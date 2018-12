Lad og trække lod og udpege nogle helt almindelige mennesker for at redde klimaet

Verden står over for to enorme udfordringer, der må løses samtidig. Klima og ulighed inden for vores demokrati. Men eliten kan ikke levere effektive løsninger uden borgernes hjælp.

Vores samfund står over for to tæt forbundne problemer. For det første har vi 12 år tilbage, hvis vi skal forhindre den truende klimakatastrofe i at løbe løbsk. For det andet er tilliden til de etablerede politiske partier på retur, og det liberale demokrati, der for 25 år siden så ud til at vinde frem overalt i verden, er nu under angreb såvel indefra som udefra. Utilfredsheden med demokratiet vokser i takt med, at den økonomiske ulighed i de fleste vestlige lande er vokset, og eliten har høstet frugterne.

Almindelige borgeres evne til at debattere sagligt og løsningsorienteret er en ressource, som vi ikke udnytter nok i demokratiet, som vi kender det

Dette er – forhåbentlig – velkendte problemer. Alligevel er det svært at se nogen reelle bud på, hvordan de kan løses. Udfordringen er, at problemerne ikke kan løses uafhængigt af hinanden. Som protesterne fra De Gule Veste i Frankrigs gader viser, vil de borgere, der de seneste år ikke har fået del i samfundets goder, ikke betale hele regningen for klimaproblemet.

Blå bog

Christoph Houman Ellersgaard og Anton Grau Larsen Adjunkter ved Department of Organization på Copenhagen Business School De forsker i eliter og netværk, særligt inden for erhvervslivet Andreas Møller Mulvad Adjunkt vedDepartment of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School Han forsker i forholdet mellem demokrati, civilsamfund og kapitalisme i historisk perspektiv De tre er forfattere til bogen ’Tæm Eliten’ Vis mere

Præsidents Macrons kombination af øgede klimaskatter på dagligdagstransport for middel- og arbejderklassen i Frankrigs udkantsområder med lettelser i skatten for de rigeste franskmænd antændte en lunte. Det, der kan eksplodere, er følelsen af, at det politiske system ikke virker til gavn for flertallet, men for en lille elite. Og at det ikke bliver overklassens og erhvervslivets langdistanceruter på afgiftslet flybenzin, der rammes, men derimod bilturen til skolen, der er flyttet til nabobyen på grund af nedskæringer.

Man må ikke fortolke De Gule Vestes protest som klimafornægtelse. Det er en protest mod, at almindelige borgere skal betale regningen for klimaproblemet, mens eliterne slipper.

Løsslupne eliter

Efter afslutningen på endnu et COP-møde synes læren fra Katowice at være, at de globale eliter ikke kan handle hurtigt nok. Som den 15-årige svenske skoleelev Greta Thunberg måtte fortælle os voksne, så er problemet ikke, at vi ikke kan løse klimaproblemet. Det er, at vi ikke vil gøre det nødvendige. Vi har brug for politiske løsninger, men der er ingen voksne til stede til at levere dem. Havde der været voksne til stede i år 2000, kunne vi ifølge tal fra Global Carbon Project have nøjdes med årlige reduktioner af CO 2 -udledninger på 4 procent. Nu har vi brug for årlige reduktioner på 18 procent.

Troværdige klimaløsninger kræver et legitimt politisk system, hvor borgerne ikke oplever, at en lille gruppe skummer fløden

Men i takt med at behovet for handling vokser, bevirker den manglende demokratiske legitimitet og den voksende ulighed, at de globale eliter – selv hvis de ville – får stadig vanskeligere ved at gennemføre den nødvendige klimapolitik. Troværdige klimaløsninger kræver et legitimt politisk system, hvor borgerne ikke oplever, at en lille gruppe skummer fløden.





Det er naturligvis ikke rimeligt at kræve, at Danmark kan løse de globale klima-, uligheds- og demokratikriser. Men vi har som samfund muligheden for at gå forrest og vise andre lande, hvordan demokratisk legitime løsninger på ulighedskrisen kunne udformes.

Men det kræver, at vi er villige til at gøre op med i hvert fald dele af det elitekompromis, der har formet det danske samfund.

Når vi sammen med kolleger i løbet af det sidste år har interviewet omkring 30 centrale medlemmer af det, vi kalder den danske magtelite, har en ting slået os. Selv om vi spørger ind til, hvilke udfordringer vi som samfund står over for, nævner forbløffende få klimaet. Og endnu færre har konkrete bud på, hvordan vi i praksis løfter den grønne omstilling. De forholder sig primært til det som privatpersoner. Og selv om flere nævner, at vores samfundsmodel er baseret på stærk demokratisk legitimitet og på, at uligheden ikke bliver for stor, synes løsningen altid at være, at vi skal fortsætte med mere af det samme.