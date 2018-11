Glæden var kort, da min veninde endte på plejehjem

Min gamle veninde har tvunget af svigtende fysik været nødsaget til at ansøge om en plejehjemsplads. Hun har boet på fjerde sal uden anden hjælp end en selvbetalt rengøringshjælp, til hun var 96 år og 7 måneder.

Nogen har trukket i trådene, så det gik hurtigt med at komme ind på det ønskede hjem. Så langt, så godt. Det var svært for hende i løbet af få dage at skulle sortere i et helt livs minder og udvælge de vigtigste, men hun tog det i stiv arm og var klar til at hilse på de andre beboere, så snart hun fik frakken af.

Umiddelbart er de fysiske rammer lyse og venlige, der er rent og pænt. Glæden var kort. I dag, seks uger efter, føler hun sig som i fængsel eller på straffeanstalt. Det er kæft, trit og retning, siger hun.



Jeg citerer plejehjemmets værdier:

»Lad beboerne gøre det selv«. Ja, nu er der jo nok en grund til, at man er kommet på plejehjem, og derfor er der ting, man ikke kan gøre, f.eks komme ud af sengen og få fat i sine høreapparater, som personalet har lagt på kommoden.

»Al magt til beboerne – det er dem, vi er her for«. Ifølge min veninde er der tider, hvor man lige så godt kan lade være med at ringe, for de kommer ikke. Man kan blive efterladt ved spisebordet i op til to timer, hvis man ikke selv kan komme op af stolen.

»Vi tager ansvar og handler«. Personalet er meget handlekraftige om morgenen, når de vækker min gamle veninde. De taler til hende, inden hun har fået høreapparaterne på, og nogle gange taler de til hende med ryggen til – derfor kan hun ikke høre, hvad de siger. De er meget raske til at hive tøjet af hende, uden at respektere hendes ønske om at få lov at vågne lidt langsomt. Der har været dage, hvor hun har fået morgenmad kl. 11 og derefter forventes at spise middag kl. 12.

Teleslyngeanlægget i salen bruges ikke, fordi ingen ved, hvordan det virker.

»Vi undrer os og reflekterer«. Hvis nogle af de gamle beklager sig og siger, at de ikke kan spise sejt kød eller sildemadder om aftenen lige inden sengetid, består ’refleksionen’ i, at de, der brokker sig, bliver flyttet til hver sit bord, så uroen ikke skal brede sig.

»Vi er sammen med beboerne, for det er i mødet med mennesket, at den gode omsorg skabes«. Javist sidder personalet med ved spisebordet, men de snakker mest med hinanden.

»Og så er vi både nysgerrige og ordentlige mennesker«. Ja, ingen tvivl om det, men et eller andet er der da galt.

Jeg finder det voldsomt provokerende at se disse værdier hængt op på væggen, når jeg samtidig hører, hvordan virkeligheden er for en gammel dame. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, om det er sådan alle steder, eller om hun bare har trukket en nitte. Under alle omstændigheder synes jeg, det er frygteligt at tænke på, at beboerne er fuldstændig overladt til personalets forgodtbefindende.

En årsag kunne være, at der er dårlig normering. Det ved jeg ikke, men det er ikke mit umiddelbare indtryk. Jeg tror også, at der kunne gøres noget ved holdningen hos ledelsen, som sikkert synes, den har gjort et fint stykke arbejde med værdierne, men de er jo ikke det papir værd, de er skrevet på, hvis der ikke følges op med handling.

Et samfund skal kendes på, hvordan det behandler de svageste. Hvis dette er normen, har vi ikke noget at prale af.