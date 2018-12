Mogens Lykketoft: Socialdemokratiet er så stærk på klima som i Aukens tid, og det skal bruges til at binde centrum-venstre sammen

»Klimadagsordenen har oplevet et tilbageslag med Trump, Brexit og den voksende opbakning til højrenationale partier. Men midt i det kaotiske opbrud i Vesten er der også en stærk bevægelse og protest, der trækker i en helt anden retning. Jeg ser en fremmarch af folk, der engagerer sig i klimadagsordenen, og et civilsamfund, der bliver stærkere og stærkere. Og jeg ser et progressivt erhvervsliv og et marked og en teknologiudvikling, der bevæger sig. Billedet er broget, alt kan ske. Så selv om det på mange måder ser sort ud, er der også lys og håb«.

Ordene kommer fra Mogens Lykketoft (S), der i 2015-2016 var formand for FN’s Generalforsamling, hvor han var med til at søsætte FN’s 17 klimamål.



Lykketoft var stor optimist, før han trådte til. I hans embedsperiode flyttede tingene sig markant, ikke mindst fordi USA med Barack Obama i spidsen og Kina var indstillet på det.

Men senere blev Donald Trump præsident, USA trådte ud af klimaaftalen indgået i Paris, og Storbritanniens Brexit-afstemning lammede det europæiske samarbejde. Det har bremset den politiske dynamik i retning af grøn omstilling. Lykketoft har dog bevaret optimismen.



»Vi må satse på, at Trump er et overgangsfænomen, og at vi snart kommer tilbage til en ny form for normalitet i det internationale samfund. Da jeg var i USA i sommeren 2016, var det åbenbart, at Bernie Sanders havde et forspring i forhold til Trump, der var væsentlig større end Hillarys. Havde demokraterne opstillet Bernie Sanders, havde han formentlig vundet. Det viser, at det oprør, den protest, vi ser nu overalt i Vesten, kan tage alle mulige former. The establishment bliver ikke kun udfordret af højrenationale kræfter, men også af andre kræfter. Og Trump har i USA og i Europa heldigvis mobiliseret mindst lige så mange gode kræfter, som han har ødelagt«.

Hvor ser du dette progressive oprør i Europa? Her fylder bekymring for arbejdsløsheden og indvandring da mere hos flertallet af vælgerne end klimaet og lysten til international regulering?



»Den højrenationale protest er langtfra dominerende. Det er jo ikke sådan, at du har en offentlighed og en befolkning, der 100 procent rykker i den gale retning. Jeg vil vove den påstand, at den del af befolkningen, der inden for de seneste fem år er blevet mere bevidst om klima og bæredygtighed, er vokset langt hurtigere end den del af befolkningen, der er blevet tiltrukket af højrenationale synspunkter. Den nye bevidsthed har også skabt en række nye protestpartier og politiske bevægelser rundtomkring i Europa. Hvis socialdemokratierne går sammen med de nye bevægelser og får svejset en grøn alliance sammen, vil centrum-venstre kunne blive en kraft, der vælgermæssigt og parlamentarisk vil være stærkere end højrepopulisterne. Det gælder i alle de vestlige lande«.



Så i Danmark bør Socialdemokratiet søge sammen med partier som Radikale, Alternativet, SF og Enhedslisten, der er grønne og klimaorienterede?



»Ja, der er jo en meget stor fællesmængde mellem disse partier på det grønne område, og jeg vil stærkt appellere til, at centrum-venstre-partierne koncentrerer sig om det, de er enige om, i stedet for at slås om det, de er uenige om. For det, de er enige om, er faktisk også det vigtigste«.



Har du dit eget parti med dig her? Socialdemokratiet har jo været centrum-venstres fodslæbende parti, når det gælder miljø og klima?



»Jeg var ked af at se, hvor lille en rolle klimadagsordenen spillede i den forrige SR-regerings tid, men nu er mit parti heldigvis tilbage på sporet med ambitiøse målsætninger. Lige så stærkt som i Svend Aukens tid. Det skal bruges til at binde centrum-venstre sammen«.







Bæredygtig vækst kan lade sig gøre

Du lægger altså op til en ny grøn dagsorden fra centrum-venstre. Men spørgsmålet er, om politisk vilje er nok. Mange på venstrefløjen ser vækst som selve kapitalismens dna. Du kan jo ikke sige til en haj, at den ikke må opføre sig som en haj?



»Den socialdemokratiske overskrift har altid været, at ’markedet skal være vores tjener, ikke vores herre’. Man er nødt til at have stærke samfundsmæssige rammer, der regulerer adfærden på markederne. På klimaområdet skal vi have reguleringer, der gør det indlysende for virksomheder, banker, pensionskasser og forbrugere, at de opfører sig klogt og bæredygtigt, og at det også er en god forretning at gøre det. Du er nødt til at satse på en politisk defineret omstilling, der gør, at det bæredygtige valg også bliver mere attraktivt. Du kan ikke forlade dig kun på pædagogik«.



Men alle erfaringer viser, at økonomisk vækst fører til øget ressourceforbrug. Og det går jo ikke i en verden med begrænsede ressourcer. Bliver du og andre ikke nødt til at gøre op med selve vækstparadigmet?



»Heldigvis oplever vi i disse år et oprør mod den traditionelle økonomiske teori. Bnp-begrebet er ikke en fyldestgørende beskrivelse af samfundets velstandsudvikling. Fejlen var, at man opfattede ressourcerne som ubegrænsede, og de blev holdt uden for de økonomiske modeller«.



Hvad skal der ske med vækstbegrebet?



»Vi skal have nogle nye målemetoder ind, så vi får et reelt indtryk af, om vi skaber en værditilvækst. Det klassiske bnp dur ikke. Vi skal også gennem grønne afgifter sørge for, at prisen på en vare afspejler, hvad det reelt har kostet at producere den. Vi skal have gang i en økonomi, der dropper fossile brændstoffer, vi skal plante nogle flere træer, vi skal spise noget mindre kød. Og vi skal afskaffe begrebet affald og begrænse vores madspild. Vi skal recirkulere det hele. Hvis du tager summen af alle de her svar, så kan du godt have bæredygtig økonomisk vækst«.



Så væksten kan godt ske, selv om der er begrænsede ressourcer?



»Forbrug er mange ting. Da jeg var med til at skrive Socialdemokratiets principprogram i 1977, skrev vi følgende, som stadig gælder: ’Der er grænser for vækst i kvantitet, men ikke grænser for vækst i kvalitet’. Hvis vi erstatter vækst i privatforbruget med vækst i omsorg, pleje, sundhed og uddannelse, får vi jo mere kvalitet, bedre liv«.