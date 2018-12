Vi spilder tiden i bilkøerne - lad os få roadpricing og billigere ture med bussen og toget

Om få dage vil masser af danskere igen sidde og pille næse i bilen på vej til jobbet og vente utålmodigt på, at bilkøen snegler sig af sted. Nye tal fra Vejdirektoratet lavet for TV 2 viser, at biltrafikken på de mest trafikerede motorveje er vokset med op til 27 procent de seneste fem år.

Danmark har ellers haft få problemer med trængsel på vejene, fordi det har været relativt dyrt at køre i bil sammenlignet med at tage tog eller bus. Men den fordel har vi ikke længere, konstaterer trafikforskere. Det er blevet billigere at køre i bil, antallet af personbiler er vokset voldsomt, mens færre tager toget.

Samtidig sidder vi i stigende grad mutters alene i bilen. Tal fra DTU viser, at stadig flere opgiver at køre med andre til jobbet eller studiet, så der i dag gennemsnitligt er færre end 1,1 person i hver bil.

Men var der ikke en tidligere statsminister, der sagd: »Der kommer en god løsning i morgen«? Jo, og der kom en løsning fra den Trængselskommission, Thorning nedsatte. Kommissionen pegede på roadpricing som svaret på spildtiden i bilerne. I første omgang som et storskalaforsøg.

Ideen er at indføre en landsdækkende kørselsafgift, der er højest i storbyen og i myldretiden. Den vil øge incitamentet til at vælge offentlig transport, til at køre flere i samme bil og til at fravælge ruter og tidspunkter med spidsbelastning. Men årene går, og intet sker. Senest har et politisk flertal i Københavns Kommune anmodet regeringen om at få lov til et storskalaforsøg med roadpricing. Men har ikke fået lov. Endnu. Teknologien skal være i orden først, lyder det fra trafikministeren.

Men teknologien er klar, slog Sund & Bælt fast for nogle måneder siden efter en omfattende test af satellitbaseret udstyr til roadpricing.

Politikerne bør prøve modellen af. Mindst lige så vigtigt er det, at de skaber et attraktivt alternativ til bilen i form af et vidtforgrenet net af hurtige busser og tog i hele landet, delebiler, samkørselsordninger mv. Som også er billigt.

Pengene? Mange kan skaffes gennem roadpricing. Vi har hverken råd eller tid til at lade være.

pmj