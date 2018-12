Sådan fandt vi frem til Årets Meningsdanner

I en tid med fake news, videnskabsrelativisme og mistro til autoriteter skal man udøve åbenhed. Derfor siger vi igen i år, at Årets Meningsdanner ikke er fundet med brug af videnskabelige greb, men med noget, der ligner.

Det er ottende år i træk, Politiken kårer årets meningsdanner. Listen kan med fordel ses som et tilbageblik på den offentlige samtale i det snart forgangne år, men den skal ikke tages som en uangribelig sandhed. Derfor lægger vi vores fremgangsmåde frem, så enhver kan få lejlighed til at gennemskue dens styrker og svagheder.

Listen er med andre ord et kvalificeret bud på, hvem der med argumenter og holdninger skubbede til nationen i 2018.

I år har Politikens debatredaktion nomineret 99 debattører og meningsdannere fra det politiske liv, medierne og kulturlivet. Kriteriet for udvælgelsen er, at alle på bruttolisten skal have udfordret den offentlige opinion i 2018 via eksempelvis bøger, debatindlæg, blogs, sociale medier og/eller tv-og radiooptrædener.

Dernæst har vi sammensat et dommerpanel, som i år består af 36 personer (heraf 17 kvinder og 19 mænd) fra medie-, forlags-, pr-, og uddannelsesverdenen.

Alle de udvalgte dommere er personer, som med et fagligt udgangspunkt har fulgt den offentlige debat. De 36 dommere har vurderet alle meningsdannere på bruttolisten ud fra spørgsmålet: I hvilket omfang lykkedes det i 2017 denne debattør at være til stede i det offentlige rum og sætte dagsordener, som udfordrede og flyttede den offentlige opinion?

Svarmulighederne har været: langt under middel (1 point), under middel, middel, over middel og langt over middel (5 point).

Undersøgelsen er gennemført i december 2018 af Politiken Research, som også har summeret scoren og udarbejdet en rangliste. I tilfælde af pointlighed er det den meningsdanner, der har modtaget flest 4-og 5-taller, som har fået den bedste placering.

Dommerpanelet, som skal have en tak for indsatsen, og hvis kollektive vurdering er ansvarlig for meningsdannerlisten, omfatter i år følgende dignitarer:

