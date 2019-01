Bettina Post: Tusinder af børn lever i fattigdom, men vi løfter dårligt et øjenbryn. Jeg fatter det ikke

Debat-Danmark går totalt amok over 100 kvinder i burka, en østeuropæisk tigger foran Magasin du Nord og akademisk overtænkte krænkelser over sangtekster og udklædningsfester. Og der er ikke grænser for den politiske handlekraft. Men at 64.500 børn lider basale afsavn, fordi deres forældre ikke har nogen penge, får kun sat moderat fut under endnu en armlægning om, hvorvidt der er fattigdom i Danmark. Ærlig talt. Selv hvis tallet så ’kun’ er 22.000, har vi da et problem, også selv om vi har verdens smukkeste ginikoefficient. Den hjælper ikke dem, der intet har.

Selv har jeg gennem en længere årrække siddet i bestyrelserne for et par sociale fonde, som deler småbeløb ud til mennesker, der får nej af velfærdssystemet, selv om deres behov for akut økonomisk hjælp er velbeskrevne. Vi deler primært ud til enlige og børnefamilier, hvor årsindtægten er 174.000 eller derunder. Brutto. Og ja, dem med børn får også børnefamilieydelser oven i årsindtægten, ligesom alle andre børnefamilier. Men de har typisk mistet deres boligstøtte pga. af kontanthjælpsloftet, så de er alligevel godt gammeldags på røven. Der er slet ingen tvivl om, at det bedre kan betale sig at arbejde, så hvorfor gør de det dog ikke?

Det er, fordi de hænger uhjælpeligt fast i livet på bageste række, hvor det gamle mundheld om, at én ulykke sjældent kommer alene, er urimeligt sandt. Ud over de yderst skrabede budgetter bevidner ansøgningerne svære livsvilkår med kronisk sygdom, handikap, gæld, misbrug, vold og ensomhed. Plus det løse. Nedsat psykisk funktionsevne hos både børn og voksne fylder – ligesom i socialministerens redegørelse – også foruroligende meget her.

Og det, der søges om, er så basale ting som økonomisk støtte til et nyt køleskab, når det gamle er tjekket ud. En computer, som ansøgernes børn kan skrive stil på. Tilskud til at fejre barnedåb, konfirmation og jul. Når vi nærmer os skoleferierne, søges der om hjælp til en tur i Tivoli eller måske ligefrem en miniferie i Lalandia, så ansøgernes børn også har noget at fortælle, når de vender tilbage til klassen.

Og tag ikke fejl. Ansøgerne er dybt ulykkelige over, at de ikke kan være en del af det arbejdende fællesskab og dermed – for forsørgernes vedkommende – også være bedre forældre. Men forklaringen er altid helbreds- og sociale problemer, som ikke lige lader sig fortrænge. Jeg har kun på anekdotisk plan hørt om, at man kan arbejde sig ud af alt det. Til gengæld er der klar evidens for, at summen af problemer medfører en kæmpe afmagt, som stille og roligt æder alt håb om, at det nogensinde bliver anderledes. Og den lader til at smitte af på os andre.

Da vi tilsyneladende mangler på svar på, hvad vi skal stille op med de langtidsledige, skrantende, socialt udsatte familier – ud over altså at drømme om, at de kommer i arbejde – vender vi det blinde øje til og håber på, at Cepos har fat i noget. Og mens flere og flere af os synger med på sangen om, at vi er verdens allermest lige land, sender vi de stadig flere hjemløse ud af kommunen, så vi ikke skal skræve hen over dem, når vi myldrer ind og ud af Irma og Netto med vores fyldte indkøbsposer. Ude af øje, ude af sind. Tror vi.

Socialministeren skriver i forordet til årets socialpolitiske redegørelse, »at der er behov for mere viden på socialområdet for at sikre, at de mange penge, vi årligt bruger på socialområdet, kommer til at gøre en større forskel«.