Forleden glemte jeg mine sorte strikhandsker i et motionscenter, hvor jeg træner mit gigtplagede knæ. Handskerne var købt i en Tiger-forretning for rundt regnet 30 kroner, så skaden var til at overse, men som Politiken-ansat har man jo pligt til at passe på klodens knappe ressourcer.

Jeg vendte cyklen for kort efter at opdage, at nogen havde stjålet fingervanterne. I hvert fald lå de ingen steder i det sterile selvdyrkelsestempel, hvor en rengøringsassistent gik og støvsugede. Umiddelbart vil jeg skyde ham til at være afghaner, men han kunne også være fra Mellemøsten og have taget den farefulde færd over Middelhavet.

Den høflige, nærmest selvudslettende mand forstod ikke dansk, men på engelsk fik jeg forklaret mit problem og blev vist vej til et aflåst rum med glemte sager. Der var heller ingen spor af handskerne, hvilket han skyldbetynget beklagede. Der opstod nogle sekunders pinlig tavshed, indtil jeg forsikrede, at jeg ikke mistænkte ham for at være tyv.

Måske var det indbildning: Men det var svært at tolke reaktionen anderledes: at han følte sig uvelkommen der, hvor han nu gjorde rent. At han måtte bøde for andres kriminalitet og dårlige opførsel og var dømt til en tilværelse som undermenneske i et land, der helst så ham rejse hjem hurtigst muligt i udlændingepolitikkens og paradigmeskiftets navn.

Lars Løkke Rasmussen var inde på noget af det samme i sin nytårstale, der ikke fik stor ros fra Dansk Folkeparti. Henvendt til indvandrere, der har taget Danmark til sig, sagde statsministeren, at de »oplever, at deres børn bliver puttet i samme kasse som kriminelle bandemedlemmer eller fanatiske religiøse«:

»Alene på grund af hudfarve, navn og religion. Jeg vil sige til jer – til det store flertal af velintegrerede borgere med udenlandsk baggrund: Sådan må det ikke være«.

I samme boldgade fik jeg en mail fra en mor til en colombiansk adoptivsøn, der arbejder for hjemmeplejen på Indre Østerbro. Da han skulle på vagt i Ole Suhrs Gade, blev han tilbageholdt af bevæbnede soldater, der i en brysk tone spurgte, hvad han lavede tæt ved den jødiske institution? Hans id-kort fra hjemmeplejen mente soldaterne kunne være en forfalskning, og det var i det hele taget en stærkt ubehagelig oplevelse.

Selv har jeg kun været mistænkt for at være skabsborgerlig, da jeg skiftede job fra Jyllands-Posten til Politiken. Men gad vide, hvordan man ville reagere i rollen som kronisk mistænkeliggjort? Det er værd at overveje som tankeeksperiment. Tænk, hvis alle så en tatoveret båtnakke fra sydsiden på Brøndby Stadion foran sig, hver gang man trådte ind i lokalet?

I årevis var det nærmest umuligt at tale åbent om integrationsproblemer i Danmark, men de svenske tilstande ligger efterhånden tilbage i sidste årtusinde, og godt det samme.

Til gengæld er vi nu havnet helt ovre i den anden grøft, hvor man må sige alt, og hvor selv den mindste kritik af tonen bliver gjort til et angreb på ytringsfriheden og et utidigt forsøg på at dække over problemerne blandt mennesker med anden etnisk baggrund. De største skallesmækkende mimoser finder man ubetinget på højrefløjen.