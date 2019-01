Noa Redington: Folkehelten fra Thyregod skal nødigt slås for noget, der er svært. Så pyt med, at nedlæggelsen af regionerne er en mærkesag

Det er sådan set en meget sympatisk ledelsesstil. Giv dog ordførerne mulighed for at markere sig. Særligt så tæt på et valg. Vi ved jo godt, hvem Kristian Thulesen Dahl er. Dansk Folkepartis stærke mand, ham med de gule lapper i Finansloven, der altid er sat med en tvetydig præcision. Ham, der dyrker Liverpool FC som en 12-årig.

Ja, ham kender vi godt. Hvorimod partiets sundhedsordfører Liselott Blixt, kan købe kaffefløde og sukkerknalder helt ubemærket i SuperBrugsen. Så selvfølgelig skal hun tegne Dansk Folkeparti på dagen, hvor regeringen lancerede sin længe ventede reform af sundhedsvæsnet.

En reform, Storm P. ville være stolt af. Fuld af bestyrelser, fællesskaber, rettigheder og lidt flere bestyrelser. Hvor finansiering er et synonym for strategisk optimisme. Fuld af gode og rigtige intentioner, mødt med halvkvædet anerkendelse fra eksperter. Men som også har det lille tvist, at regionsrådene skal nedlægges. Hvor skørt kan det blive? Rendyrket centralisme råber oppositionen anført af Over-Socialdemokrat Frederiksen. Og hende vil jeg nødigt udfordre i en dyst om hvem, der kan flest navne på nedlagte politistationer, lærerseminarier, plejehjem, lyskryds og pølsevogne i det danske land. Når det handler om, at beskrive den ulmende armod i nationen kan hun sit kram.

Derfor kan forslaget om at nedlægge regionsrådene meget vel være op ad vælgerbakken. Jovist. Men så stikker kærligheden til de folkevalgte i regionerne heller ikke dybere. En Gallupmåling i denne uge viste, at 48 procent af danskerne mener, at det skal være bestyrelser sammensat af embedsmænd og eksperter, der driver sundhedsvæsnet. 25 procent ønsker direkte valgte politikere i den rolle. Ikke en imponerende opbakning til de regionsråd oppositionen er ved at få skrevet ind i Grundloven som en uerstattelig del af det danske demokrati.

Men det kræver knofedt at overbevise danskerne for alvor. Kommunikationskraft og politisk kapital. Har Liselott Blixt det?

Nej. Det har Thulesen Dahl. Men ligeså snart det bliver besværligt, er han offline. Naturligvis er der et nyhedsbrev eller to. (De er gode. Læs dem). Men Folkehelten fra Thyregod, skal nødigt ud og slås for noget, der er svært. Sådan rigtig bøvlet. Så pyt med, at nedlæggelsen af regionerne er en mærkesag for Dansk Folkeparti. Noget partiet har kæmpet for.

Det er utroligt, at vælgerne, de andre partier og medierne, køber den selvskabte historie om Dansk Folkeparti som udkantsområdernes sandhedsvidne

Ældre kræfter må til. Der kunne komme økologisk minimælk på den politiske teflon. Naturligvis er det klogt, at lade andre tage tæskene og koncentrere sig om de store linjer. Se tiden an. Være statsmand uden stat og mandsmod.

Men det er utroligt, at han kan slippe af sted med det. Utroligt, at vælgerne, de andre partier og medierne, køber den selvskabte historie om Dansk Folkeparti som udkantsområdernes sandhedsvidne. Faktum er, at partiet med vellyst har stemt ja til de reformer, som har været drivkraften i moderniseringen og centraliseringen af Danmark. Men ingen udstiller hykleriet!

På Christiansborg opfører Kristian Thulesen Dahl sig som den lidt større og forkælede dreng i klassen alle vil kysse med. Skamløst. Med accelererende arrogance. De blå partier tør ikke sige bøh til ham. De har brug for hans stemmer. Når han er glad, er de glade. Og trygge. Prisen er høj. Når han siger noget halvsjovt, griner de hysterisk. De ved, hvor sart den store fyr er.

Det nye er, at den røde blok helt har tabt sutten, når det gælder Dansk Folkeparti. Vi taler om et alvorligt politisk tilfælde af Stockholm Syndromet, hvor særligt Enhedslisten, Socialdemokratiet og SF er ved at snuble af næsegrus beundring over Dansk Folkepartis påståede folkelighed. Viljen til at udfordre partiet politisk er forsvundet. Det må ikke hedde sig, at man føler sig en tøddel bedre end selv den mest skingre tenor fra Dansk Folkepartis brogede kor. Og der er mange.

Apropos tyngden af regionsrådene, så tag bare, Dansk Folkepartis medlem af Hovedstadens Regionsråd, Henrik Thorups forslag, om at forbyde »religiøst betinget« skæg på hospitalerne. Fuldstændig tavshed. Ikke en eneste socialdemokrat ville have klinket et madame blå skår. Eksemplerne er ad legio.

Derfor bliver Kristian Thulesen Dahl heller ikke udfordret af Socialdemokratiet, når han de kommende uger vil svinge taktstokken over regionsrådenes endeligt. Ham skal man ikke være uvenner med. Det HELE er statsminister Lars Løkke Rasmussen skyld. Det var HAM, der gjorde det. Æv, bæv.