»Hvis jeg ikke gør noget for at forhindre DF og Nye Borgerlige i at få mere magt, vil jeg hade mig selv, den dag jeg tager mit sidste åndedrag« Nogle kalder ham en løgnhals og en naiv tåbe. Andre mener, at han burde kåres som årets dansker. Den tidligere sømand John Jørgensen fra Struer, der er kendt for sine ’fiskerlussinger’, har med sine videoer på Facebook fået et kæmpe publikum. Men hvorfor er han så vred?

En mandag i september stod John Jørgensen og ordnede vasketøj, da han trak sin datters tørklæde op af kurven. Den 54-årige handikaphjælper havde i nogen tid gået og skummet over Dansk Folkepartis nye ’Smid tørklædet, og meld dig ind i Danmark’-plakat.

»Nej, fandeme nej«, sagde han til sig selv.

Med raseriet boblende i kroppen over partiets slogan trampede han op ad trapperne, satte sin mobiltelefon på højkant i datterens kameraholder og optog tre minutters monolog om, at nu må nok være nok.

»Hvis I kommer til Struer og fyrer sådan noget pis af, så risikerer I at rende ind i en fiskerlussing«, afsluttede John Jørgensen sin svada, som han postede på YouTube.

En fiskerlussing. Det ramte noget.

En uge senere fik han en besked fra en fremmed på Facebook. Vedkommende skrev, at han havde delt videoen, og at der nu ringede journalister, som ville I kontakt med John Jørgensen. På det tidspunkt var videoen blevet set 250.000 gange.

Det er da løgn? 250.000? Hvad fanden sker der lige her, tænkte John Jørgensen dengang.

Få dage senere stod han i ’Debatten’ hos Clement Kjærsgaard og debatterede med den politiske elite.

I denne uge var der atter fiskerlussinger i luften. Nu var det finansloven og især det nye udrejsecenter på Lindholm, der fik ham til at sætte telefonen i holderen og trykke på ’Optag’:

»I pisser på min nationale stolthed. I pisser på min fædrelandskærlighed ved at lave sådan noget som det der. Jeg vil bruge al min energi på at se, om jeg kan konvertere en fiskerlussing til en vælgerlussing«, siger John Jørgensen med en hård pegefinger rettet mod linsen. Den nye video er set næsten 300.000 gange i skrivende stund.

Politiken er blevet inviteret ind i privaten hos John Jørgensen i Struer, hvor kaffen er klar ved ankomsten.

Foto: Mikkel Berg Pedersen/FREELANCE

Hvad er det, du er så utilfreds med?

»Der er kommet et skred i retorikken om udlændinge, som bliver værre og værre. De skal fornedres, forhånes, gøres svagere. Og det skred begynder vi at acceptere stille og roligt. Det rammer mig personligt, fordi min datter er troende og går med tørklæde«.

»En plakat som den fra Dansk Folkeparti gør, at folk kan kigge skævt til min datter og sige, at hun ikke er dansker. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan samfundet bliver bedre af, at vi tvinger folk til at gå klædt på en bestemt måde. Og nu er de begyndt at lave rebuskampagner: ’En muslim, der sendes hjem, er lig med penge til os’, siger de. Jeg synes, det er noget forbandet svineri. Hvad blev der af, at folk kan bidrage til vores samfund?«, siger John Jørgensen.

I din video om finansloven siger du, at du vil samle folk imod ’det her’. Hvad er ’det her’?

»Det er de love, som strammer vores frihed mere og mere. Burkaforbud og ghettopakker er modbydelige, fordi de inddeler os i et os-og-dem-samfund, hvor din nationalitet eller religiøse overbevisning påvirker, hvordan din regering agerer over for dig. Det er en måde, hvorpå vi kan vise muslimer, at de ikke er ønskede. Det er i mine øjne ikke frihed«.

Sømand og socialdemokrat

Før John Jørgensen blev ’ham med fiskerlussingen’, har han oplevet lidt af hvert. Som 16-årig drog han ud på havene for første gang. Han har haft en kort tilværelse som barejer, der endte med, at han gik konkurs. Han har været på dagpenge, kontanthjælp og bistandshjælp. Under et ophold i Afrika blev han forelsket, hvilket betyder, at han i dag er far til fem. De tre ældste adopterede han, da konen fra Burundi – som senere blev ekskonen – flyttede til Danmark. De sidste to børn fik han med hende i Danmark.

Han har også sunget ’Når jeg ser et rødt flag smælde’ som engageret medlem af Socialdemokratiet, men meldte sig ud, da partiet gik med til at indføre en 3-årig karenstid på at få familiesammenføring.

»Jeg kan ikke stå ved et parti, der siger, at du godt kan glemme at få din kone og dine børn med herop. Og sidenhen er grænsen jo skredet yderligere. Jeg vil simpelthen ikke være med til det«.

Mange forsøger at komme ud med politiske budskaber på Facebook. Hvad er det særlige ved dig og dine videoer, der har gennemslagskraft?

»At jeg skælder ud. Hvis ikke jeg skælder ud, er der ingen opmærksomhed. Men jeg håber, at det også skyldes en latent følelse af, at det egentlig er rigtigt nok, det, jeg siger. Jeg er bare en mr. Nobody fra Struer. Der er ikke noget gyldent eller forkromet i det her. Kun et simpelt næstekærligt menneskesyn – ikke en ski’ andet«.

Foto: Mikkel Berg Pedersen/FREELANCE

Dine videoer og din person har frembragt mange reaktioner. Hvad er kommet mest bag på dig?

»Alt det positive. Hademails og trusler vidste jeg ville komme. Men alle de positive kommentarer har overrasket og glædet mig. Mange skriver til mig, at de skammer sig over at være danskere, når vores politikere agerer, som de gør«.

Skammer du dig også?

»Nej, men jeg har følt, at jeg ikke kunne være stolt over at være dansker. Men den stolthed er ved at komme tilbage. Takket være de mange positive reaktioner kan jeg se, at vi slet ikke lever i så racistisk et samfund, som jeg havde en opfattelse af«.