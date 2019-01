Vi lever i ekstremernes tidsalder: »Jeg kan ikke huske et så dramatisk tidspunkt som nu«

Trump og Putin arbejder helt åbenlyst for at undergrave det europæiske samarbejde. Derfor bør europæerne hurtigst muligt indse, hvorfor EU-samarbejdet er så vigtigt, siger den fremtrædende internationale kommentator Anne Applebaum

Vi er blevet så vant til nogle ting i livet, at de er som vand, der kommer ud af vandhanen. Vesten leder verden, USA og Europa er allierede, og demokrati og lighed for loven er så grundfæstede værdier i lande som Danmark, at det ikke står til at ændre. Det er noget, som bare er der, og som vi tager for fuldkommen givet.