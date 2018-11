Caroline og Anne Sofie laver fairtrade-porno: Porno er et kulturprodukt på linje med alle andre Porno spiller en stor rolle i manges sexliv, og det skal vi tage mere seriøst, end vi gør i dag. Det mener Anne Sofie Steen Sverdrup og Caroline Due, der selv producerer porno under ordnede forhold.

»Vi har kun kendt hinanden i to år, men efterhånden er vi ret tætte«, griner Caroline Due og kigger på Anne Sofie Steen Sverdrup. De to venner, der er i slutningen af 20’erne, har lavet porno sammen i halvandet år i deres eget pornoproduktionsselskab Bedside Productions. Men det er ikke den slags porno, de fleste kender. Det er porno, der går op i gode arbejdsforhold og samtykke for de medvirkende. Det er porno, der vil tages seriøst som kulturprodukt.



Bedside Productions har indtil nu udgivet to pornofilm, der hverken har cum shots i ansigtet, reverse cowgirl eller søn-forfører-stedmor, som er klassiske sekvenser i mainstream porno. I deres første film, ’Boy oh Boy’, spiller Caroline og Anne Sofie to mænd iført sort lædertøj og strap-ons. Og selvom det ikke er meningen, at de selv skal være foran kameraet hver gang, var det vigtigt for dem at vide, hvilke følelser man skal igennem, når man har sex for rullende kamera.

Blå bog Anne Sofie Steen Sverdrup og Caroline Due Anne Sofie Steen Sverdrup (til højre) er født i 1990 i Ski, Norge. Hun er uddannet kaospilot i Aarhus og har arbejdet med blandt andet Sex og Samfund, Queer Lab og Talk Town. Caroline Due (til venstre) er født i 1988 i Gentofte. Hun har læst religionsvidenskab og arbejder i sin vens juicebar på Vesterbro, når hun ikke laver porno. Hun har blandt andet været med til at lave femte udgave af ’Kvinde kend din krop’ og Kussomaten. Vis mere

I siger, at samfundet skal tage porno seriøst som et kulturprodukt. Hvorfor?

Anne Sofie: »Der er blevet skabt et falsk skel mellem porno og andre kulturprodukter. Men porno er og bliver et kulturprodukt, der strækker sig over mange medier. Det kan være film, kunst eller litteratur, men med den fællesnævner, at det afbilder eksplicit sex«.

Caroline: »Folk er berøringsangste over for eksplicit sex, og derfor ender debatten om porno tit i en moralsk fordømmelse af industrien. Det er kedeligt. Af en eller anden grund bliver produktioner, der har sex som hovedtema, automatisk rangeret lavere i vores kultur«.

Hvordan?

Caroline: »Folk, der arbejder med sex, bliver frataget retten til selv at vurdere, om det er fedt. Så er det klart, at samfundet har svært ved at give porno samme status som andre kulturprodukter, hvor man sætter kunstneren højt på samfundsstigen. Set med samfundets øjne er det svært at arbejde med sex og have, hvad de fleste betragter som et almindeligt liv. Men selvfølgelig kan man lave porno og have et andet arbejde. Selvfølgelig kan man lave porno og være nogens forælder og kæreste«.

Arbejdsforhold er vigtige

De første frø til Bedside Productions blev plantet en forårsdag i 2017, da Caroline og Anne Sofie havde tømmermænd og hang ud med nogle venner på en skatebane i København. De jokede med ideen om at lave porno. Et par måneder senere ringede Anne Sofie til Caroline og spurgte, om de ikke skulle gøre det. Og så gik de i gang.

Begge bevæger sig i feministiske og politiske miljøer. Caroline har blandt andet været med til at lave Kussomaten, hvor kvinder anonymt har fået taget billede af deres vulva, og Anne Sofie har arbejdet på en natcafé for udenlandske sexarbejdere og med Talk Town, der er en festival med fokus på køn og ligestilling.

Er I ikke i gang med at fjerne det spændende og forbudte fra pornografien, hvis man som seer skal til at tage højde for arbejdsvilkår og alt muligt?

Anne Sofie: »Man skylder sig selv at tage lidt stilling til, hvad det er, man ser, og hvordan det er lavet. Jeg tror ikke, vejen frem er at beholde mystikken. Tværtimod. Porno bliver mystisk og forbudt, fordi folk ikke vil tale om sex og seksualitet, og det kan ende i et forskruet syn på krop og seksualitet. Det har nogle ret reelle konsekvenser for nogle mennesker«.



Hvilke konsekvenser?

Anne Sofie: »Jeg tænker på personer, der har en seksualitet eller kønsidentitet, der afviger fra normen. Folk med seksuelle udfordringer. Potensproblemer hos cis-mænd. Funktionsudfordringer. Hvis porno blev behandlet på samme måde som andre kulturprodukter, ville det også være nemmere at tale om, hvilke forventninger til køn og krop et produkt er med til at skabe, og det ville være lettere at stille krav til arbejdsforhold. Vi har allerede mødt en masse, der er taknemmelige, fordi de kan genkende sig selv i vores projekt og tankerne bag. Folk er optaget af samtykke, de er optaget af, at det emotionelle er med, fordi det er vigtigt i folks eget sexliv«.



Caroline: »Ja, at gøre seksualitet til noget udelukkende biologisk, indgroet i mennesker er virkelig at negligere os selv. Sætningen ’Vi er bare dyr med seksuelle behov’ er decideret farlig«.

Anne Sofie: »Så kan man pludselig legitimere upassende og sexistisk adfærd. Der har været en tendens i mange tusinde år til at legitimere dårlig opførsel på baggrund af biologi. Vi skal tænke de sociale faktorer ind. Det betyder ikke, at der ikke er plads til det instinktive i seksualiteten, men grænserne skal afklares først«.



Men porno er også ekstremt udbredt og populært i den form, som det har nu. Er det ikke et udtryk for, at folk godt kan lide det?

Anne Sofie: »Det er fint at kunne lide mainstreamporno. Men det er tit umuligt at finde ud af, hvem det er lavet af, og hvilke forhold skuespillerne har arbejdet under. Det vil vi gerne ændre på«.



Caroline: »Bedside kan også være vigtigt for nogle, selvom de ikke vil bruge det til onani. Det kan starte en samtale, gøre folk til mere bevidste pornoforbrugere. Hvis der begynder at være en tendens til at kræve gennemsigtighed, vil branchen gøre det nemmere at gennemskue arbejdsvilkår«.



Hvad gør I for at sikre den gennemsigtighed?

Anne Sofie: »Mange af dem, der har været involveret i vores film, har udtalt sig til medierne. Og vi har planer om at lave videoer, hvor vi giver et indblik i processerne bag filmene, og hvad der driver de mennesker, der er med«.