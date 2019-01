En god dag for Morten med den store lønstigning og en dårlig dag for trængte taxichauffører

En god dag for...





Morten Hübbe. Forsikringsselskabet Tryg har ikke haft et udpræget godt år, men det har selskabets topchef til gengæld. Morten Hübbe kan nemlig se frem til en lønstigning på op til 3,4 millioner kroner. Tryg opnåede i 2018 en vækst på regnskabets toplinje, altså omsætningen, på 4,3 procent, men på bundlinjen, altså det økonomiske resultat, var der et fald på hele 31 procent, eller 800 millioner kroner, i forhold til året forinden. Faldet skyldes først og fremmest tab på selskabets investeringer. Heldigvis for topchefen er hans lønpakke skruet sådan sammen, at der været fremgang på stort set alle de parametre, som han skal måles på, skriver finans.dk. Derfor kan Morten Hübbe nu glæde sig over en stigning i sin faste løn på 7,5 procent, så hans årsløn kommer op på 10,75 millioner kroner plus pension på lige under 2,7 millioner. Tillykke, Morten!





En dårlig dag for...





Taxichauffører. I Madrid og Barcelona strejker op mod 26.000 taxichauffører i protest over det, de opfatter som unfair konkurrence fra kørselstjenester som Uber og Cabify, der er underlagt andre regelsæt end de traditionelle hyrevognsselskaber. Taxichauffører iført gule veste – sandsynligvis inspireret af demonstranter med samme påklædning i Frankrig – har også vist deres utilfredshed ved at samles foran det regionale økonomiministerium i Barcelona. Lignende protester foregår i Rumænien, hvor omkring 300 taxichauffører i Bukarest også demonstrerer mod Uber og andre tjenester, som de siger tager brødet ud af munden på dem. Uber lukkede i Danmark i 2017 efter vedtagelsen af en ny taxilov, der skærpede kravene til kørselstjenester. Men det har ikke vakt udelt lykke blandt danske chauffører. I mandags kørte omkring 100 taxier i optog i København for at demonstrere mod selv samme taxilov, som ifølge chaufførerne ikke har løst problemerne.