Bettina Post: Kom med en begavet erstatning, politikere, hvis vi skal undgå en total afvikling af socialpolitikken Satspuljens endeligt er mere dramatisk, end de første kommentarer afslører.

Fredag blev der indgået aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti (DF) om finansloven for 2019.

De første kommentarer har især handlet om, hvor mange udlændingestramninger DF fik igennem. Det var mange. Og voldsomme.

Det er 18 år siden, daværende socialminister Karen Jespersen fik nationens vrede at føle, da hun foreslog at internere kriminelle udlændige på en øde ø. Nu bliver det en realitet. Hvis aftalen vedtages, får Danmark sit eget Alcatraz på Lindholm til trods for, at udlændinge på tålt ophold allerede har udstået deres straf. Det er drøje tider for os pladderhumanister.



Fredagens ’breakingbjælker’ annoncerede også en opsigelse af satspuljeaftalen ved det kommende folketingsvalg. Den del fik knap så mange ord med på vejen ud over, at det nok er på grund af Britta Nielsens formodede tyveri fra kassen. Men det var bare det sidste skub. Satspuljen har aldrig været en velfungerende ordning.

Det absolut fine formål med puljen er at udvikle indsatser, som kan forbedre vilkårene for landets udsatte.

Den finansieres ved at klippe 0,3 pct. af reguleringen af ydelser som kontanthjælp, dagpenge og førtidspension og er blevet kaldt ’de fattiges finanslov’, fordi den dermed udhuler overførselsindkomsterne.

Selve uddelingen kritiseres desuden for at være det rene puljebingo, hvor dem med de dygtigste lobbyister hæver de største gevinster med en hale af rørstrømske politikerjulemænd efter sig. Da man imidlertid ikke har kunnet finde på noget bedre, har den fået lov at fejre 28 års fødselsdag. Nu skal det så være slut. Altså næsten.

For der skal også fremover klippes 0,3 pct. af overførselsindkomsterne.

Pengene skal bare først deles ud, når de udsatte og langtidsledige når pensionsalderen. De eneste, der slipper nu, er folkepensionisterne. Det er i og for sig en god ide, at der sker en opsparing til pensionen også for mennesker, som ikke er på arbejdsmarkedet.

Det er bare stadig problematisk, at de penge, de har at klare sig for indtil da, ikke følger med lønudviklingen, for det hægter overførselsindkomstmodtagerne af på en måde, som truer den sociale sammenhængskraft.

Og så havde det være rart, hvis afskaffelsen af satspuljen havde affødt nogle bud på, hvordan udviklingen af de sociale indsatser så skal finansieres fremover.

Det eneste, der står om det, er, at der skal ske en særlig prioritering af socialområdet på finansloven for 2020 og 2021. Man har tilsyneladende stadig ikke fundet på noget bedre end Satspuljen. Det får mine alarmklokker til at ringe.

Det er kun godt to uger siden, at satspuljebevillingerne på 3,3 mia. kr. for de næste fire år blev udmeldt. Der er ingen tvivl om, at mange af dem, som fik støtte, ikke har en jordisk chance for at blive selvfinansierende før 2022, og derfor vil skulle dreje nøglen om. Og hvad så?

Hvis satspuljens afskaffelse ikke skal resultere i en total afvikling af dansk socialpolitik, er det strengt nødvendigt, at der udtænkes en begavet erstatning.

Ellers frygter jeg, at finanslovsaftalen for 2019 bliver første store skridt i retning af at overlade landets udsatte fuldt og helt til private fonde og barmhjertige rigmænd.

Det vil blive mere ustyrligt, end satspuljen nogensinde har været.