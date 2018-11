Studerende: DR glemmer arbejderklassens børn hver jul Vi har set nok julekalendere, der foregår i den kreative klasse. Derfor håber jeg, at DR har husket arbejderklassens børn i årets julekalender.

Julen er en magisk tid. I hvert fald for den højere middelklasses børn. For hvornår har vi sidst set en julekalender på DR, der handler om elektrikerens børn i en hæsblæsende kamp om selve julens overlevelse?



Det har vi nemlig ikke set i lang tid.

For hvert år følger vi enten teaterchefens børn, som vi så i DR julekalenderen ’Den anden verden’ fra 2016, eller selveste direktøren for Magasin Du Nords datter som i ’Absalons Hemmelighed’, der blev genudsendt på DR1 i 2015.

Vi har også gennem en hel december i 2014 fulgt musikerbarnet Sofie i julekalenderen ’Tidsrejsen’, der bor i en stor murmestervilla i rigmandsghettoen Dragør tæt på København.

Blå bog Julie Rønn Madsen Julie Rønn Madsen (f. 1993) Studerer på kandidatuddannelsen i sociologi på Københavns Universitet på 2. semester. Arbejder som produktionsassistent hos P1, DR

Disse julekalendere er bare et par eksempler på den tendens, der har gjort sig gældende i DR’s julekalendere de seneste mange år: De udspiller sig ofte i den kreative del af den højere middelklasse og sjældent i arbejderklassen.

Den kreative del af den højere middelklasse har en længere videregående uddannelse, tjener mellem to og tre gange så meget som den typiske indkomst og arbejder inden for den kreative branche.

Den højere middelklasse tæller 13,7 procent af befolkningen ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fra 2015. De går i Mads Nørregaard-tøj, køber ind i Irma og abonnerer på Politiken.

Den langt største klasse er arbejderklassen, der tæller 39,7 procent af befolkningen ifølge samme analyse. Det er tømrere, sosu-assistenter, murere, lastbilchauffører og andre med en erhvervsuddannelse. Mig bekendt har denne erhvervsgruppe en lige så fortryllende jul som den højere middelklasse. Men hvorfor er de så sjældent med i julekalenderne?

Forklaringen på den manglende repræsentation af arbejderklassen i julekalenderne er sandsynligvis, at DR’s instruktører selv tilhører den kreative øvre middelklasse. Derfor finder de det naturligt, at handlingen udspiller sig i netop dette miljø.

Der er dog flere grunde til, at det er problematisk, når DR i så høj grad vælger at lade deres børne-tv udspille sig hos kultureliten.

En ting er, at vi har lettere ved at identificere os med nogle, der ligner os selv. Derfor har taxachaufførens barn svært ved at spejle sig i et barn, der bor i en herskabsvilla med udsigt over Kongens Nytorv som i julekalenderen ’Absalons Hemmelighed’.

Noget andet er, at DR som public service-kanal har ansvar for at »afspejle mangfoldigheden af kultur, livsopfattelse og levevilkår, der findes på tværs af Danmark og i de forskellige rigsdele«, som det står beskrevet i DR’s public service-kontrakt for 2019-2023.

Julekalenderne ses af både børn og voksne, og derfor er de et oplagt medie til at vise befolkningen, at der findes mennesker med forskellige økonomiske forudsætninger.



Julekalenderne kan med fordel bruges til at vise børn, at det ikke kun er efterstræbelsesværdigt at tilhøre den højere middelklasse. Der er lige så meget godt at hente hjemme i de varme julestuer hos en erhvervsuddannet familie.

Hvis ikke de forskellige klasser bliver repræsenteret på DR, risikerer vi at få en kollektiv bevidsthed om, at vi i Danmark lever i en stor privilegeret middelklasse, selv om arbejderklassen faktisk er den største.

Danmark er et klassesamfund. Det fastslog en analyse fra Arbejdernes Erhvervsråd i 2015. Og den sociale ulighed stiger støt ifølge Det Økonomiske Råds efterårsrapport fra 2016.

DR har heldigvis tidligere haft blik for andre klasser end den kulturelle øvre middelklasse i deres julekalendere.