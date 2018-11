Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Lektor emeritus: Hvis Bibelen er 'en af verdens bedste bøger', må det være en forkert version, jeg har liggende Politikens kronikredaktør er begejstret for Bibelen og mener, at den indeholder stor livsvisdom. Der findes talrige eksempler på, at bogen indeholder mindst lige så mange modbydeligheder.

Jeg læser med forundring Marcus Rubins lille artikel (Pol. 10.11.) ’Bibelen er en af verdens bedste bøger’. Han skriver: »Helt uanset om man tror eller ikke tror, er der umådelig meget livsvisdom samlet i de hellige skrifter, årtusinders filosofi og indsigt«. Sådan! Og det var som pokker! Jeg har selv flere udgaver af Bibelen liggende, og det må være en helt anden bog, Marcus Rubin har læst. Mine egne bibler har jeg læst i gennem mange år (også Det Nye Testamente på græsk), og magen til manglende indsigt og livsvisdom skal man da lede længe efter. Læs også: Religionshistoriker ser ny tendens: Et stort religionsskifte er undervejs i Danmark Jeg nævner lige nogle eksempler: Det Gamle Testamentes grusomme Gud, som slår ihjel eller udrydder næsten en hel menneskehed, og som dikterer dødsstraf for hver en overtrædelse af hans regler. Og straf i fem generationer ovenikøbet. Og det også selv om mytens Moses flere gange prøver at få ham til bare at slappe lidt af. En historie om guldkalven, som lige kræver 3.500 ofre. En Job, der mister hele sin familie, fordi Gud lige vil prøve hans troskab. Og Det Ny Testamente, hvor Det Gamle Testamente lige strammes op i den såkaldte Bjergprædiken, hvor kravene – tilsyneladende inspireret af oldtidens filosofiske bevægelse kynismen – bliver så ultimative, at de er umulige og selvudslettende af opfylde. Jeg har selv flere udgaver liggende af Bibelen, og det må være en helt anden bog, Marcus Rubin har læst En Jesus, som bliver henrettet som fører for en politisk bevægelse, der sådan lige går og venter på, at hele verden skal dømmes og forgå, og at den almægtige Gud så vil prøve igen med en ny verden. En Johannes, der i guddommeliggørelsen af den samme Jesus totalt mangler en etisk dimension, og en Paulus, som er den mest uhyggelige af datidens trendsættere: selvoptaget, dømmende, moralsk indskrænket, snæversynet – også vedrørende kvinders stilling – men til gengæld logrende for de politiske kræfter: Øvrigheden er indsat af Gud. Læs også: Religionshistoriker: De såkaldte 'kristne værdier' kan være alt fra massemord til medfølelse Men det er altså bare de bibler, som jeg har liggende, så der må være noget, som er gået min næse forbi. Derfor: Send mig lige den umådelig megen livsvisdom, årtusinders filosofi og indsigt. Jeg glæder mig allerede til at læse det, så skal jeg nok sige pænt undskyld bagefter!