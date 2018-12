Hvis klimapolitikken rammer socialt skævt, taber klimaet big time, og samfundet vil slå revner

Jeg er personligt 100 procent på klimadagsordenen. Men jeg frygter, den kan gå hen og trigge præcis de samme hadefulde modsætninger mellem en veluddannet byelite og en arbejderklasse og en lavere middelklasse uden for byerne, som vi har været vidner til i udlændingepolitikken i årtier. Lur mig.

De seneste uger har ikke gjort min frygt mindre. Det var Europas fremtid, vi så udfoldet i Frankrig med De Gule Veste og voldsomme uroligheder på gader og stræder.

Her kom den miljøprogressive præsident, Emmanuel Macron, og insisterede på grøn omstilling – blandt andet gennem højere benzinafgifter. En Marche!

Men den folkelige reaktion kom prompte i form af en stor fuckfinger: ’Non, monsieur le Président! Afgifterne rammer os i udkanten hårdere end jer i byen, og det er os, der i det daglige har brug for vores biler, ikke jer’.

Nu skete det i Frankrig. Men nøjagtig det samme vil kunne folde sig ud i andre lande – inklusive Danmark. Og det vil ske, når klimapolitikken bliver konkret.

Vi har allerede smagt det lidt herhjemme i forbindelse med betalingsringen, hvor stærke kræfter bremsede ideen om at besværliggøre muligheden for at køre til hovedstaden i bil.

Vi er endnu ikke gået ind i den fase, hvor klimaomstillingen er blevet konkret i Danmark. Foreløbig er det mest snak. Men en væsentlig del af fremtidens klimaomstilling vil nødvendigvis skulle bestå i grønne skatter og afgifter – simpelthen for at begrænse forbruget på det, der skaber klimaproblemer. Det vil sige fly, benzinbiler, kødforbrug m.v.

Grønne afgifterer et columbusæg, fordi de ændrer adfærden i en miljørigtig retning på markedets præmisser ved at få de reelle omkostninger ind i priserne.

Men der er en social bagside. For når den røde bøf, Volvo’en og rejsen til Thailand bliver dyrere, vil det især gå ud over folk med lave indkomster.

Det er der flere årsager til.

Først og fremmest har akademikeren flere penge til rådighed end den ufaglærte. Han vil derfor stadig kunne tage en tur med flyet, køre i bil, spise bøffer etc., selv om det bliver dyrere. Det kan den ufaglærte ikke i samme omfang.

Dernæst er den andel af indkomsten, der går til forbrug, højest for de lavest uddannede – grønne forbrugsskatter vender altså den tunge ende nedad.

Og endelig har vi indrettet vores infrastruktur sådan, at det er nemmere for ham, der bor på Østerbro, at insistere på dyrere og færre biler, end det er for tømreren, der bor i Benløse, arbejder i Kalundborg og skal hente børn i Ringsted.

De sociale konsekvenser afspejler sig allerede i partiernes politik. Især på centrum-venstre-fløjen. Her går Socialdemokratiet f.eks. ikke ind for flyafgifter med argumentet, at det vil ramme socialt skævt. Men skal man så få folk til at flyve mindre? Progressiv grøn skattepolitik kolliderer med en progressiv fordelingspolitik. Og omstillingen går i stå.

Mange har været overbeviste om, at barrieren for en grøn omstilling ville være kapitalismen og erhvervslivet. Nej, barrieren for klimaomstillingen er den lavere middelklasse og arbejderklassen. Og de har deres – gode – grunde til at være skeptiske.

Hvad så? Er den gordiske knude umulig at løsne op?

Nej, det handler om at tænke klimaomstilling og social balance sammen. Grønt og rødt i ét. Det har flere dimensioner.