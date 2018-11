Landmand: Vi kan ikke være stolte af et panisk landbrug, der sviner og sprøjter for at sælge pølser i Shanghai

»Dansk landbrug er blandt de mest klimavenlige i verden. Jeg er stolt af jer«.

Det skortede ikke på statsministerielle roser, da Lars Løkke Rasmussen (V) talte over temaet ’stolthed’ på Landbrug & Fødevarers nyligt afholdte delegeretmøde. På mødet opfordrede statsministeren erhvervet til at gå i dialog med kritikerne.

Blå bog Kjeld Hansen Født i 1947. Journalist, forfatter, foredragsholder og indehaver af konsulent- og kommunikationsfirmaet Bæredygtighed. Redigerer desuden bloggen gylle.dk. Driver det økologiske deltidslandbrug Druebjerggård på Stevns. Bedst kendt som forfatter til den danske udgave af bestselleren ’Den grønne Forbrugerguide’ (1990) samt bogen ’Der er et yndigt land’ (2003) om Danmarks naturs tilstand.

»I skal modbevise dem, som gør jer til et problem. Danmark har brug for jer og omvendt. I er fremtidens landmænd, og Danmark kan producere verdens bedste fødevarer«, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Det budskab faldt formentlig i god jord i landmændenes interesseorganisation, der netop har lanceret en ny imagekampagne, ’Noget af det bedste i verden’, hvis formål det ifølge en pressemeddelelse er at vække danskernes stolthed over landbruget.

Forfatter, journalist og økologisk landmand Kjeld Hansen er imidlertid ikke lige så duperet over landbrugets klimaindsats og slet ikke over omdømmekampagnen ’Noget af det bedste i verden’.

»Selve kampagnen er præget af panik. Nu har det stået på i 10 år med den ene imagekampagne efter den anden til millioner af kroner, og hvor budskabet er det samme: Danskerne er for dumme. Danskerne kan ikke forstå, at de skal være stolte af det danske landbrug. Det siger de jo stort set direkte med de ord«.

»Det er en selvopfattelse af, at ’vi har vildt meget ret, og stort set alle andre omkring os har misforstået det’. Det er eddermug’me en dødssyg og nedladende holdning af have til sine kunder. Man prøver at overbevise os om, at man er slet ikke så slem, som modparten dybest set ved, at man er. Alene det at man er nødt til at lave en kampagne, fordi omverdenens opfattelse af en er gal … Jeg mener, at respekt er noget, man gør sig fortjent til. Det er ikke noget, man kan få via en betalt reklamekampagne«.

Dansk landbrug står ifølge Klimarådet for over 20 procent af landets samlede drivgasudledning. Heri er indregnet gasserne metan og lattergas, som udgør landbrugets største udledning. Lattergas kommer bl.a. fra kvælstofgødning og gylleopbevaring, mens metan primært stammer fra husdyrenes gødning.

I Landbrug & Fødevarer anerkender man, at erhvervet har et ansvar for en bæredygtig produktion. Som formanden Martin Merrild udtrykte det på delegeretmødet:

»Vi har samme ønske som alle andre: at aflevere Jorden i en bedre tilstand til næste generation. Det har landbruget arbejdet på i generationer, men vi er kommet for sent i gang med at tale om det«.

Kjeld Hansen, hvorfor kan du ikke anerkende landbrugets indsats for at løse problemet?

»At vi kan producere vanvittig meget svinekød med en relativt lav belastning i forhold til stykenheden, ændrer jo ikke på det helt afgørende faktum, nemlig at vores kødproduktion er alt, alt for høj. Men det er den typiske måde, landbrugstoppen kommunikerer på. Det minder lidt om antibiotikadebatten. I Danmark bruger vi dobbelt så meget antibiotika til husdyr, som man bruger til mennesker. Hvilket er helt enestående foruroligende i verdenssammenhæng. Samtidig fremhæver man så, at Danmark er et af de lande i verden, der bruger mindst antibiotika pr. produceret kilo kød. Men det rokker jo ikke ved, at vi bruger dobbelt så meget, som vi bruger til mennesker, og det kan give resistens­problemer. Derfor kan man ikke bare regne belastningen ud i doser; det er den samlede belastning, der er afgørende. Og det koster altså at producere 31 millioner svin omåret«,

Når vi er så ekstremt produktive, koster det i sagens natur også på miljøet

»Når vi er så ekstremt produktive, så koster det i sagens natur også på miljøet. Importen af hjælpestoffer, frem for alt soja fra Argentina og Brasilien, og eksporten til Langtbortistan af vores produkter er den store akilleshæl. Derfor bør vi koncentrere os om de nære markeder, herunder os selv, som vi jo har gjort med stor succes, i stedet for til stadighed at udvide produktionen og sælge pølser til for eksempel Shanghai«.

Netop i Kina tyder noget jo på, at Danmark kan få en stor eksportsucces med Danish Crowns opførsel af en fabrik i Shanghai og aftalen om at afsætte alt, der kan produceres. Det er vel kun godt for landet?

»Man har tilsyneladende fået den der pølseaftale, som man har arbejdet på i 12-14 år. Jeg ved ikke, hvor mange ministre der har holdt pressemøder for at fortælle, at nu er den hjemme. Men der er altså ikke sendt en eneste pølse til Kina endnu. Men at opføre en fabrik i Shanghai, det er da noget af det dummeste overhovedet. Det er jo ren tredjeverdens-handelspolitik. Du bygger en fabrik nede i Kina. Så tager du nogle svin oppe i Danmark, afliver dem og skærer dem i to eller fire stykker, så fryser du dem ned, og så sejler du dem hele vejen ned til Shanghai, går i land og afleverer dem på fabrikken, og så står der en hel masse små kinesere der og tør de svin op, og så skærer de dem ud i fine delikate stykker«.

Hvad er der galt med det? Det er der vel gode penge i?

»Det er fuldstændig dødssygt rent klimamæssigt. Eksporten kan aldrig blive bæredygtig, for alene den klimamæssige udgift ved at sejle disse store mængder derned gør, at regnskabet ikke holder en meter. Og det bliver altså kineserne, der scorer merværdien, da det er dem, der forædler produktet«.

Men der er mange arbejdspladser i produktionen herhjemme?

»Det er rørende, at nogle af Folketingets politikere udviser så stor en omsorg for jobsituationen i bulgarske og rumænske landsbyer. Hver fjerde ansat i dansk landbrug er jo udlænding. Det er typisk unge mennesker fra Østeuropa, der kommer op til Danmark og er her et par år, og så tager de hjem igen med knowhow og håber at blive svinebaroner derhjemme. Pøj-pøj med det, siger jeg bare, men det er da ikke noget, vi har glæde af«.