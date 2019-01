Pelle Dragsted om salg af en million danskeres elnet: Der er optræk til ny Dong-skandale

Inden for det næste halve år vil Radius, der leverer strøm til en million sjællændere, blive solgt. Salget er imidlertid omfattet af tavshedspligt, og offentligheden får ringe indsigt. Enhedslistens Pelle Dragsted stiller op til Radius’ bestyrelse i håb om at forhindre det, han frygter bliver en ny Dong-sag.

Det var årtiets hidtil største politiske stormvejr, da regeringen i 2014 valgte at sælge ud af Dong Energy. Beslutningen kostede SF livet i regeringen og slider fortsat på partiets, men også Socialdemokratiets troværdighed, og sagen fik for altid brændt den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs’ navn ind på befolkningens nethinde.

Blå bog Pelle Dragsted Født 1975. Folketingsmedlem for Enhedslisten siden 2015. Tidligere pressechef for samme parti. I dag erhvervsordfører.

At køberen desuden var et selskab, der få år forinden havde spillet en aktiv rolle i den finanskrise, som stadig kastede sine lange skygger over den danske økonomi, skærpede kritikken og fik en folkelig protest til at rejse sig over hele landet.

Dong Energy hedder i dag Ørsted, Goldman Sachs er fortid i selskabet, den folkelige protest har lagt sig, men fortiden spøger, og der er igen optræk til uvejr. Det mener i hvert fald Enhedslistens Pelle Dragsted.

I sommer satte Ørsted nemlig Radius, der ejer det elnet, som hver dag forsyner en million danske kunder på Sjælland med strøm, til salg. Forklaringen er, siger Ørsted, at virksomheden ønsker at fokusere forretningen på mere vindenergi og indtage en førerposition på det globale marked.

Salgsprocessen forventes afsluttet inden for de næste seks måneder, og rygter om bud på op til 25 milliarder kroner fra internationale investeringsselskaber har spredt sig i erhvervspressen. Radius er vurderet til mellem 10-15 milliarder kroner.

Vi kan ikke være bekendte kun at fokusere på Ørsteds indtjening

For at forhindre, at Radius overlades til internationale kapitalfonde, har folketingsmedlem Pelle Dragsted valgt at stille op til en af de tre forbrugervalgte bestyrelsesposter i Radius. Der er valg hvert fjerde år, og denne gang falder det sammen med salgsprocessen. Håbet er, at hans kandidatur kan føre til en slags ’folkeafstemning’ om salget.

»Hele problemet med denne proces er, at forbrugerne ikke har mulighed for at blive hørt. Bliver jeg valgt med et stærkt mandat, kan jeg tale på vegne af de en million kunder, som får distribueret strøm fra Radius«, siger Pelle Dragsted.

Hvor er det helt præcist, at du ser ligheder mellem salget af Radius nu og Dong Energy i sin tid?

»Ligheden er, at vi sælger ud af kritisk infrastruktur i vores energiforsyning til virksomheder, der ikke er ejet af forbrugerne eller fællesskabet. En privatisering af noget, som før var fælleseje, med den risiko, som det indebærer i forhold til demokratisk indflydelse, og i forhold til at der er kapitalfonde, som skal tjene mange penge. Den profit kan altså kun komme fra vores lommer via højere priser eller ringere service. Blandt budgiverne er nogle af de mest berygtede kapitalfonde, herunder australske Macquarie, som er kendt for deres involvering i udbytteskandalen, der har lænset europæiske skatteydere for mere end 400 milliarder kroner«.

Når du sammenligner med Dong-sagen, kunne du også pege på, at virksomheden steg tre gange i værdi, efter Goldman Sachs kom til, og at den danske stat tjente 40 milliarder kroner på børsnoteringen. Hvorfor er det ikke det, du fremhæver?

»Der er ingen sammenhæng mellem, hvad staten har tjent, og at Goldmann Sachs blev inviteret indenfor. Det er, fordi man har været dygtig som virksomhed, og der har været en stor efterspørgsel på havvind. Det kunne man også have opnået, hvis Dong var fortsat som et fuldt statsejet selskab. Så var afkastet bare 100 procent til staten, i stedet for at halvdelen gik til eksterne aktionærer, herunder Goldman Sachs, der fik en vanvittig forrentning og tjente 12 milliarder på et 8 milliarder kroner stort indskud«.

Du anerkender altså ikke, at Goldman Sachs har haft noget at gøre med den enorme værdistigning?

»At det er tilfældet, kan hverken jeg eller nogen anden bevise. Men allerede før planerne om børsnoteringen af Dong havde Anders Eldrup (direktør i Dong 2001-12 red.) store planer om at satse på havvind. Min vurdering vil være, at var man gået den vej allerede dengang, havde indtægten været endnu større«.

Uanset hvem der drev væksten i Dong Energy, viser eksemplet da, at der ikke nødvendigvis er modstridende interesser mellem kapitalfonde og os som borgere. Tillægger du ikke kapitalfonde motiver, de ikke har?

»Nej, kapitalfonde har ét formål, og det er at tjene mange penge på relativt kort sigt. Fred være med det. Man kan ikke kritisere en haj for at spise fisk. Men som borgere må vi spørge os selv, om de 12 milliarder, der endte hos Goldman Sachs, ikke skulle være blevet hos os. Så kunne vi eksempelvis have haft råd til et supersygehus mere«.

Dit mål er simpelthen at profitmaksimere for danskerne?

»Jamen det er da klart. Det handler om, at rigdom og velstand ikke skal koncentreres på få hænder. Men det handler ikke kun om penge«.

Hvad handler det ellers om?

»Flere ting. Det ene er national sikkerhed. Vi risikerer, at der kommer aktører ind, som kan true vores grundlæggende nationale sikkerhed. Det er distribution af el til vores hovedstad. Vores hospitaler, parlament, ministerier. Sælger vi til private virksomheder, taber vi også kontrollen over, hvem det sælges videre til efterfølgende. Havner det i hænderne på de forkerte, kan vedkommende i praksis lukke ned for vores elforsyning. For det andet handler det om forsyningssikkerhed. Det er tale om et monopol, og kunderne kan ikke gå andre steder hen. Vi risikerer, at nogen kommer ind og hæver priserne eller sparer på vedligeholdelsen og underinvesterer, fordi det er de to måder, der kan tjenes penge på. Men helt grundlæggende skal naturlige monopoler som veje, broer og elnet bare ikke have kapitalinteresser ind i ejerskabet«.

Håber på opbakning fra S og SF

Valget til Radius’ bestyrelse er netop begyndt og varer indtil 28. januar. Alle kunder kan afgive en stemme på en af de 38 kandidater til forbrugerbestyrelsen, hvoraf flere har samme dagsorden som Pelle Dragsted. Men virkeligheden er, at Radius’ bestyrelse ikke har nogen formel indflydelse i salgsprocessen. Det er Ørsteds ledelse, der træffer beslutningen om, hvem der skal sælges til, og som hovedaktionær med 50,1 procent af aktierne vil den danske stat – altså Folketinget – være salgsprocessens bagstopper.

Foreløbig ved vi kun lidt om regeringen og partiernes positioner, hvad angår salgsprocessen. Ørsteds ledelse har givet udtryk for, at der skal findes en ansvarlig køber. Finansminister Kristian Jensen har sagt, at der skal findes en egnet køber.

Politisk set er der desuden en forligskreds, som stod bag beslutningen om salget og sidenhen børsnoteringen af det daværende Dong Energy, som er involveret i salgsprocessen. Den forligskreds står Dragsteds parti, Enhedslisten, uden for sammen med DF og Alternativet.

»Det er rigtigt, at der ingen formel indflydelse er i Radius’ bestyrelse. Men vi skal ikke undervurdere værdien af en million kunder, der sender et klart signal. Generelt mener jeg også, at vi skal tage alle arenaer i brug. Bestyrelsen vil desuden efter et salg sidde med den nye ejer og holde øje. Vi bliver vagthunden, og det er vigtigt, men forbrugerrepræsentanterne vil altid være i undertal. Så magten til at forhindre et salg eller styre priserne har jeg ikke«.