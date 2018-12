Se hele listen: Her er debattens superliga

Sådan gjorde vi

Metoden bag Årets Meningsdanner

Listen her er et kvalificeret bud på, hvem der med argumenter og holdninger skubbede til nationen i 2018.

Politikens debatredaktion har nomineret 99 debattører og meningsdannere fra det politiske liv, medierne og kulturlivet. Kriteriet for udvælgelsen er, at alle på bruttolisten skal have udfordret den offentlige opinion i 2018 via eksempelvis bøger, debatindlæg, blogs, sociale medier og/eller tv-og radiooptrædener.

Dernæst har vi sammensat et dommerpanel, som i år består af 36 personer (heraf 17 kvinder og 19 mænd) fra medie-, forlags-, pr-, og uddannelsesverdenen.

Alle de udvalgte dommere er personer, som med et fagligt udgangspunkt har fulgt den offentlige debat. De 36 dommere har vurderet alle meningsdannere på bruttolisten ud fra spørgsmålet: I hvilket omfang lykkedes det i 2017 denne debattør at være til stede i det offentlige rum og sætte dagsordener, som udfordrede og flyttede den offentlige opinion?

Svarmulighederne har været: langt under middel (1 point), under middel, middel, over middel og langt over middel (5 point).

Undersøgelsen er gennemført i december 2018 af Politiken Research, som også har summeret scoren og udarbejdet en rangliste. I tilfælde af pointlighed er det den meningsdanner, der har modtaget flest 4-og 5-taller, som har fået den bedste placering.

