en fremgang i indkomsterne siden 2010. I Vallensbæk og Ishøj er de ligefrem faldet.

Det økonomiske opsving går altså i en stor bue uden om Vestegnen, hvor der er mange pensionister, overførselsindkomstmodtagere og LO-arbejdere, mens de velaflagte nord for København bliver rigere og rigere. Og i bykernen boltrer den højere middelklasse sig i dyre boliger, som sosu-assistenten ikke kan komme i nærheden af.

Det her handler ikke en modsætning mellem by og land, men om en socialt opdelt by inden for en radius på 20 km fra Rådhuspladsen.

Sociale kopier

Samtidig viser analyser, at de socialt blandede boligområder og folkeskoler forsvinder i hovedstaden.

I den ene ende skyder stadig flere eliteghettoer og eliteskoler op – især nord for København. I den anden ende er der lokalområder og folkeskoler, der hænger socialt.

Det er et problem. For når børn kun vokser op med sociale kopier af sig selv, skaber det social blindhed i toppen af samfundet og svækket social mobilitet i bunden. Og kittet, der skulle holde det hele sammen, forvitrer.

Svaret på hovedstadens skævvridning er politisk. Først og fremmest er der brug for en politik, der kan gøre op med den voksende økonomiske ulighed.

Men der er også brug for en politik, der tør give by- og boligplanlægningen den fremtrædende placering og opmærksomhed, som den desværre ikke har i dag.

Hovedstadens udvikling er i alt for stort omfang overladt til rå markedskræfter på ejendomsmarkedet og til snævre kommuneinteresser. Hvis skævvridningen af hovedstaden – og det går hurtigt – skal bremses, kræver det helhedstænkning, mod og handling nu.

pmj