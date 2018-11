Specialist i rygeforebyggelse: Politikerne bør indse, at de ikke kan afskaffe rygning ved at hæve priserne på smøger Der vil altid være en del af befolkningen, som er så afhængige af tobak, at de vil blive ved med at pulse løs, selv om priserne stiger, mener lektor og specialist i rygeforebyggelse fra Australien.

De Konservative har i forbindelse med de igangværende finanslovsforhandlinger foreslået, at prisen på en pakke cigaretter skal hæves fra 40 til 60 kroner i Danmark. Men selv om prisstigninger kan have en vis effekt, er det langt fra nok til at få alle til at stoppe med at ryge.

Sådan lyder budskabet fra Colin Mendelsohn, der er specialist i rygeforebyggelse og lektor på Institut for folkesundhed på University of New South Wales i Australien, som er det land i verden med de højeste priser på cigaretter og tobak. Og ifølge Colin Mendelsohn har prisstigninger til en vis grænse også haft en effekt på antallet af rygere:

»Da den australske regering i 2010 hævede afgiften på tobak med 25 procent, kunne vi se, at der skete en stor stigning i antallet, der forsøgte at holde op med at ryge. Men ud fra de erfaringer, vi har gjort i Australien, må vi bare konstatere, at der altid vil være en del af befolkningen, som er så afhængige af tobak, at de vil blive ved med at pulse løs, uanset om prisen stiger hvert år«.

Prisen på smøger

Australien har i mange år kunnet prale af at være et af verdens mest progressive lande i forhold til regulering af tobaksvarer. Siden 2013 er afgiften på en pakke cigaretter steget med 12,5 procent hvert år, og en standardpakke med 25 cigaretter koster i dag mellem 130 og 160 kroner. I Australien er der især sket et fald i antallet af helt unge, som begynder at ryge.

Colin Mendelsohn anerkender, at prisstigninger har været medvirkende til, at antallet af rygere i Australien er halveret siden starten af 90’erne.



»Men der er endnu ingen forskning, som har vist, at prisstigninger bliver ved med at have nogen effekt, når man fortsætter med at sætte priserne op. Og det er Australien et tydeligt eksempel på«.

Ifølge Colin Mendelsohn er antallet af rygere nemlig kun faldet med 0,4 procent siden 2013. I enkelte delstater er der endda flere, som er begyndt at ryge.

Hvorfor tror du, at den nedadgående kurve er fladet ud i Australien?

»Det er tydeligt, at prisstigningerne kun virker til en vis grænse. De kan ganske enkelt ikke stå alene, og ved at ignorere dette faktum, har den australske regering skabt en række samfundsmæssige problemer for sig selv«.

Rammer de svageste

De høje priser har haft voldsomme konsekvenser for de mest socialt udsatte dele af befolkningen – dem, som typisk ryger mest. De mange prisstigninger har således bidraget til at marginalisere rygerne i det australske samfund, fremhæver Colin Mendelsohn og peger på, at de høje cigaretpriser i visse tilfælde er med til unødigt at øge den økonomiske og sundhedsmæssige ulighed i Australien.

»Mange af de her mennesker er ganske enkelt ikke er i stand til at holde op med at ryge. Derfor kommer de til at bruge størstedelen af deres penge på tobak, hvilket betyder, at de har færre penge til at leve en sund livsstil«.



For nylig havde han en patient i sin afvænningsklinik, der indrømmede, at hun næsten ikke havde råd til at købe mad til sine børn, fordi hun brugte alle sine penge på cigaretter.

Hvorfor stoppede hun ikke bare med at ryge? Ville de fleste rationelle mennesker ikke vægte deres børns sundhed frem for smøgerne?

»Det er netop den naive tilgang, som den australske regering har valgt, når de bliver ved med at hæve priserne til trods for, at det ikke længere har nogen beviselig effekt. I stedet for at acceptere de her menneskers afhængighed og forsøge at hjælpe dem, så straffer vi dem hvert år for deres laster. De fleste rygere ved jo godt, at cigaretterne er skadelige for deres helbred. Mange har også et ønske om at stoppe. Afhængighed af tobak er bare et komplekst neurobiologisk fænomen, som kræver store adfærdsmæssige ændringer i forhold til nogle, ofte meget indgroede vaner. For mange er det derfor ikke spor let at stoppe, selv om de gerne vil. Det kræver, at man får de rigtige værktøjer og den fornødne støtte«.