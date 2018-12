Politikere uenige om klima-indsats: Jeg har svært ved at se, hvordan det skal virke at drive klapjagt på folk, der godt kan lide at spise en rød bøf indimellem

Rasmus Nordqvist, klimaordfører, Alternativet

Ja. Klimakrisen er en kollektiv opgave at løse. Og en kollektiv opgave løser man i fællesskab mellem det politiske system og civilsamfundet. Det er helt nødvendigt, at vi politikere ser på, hvordan vi får ændret strukturerne i vores samfund, så det bliver let og billigt at gøre det rigtige for klimaet og dyrt og møgbesværligt at gøre det forkerte.

Nogle vil måske sige, at det ikke er en politikers opgave at bestemme over, hvad den enkelte bruger sine penge på. Men jeg er blandt andet blevet valgt til at tage et ansvar for klimakrisen, og det er jeg nødt til at tage fuldstændig alvorligt. Det betyder, at jeg skal arbejde for at skabe en forandring i den måde, vi bruger Jordens knappe ressourcer på. Hvis jeg lænede mig tilbage og sagde: Det ordner den enkelte person og markedet over tid, så mener jeg faktisk, at jeg ikke levede op til mit ansvar som folkevalgt politiker.

Fordi klimakrisen er den største udfordring, vi står med i dag. Den kan ikke løses af enkeltpersoner. Den kan kun løses i fællesskab. Og måden, vi træffer beslutninger på i fællesskab, er gennem de politiske institutioner. Så jeg ser det som en fuldstændig bunden opgave for folkevalgte at håndtere klimaproblematikken og også gøre de ting, som er svære, for at finde en løsning.

Vores forbrug er nemlig et af de helt afgørende elementer i vores klimabelastning. Vi er vant til at leve i et samfund, hvor vi hylder en more-is-more-tankegang. Vores tankegang har været, at blind økonomisk vækst var det, der skulle til, for at vores samfund bliver fantastisk. Det skal vi have ændret på. Og det kan kun ændres politisk. Markedet har skabt klimakrisen med en tænkning om konstant vækst. Så markedet kommer ikke til at løse klimakrisen selv. Der må lovgivning og regulering til, hvis vi skal i mål.

Det handler ikke kun om at sætte afgifter på kød og flyrejser op. Hvorfor skal et produkt lige nu kun holde i to år ifølge reklamationsretten? Mange produkter bliver designet med en vis levetid i baghovedet, så folk hele tiden skal købe nyt. Politisk kan man forlænge den garantiordning. Eller hvad hvis man gjorde sådan, at det blev billigere at få repareret sine ting i stedet for at købe nyt?

Vi er selvfølgelig alle sammen en del af løsningen. Jeg tror bare ikke, at vi kommer helt i mål med at mindske vores CO 2 -udslip ved at lægge ansvaret over på den enkelte, fordi det er systemet, der skal forandres. Opgaven er ganske enkelt uoverkommelig for den enkelte forbruger.

Tager vi politikere derimod ansvaret, kan vi gøre det klimavenlige valg let at træffe. Bagefter kan jeg ikke bestemme, hvad folk må og skal, men jeg kan udforme strukturerne, så det bliver helt naturligt at tage det klimavenlige valg.

Alex Vanopslagh, folketingskandidat for Liberal Alliance

Det kommer an på metoden. Hvis metoden er, at man skal moralisere og stå med løftet pegefinger og sige, at borgerne skal forbruge og rejse mindre og generelt være tilbageholdende i deres liv – så nej. Den vej tror jeg bare er med til at splitte og polarisere. Jeg har svært ved at se, hvordan det skal virke at drive klapjagt på folk, der godt kan lide at spise en rød bøf indimellem.