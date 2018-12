Forsker: I udlandet ryster forskere på hovedet over vores 'ghettoliste' Regeringen har i dag præsenteret årets ghettoliste. Er den et nødvendigt værktøj eller skaber den mere skade end gavn? Det har vi spurgt to forskere, en lokalbetjent og journalist fra Vollsmose om.

Den såkaldte ghettoliste er udkommet hvert år siden 2010 og i år er ingen undtagelse.

Kriterierne for, hvornår der er tale om et ’ghettoområde’, er blevet ændret af et flertal i Folketinget og otte nye boligområder har nu fået ghetto-mærkatet i forhold til sidste år.

Men er ghettolisten et nødvendigt værktøj for at »lappe på årtiers fejlslagen politik«, som statsministeren Lars Løkke Rasmussen talte om i sin nytårstale?



Eller er listen i virkeligheden unødigt med til at stigmatisere beboerne i de udsatte boligområder og derfor i stedet gør mere skade end gavn?

Det spørger vi to forskere, en lokalbetjent fra Vollsmose og en journalist fra samme bydel om.

Gunvor Christensen, chefanalytiker, VIVE, har forsket i udsatte boligområder siden midten af 90´erne:

»Vi forskere har stort set sagt det samme: De her lister virker ikke. Jeg kender ikke én forsker, der vil sige det modsatte. Jeg sendte for noget tid siden et spørgsmål til mine kolleger i udlandet for at høre om de kendte til lande, som lavede de her liste udover Danmark. De svarede alle nej og pointerede, at intet godt kan komme ud af at stemple et område som ghetto. De kunne heller ikke forstå, at etnicitet - andelen af ikkevestlige efterkommere - i sig selv var et kriterium for at komme på listen. Så i udlandet er der kun forskningsmæssig hovedrysten til overs for ghettolisten.

Jeg har forsket i det her emne siden midten 90'erne og må konstatere, at politikernes diagnosticering af problemerne i udsatte boligområder – som rent faktisk findes og må tages alvorligt – er blevet mere og mere ekstreme. Det er den seneste ghettoliste og regeringens ghettoudspil gode eksempler på.

Tag bare den del i regeringens udspil, som handler om at uddannelse, hvor det nu kun er sådan, at det kun er uddannelser, som er taget eller godkendt i Danmark, som tæller. Det er stærkt beskæmmende og udtryk for en snæver forståelse af, hvad de her mennesker egentlig har af værdi for samfundet.

Politikerne bør droppe ghettolisten og i stedet investere i boligområdernes velfærdsinstitutioner. Jeg taler om et løft af daginstitutionerne, skolerne og boligsociale indsatser, som griber dem, der er ekskluderet fra uddannelserne, jobmarkedet og civilsamfundet. Så må vi også tænke jobmarkedet ind på ny. Kan man gøre noget for virksomhederne, så det var fordelagtigt for dem, at være i nærheden af disse boligområder, som så ville skabe flere jobs. Det vil løse nogle problemerne«.





Elvir arbejder i Vollsmose som betjent Foto: Nils Lund Pedersen

Elvir Abaz, politibetjent, h ar siden 2004 været ansat i Odense Politi, hvor han blandt andet har arbejdet som lokalbetjent i Vollsmose:

»Der er problemer i udsatte boligområder, som kræver opmærksomhed fra politikerne. Men desværre er jeg bange for, at politikerne og mediernes brug af ’ghettostemplet’ og ghettolister kun er med til at give områderne endnu et dårligere ry. Det er elendig branding af et område, som i forvejen bliver omtalt negativt. For hvilke ressourcestærke mennesker med uddannelser vil gerne flytte til et område, som igen og igen bliver kaldt for Danmarks største ghetto? Hvem har også lyst til at blive begrænset i deres muligheder på grund af deres postnummer?



De velfungerende borgere, som jeg har talt med, oplever ghettolisten som et stempel, og det jo er dem vi gerne vil beholde her. De er vigtige rollemodeller og kan skabe positive forandringer og positiv afsmitning i forhold til de mere ressourcesvage beboere.

Som politibetjent møder jeg også rødderne på gaden og de bruger nogle gange politikernes ’ghettoretorik’ til at opbygge et modborgerskab. Så kan de sige: ’Se, de gider os alligevel ikke og taler konstant negativt om os’. Det er ødelæggende for det sociale arbejde.

Det har gjort indtryk på mig, at almindelige mennesker i Vollsmose føler sig utrygge efter debatten om nedrivning af boliger. For hvis boliger går det ud over? Er det mine venner og familier? Har vi efter en tvangsudflytning råd til at betale for en ny bolig, som sikkert er mindre og dyrere? Det man skal forstå er, at borgerne ikke kun mister deres ’boliger’, men også deres ’hjem’, deres netværk og relationer til hinanden. Det skaber bekymring og utryghed .