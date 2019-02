Søren Pape: »Ja, den psykiske vold er mere udfordrende at dokumentere, men det skal jo ikke afholde os fra at gøre noget«

Definitionen på psykisk vold er ikke præcis nok til at lovgive ud fra, mener juraprofessor. Justitsminister Søren Pape Poulsen erkender, at bevisførelsen kan blive udfordrende, men det bør ikke afholde ham fra at gøre noget.

Psykisk vold skal ikke længere være straffrit. Det er kernen i det lovforslag, justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fremsatte i begyndelsen af året. Forslaget er blevet mødt med bred opbakning i Folketinget, så det står med gode chancer for at blive realiseret.

Sidenhen er lovforslaget dog blevet mødt med kritik, blandt andet i en Kronik i Politiken af Lasse Lund Madsen, professor på Juridisk Institut ved Aarhus Universitet.

I lovforslaget kriminaliseres den »som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden«. Og den definition mener Lasse Lund Madsen ikke er klar og præcis nok.

Jeg synes ikke, at vi kan lade folk leve under groteske forhold i deres samliv, og derfor må vi finde en vej til at tydeliggøre og kriminalisere det her

»Det er retssikkerhedsmæssigt dybt problematisk at indføre straffebestemmelser, hvis indhold og rækkevidde blæser i vinden«, som han skrev i sin Kronik.

Justitsministeren mener dog ikke, at man skal lade være med at gøre noget, bare fordi der er udfordringer ved det.

Professor Lasse Lund Madsen mener, at indholdet og rækkevidden i lovforslaget blæser i vinden. Hvad tænker du om det?

»Jeg tænker, at de dygtige jurister, vi har i ministeriet, og de organisationer, vi har samarbejdet med, har fundet en definition, som giver et godt grundlag. Jeg kan simpelthen ikke genkende, at det skulle blæse i vinden. Jeg vil gerne minde kritikerne om, at det her jo skal kunne holde i en retssag. Man skal kunne bevise, at der har fundet groft nedværdigende behandling sted flere gange«.

Det skal kunne bevises, at gerningsmanden bevidst benytter nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd som en slags styringsredskab. Bliver det ikke svært at bevise? Som gerningsmand kan man vel bare sige, at man ikke tænkte over det?

»Jeg tror, det bliver svært at slippe udenom ved at sige, at man ikke tænkte over det, hvis man har styret og kontrolleret sin ægtefælle i en årrække«.

»Men altså, vi kan jo også lade være med at lovgive? Jeg synes bare ikke, at vi kan lade folk leve under groteske forhold i deres samliv, og derfor må vi finde en vej til at tydeliggøre og kriminalisere det her. Også selv om det er svært. Jeg har ikke travlt med at beskytte nogen, der leder efter en omvej til at terrorisere og mishandle deres nærmeste«.

»Noget af det, vi kan bruge, er, at vi lever i en digital tidsalder. Vi vil nok i mange tilfælde se, at den psykiske vold efterlader sig nogle digitale spor, så man kan se den nedværdigende behandling, folk har været offer for«.

Er det ikke vigtigt, at borgerne har en klar definition af, hvad der er lovligt og ulovligt, hvis man risikerer at ende i fængsel i op til tre år?

»Vi kan ikke have, at bare fordi noget er svært at definere 100 procent, så skal vi ikke gøre noget ved det. Verden er ikke altid sort og hvid. Heldigvis lever vi i et retssamfund, og der er selvfølgelig retsgarantier. Ja, måske bliver noget af det her svært at bevise. Men vi har tillid til domstolene i det her land. De må afgøre, om der er bevis nok«.

I høringssvaret til lovforslaget bemærker Rigsadvokaten, at det i praksis vil være vanskeligt at vurdere, hvornår man befinder sig inden for det strafbare område. Du er ikke bange for, at det bliver misbrugt?

»Derfor er det også godt, at vi har domstolene til at vurdere i de skønssager, der kan være. Jeg tvivler stærkt på, at domstolene lader hånt om retssikkerhedsgarantier«.

Det bekymrer dig ikke, at Rigsadvokaten og en professor ved Juridisk Institut har svært ved at se, hvornår man er inden for det strafbare område?

»Hvis jeg skulle undgå at lovgive, hver gang en professor er kritisk over for det, vi vil, så kunne jeg aldrig gøre noget«.