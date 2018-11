Carsten Jensen: Kære ufødte barnebarn, du bliver født til en krig, som vi andre har erklæret mod planeten

Kære ufødte barnebarn,

Om du kommer til verden, afhænger ikke af mig. Men hvis du en dag gør, vil jeg holde dig i mine hænder og se ind i dit endnu ufærdige, men så meget mere levende og grimasserende ansigt. Og så vil jeg spørge mig selv, hvordan dit liv vil forme sig.

Serie Vores klima Det er ikke for sent at bremse den globale opvarmning og redde kloden. Men vi har kun 12 år til at halvere CO 2 -udledningen ifølge FN’s klimapanel. Serien ’Vores klima’ tager temperaturen på vores forbrug og bidrager med nye ideer, guide til løsninger og viden om, hvordan vi kan ændre vores liv i en mere klimabevidst retning. Hvor meget kan vi selv gøre og i fællesskab? Følg med frem til jul.

Tilgiv mig, at jeg siger det så direkte: Du bliver født til en krig, og selv om dens udfald i nogle år endnu vil være uafgjort, vil den forme dit liv på afgørende vis. Det er krigen med den natur, som vi i de sidste århundreder overmodigt troede, vi havde besejret og gjort til vores tjener.

Nu svarer den os med et ustabilt, stadig mere ekstremt vejr og temperaturer, der meget vel kan nå dødbringende højder. Vi troede, at planeten forsvarsløst stod til vores rådighed. Men nu har tjeneren vendt sig imod os, og vi er ikke længere herre over vores egen skæbne.

Du vil se tilbage på det årti, hvor du kom til verden, og spørge dig selv, hvad vi dengang gjorde os af overvejelser, vi, dine forældre og bedsteforældre. Måske vil dit blik være fuld af foragt, måske af undren, eller du vil for længst have opgivet os. Din verden vil være afgørende forskellig fra vores.

Vi udleder i disse år, til trods for alle vores gensidige forsikringer om det modsatte, mere kultveilte i atmosfæren end nogen sinde tidligere, og i morgen kommer du til at leve med konsekvenserne af ikke blot vores tankeløshed i dag, men også af de mange forudgående årtiers.

Jeg vil gerne have, du forstår, at der aldrig var nogen ond vilje bag den verden, vi igennem de to sidste århundreder har skabt for os selv. Vi ville gøre planeten til et på en gang større og mindre sted, hvor vi alle kom tættere på hinanden, afstande blev betydningsløse, og jordens frugter blev tilgængelige for os, uanset hvor vi befandt os. Det var industrialiseringen af arbejdsprocessen, naturvidenskabelige indsigter, teknisk viden, nysgerrighed, fantasi og livsappetit, der gjorde det muligt for os.

Jeg ved godt, at det ikke var alle, der kunne tage del i denne ekstravagante fest, der i nogle år forsødede livet for mennesker i den privilegerede del af verden. Men vi troede oprigtigt, at alle ville ende med at blive som os, og vi var overbeviste om, at alle også nærede den samme drøm, som vi gjorde.

I dag ved vi, at vores livsform blot var en parentes i historien, en dag i Paradis, efterfulgt af hundrede år i Helvede. Videnskaben belærer os om konsekvenserne, og du lever midt i dem. Det tragiske er, at dit advarende vidnesbyrd ikke kan nå os.

Allerede nu har vi lugten af røgen fra rasende skovbrande i næseborene, og efterårets bløde lys, der varsler vinterens komme, oplever vi sammen med så høje temperaturer, at vi slet ikke kan forbinde dem med årstiden. For sent indser vi, at sommervarme midt på efteråret er et varsel om katastrofale isafsmeltninger på begge poler og ørkener, der vil fortsætte med at brede sig.

Solens kærtegn på huden vil snart forvandle sig til en brændende svien, efterhånden som Jorden med en atmosfære pumpet fuld af aldrig før sete mængder af kultveilte modstandsløst absorberer stadig mere af den ubarmhjertige varme fra rummet.

Advarslerne er over alt, og dog handler vi ikke. Grebet af en blanding af afmagt og selvbeskyttelsestrang lukker vi øjnene for det indlysende. »Hvad kan jeg gøre?«, spørger vi hver for sig, mens vi sorterer affald, fylder cykelstierne og holder en kødfri dag om ugen, alt imens antallet af flyafgange kun tiltager, og bilkøerne på vejene i verdens konstant ekspanderende storbyer vokser til det endeløse.

Vi tynges af en dårlig samvittighed, som vi så skyder fra os, fordi den kaster ubekvemme skygger ind over vores ellers velordnede liv. Vi lever, som om der ikke fandtes en dag i morgen. Og den frygtelige sandhed, som vi aner dybt nede, er, at det gør der måske heller ikke. I hvert fald ikke for os.

Du lægger måske mærke til, hvordan jeg hele tiden i dette brev til dig skyer ordet ’jeg’ og holder mig til ordet ’vi’. Det gør jeg, fordi jeg, når det kommer til vores fælles fremtid, føler afmagten og nyttesløsheden i at bruge ordet jeg.

Jeg kan kende sandheden om klodens fremtid, jeg kan opføre mig som en eksemplarisk, klimabevidst borger, og dog tvinges jeg hele tiden ind i handlemønstre, der kun bidrager til fremtidens skovbrande, de stigende have og den smeltende is.

Skulle dit liv, når du når de 50 år eller måske endog 80, være tåleligt, måtte motorvejene allerede i dag ligge øde hen, supermarkederne stå tomme for kød og importeret frugt, mens indgangen til kulminer over alt i verden blev muret til, og verdens sidste brændstoffer blev brugt på de kampfly, der med præcisionsbombninger lagde oliefelterne øde. Men hvor er den fælles vilje, der er i stand til gennemtrumfe så drastiske beslutninger?