Foreningen Digitalt Ansvar: Det er ikke svært at forestille sig, hvordan det påvirker et menneske at skulle søge på lyssky pornohjemmesider efter materiale af sig selv

Sidst, men ikke mindst er der et tydeligt behov for, at der tilbydes psykologhjælp til de krænkede og deres pårørende. Muligheden for psykologhjælp bør ikke afhænge af, om et ulovligt forhold er anmeldt til forsikringsselskabet inden for en kort periode efter delingen.

Justitsministeriets seneste fokus på mødet mellem borgeren og politiet er et godt initiativ. Men det er ikke nok. Der er herudover behov for, at hele området grundlæggende opprioriteres, så myndighederne reelt får ressourcerne, processerne og kompetencerne til at sætte ind over for digitale krænkelser, både i forhold til det præventive område og når de krænkede står i den situation, at deres billeder eller videoer bliver delt på diverse platforme.

Det går den rigtige vej, og siden vi dannede Digitalt Ansvar, har vi kunnet se, at politiet, politikere og ministerier tager problemet alvorligt. Vi er bare ikke i mål endnu. Vi er kun lige begyndt.