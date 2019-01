Sara Omar: Kære mødre, fortæl jeres piger, hvor værdifulde de er. Fortæl dem, at kvinden ikke er afhængig af manden

Jeg drømmer om, at I rejser jer, mødre. At I tager jeres piger i hånden, ser dem dybt i øjnene og fortæller dem, at de ikke behøver drømme om rige mænd.

Mor, hvor end du er. Om du er under, over, væk for altid eller et sted derude i brisen. Jeg ved ikke, om du kaster med sten, eller om du kaster med pile. Jeg ved ikke, om du løfter dine hænder i arrigskab og bliver en forlænget arm af den negative sociale arv – eller om du er blid og varm.

Elskede mor og mødre; derude i den store verden. Dette er min nytårstale til jer.

Engang har I selv været unge. I mødre, som voksede op under volden og undertrykkelsen. I, som blev slået, truet og holdt op mod en mur. Det er jer, jeg taler til. Jer, som kunne være min mor, og som er en masse andre pigers mødre. Jeg vil gerne bede om jeres opmærksomhed. Og måske, hvis I er barmhjertige nok, om, at I lader disse ord finde plads i jeres ødelagte hjerter.

Jeg drømmer om, at I rejser jer. At I tager jeres piger i hånden, ser dem dybt i øjnene og fortæller dem, at de ikke behøver drømme om rige mænd.

Jeres piger skal selv knokle, studere, skabe og måske blive rige. Ikke kun økonomisk, men også opnå indre rigdom.

Fortæl jeres piger, hvor værdifulde de er. Fortæl dem om kvindens styrke og rygrad. Fortæl dem, at kvinden ikke er afhængig af manden. At hun ikke skal finde sig i fysisk eller psykisk vold. Fortæl jeres piger, at de ikke skal finde sig i utroskab, grådighed, løgn og bedrageri. Fortæl jeres piger, at de skal være uafhængige. De skal være selvforsørgende.

Fortæl dem, at de ikke skal falde for magt, biler, huse eller kreditkort. Fortæl jeres døtre, at de selv skal opnå alle de goder, de ønsker sig her i livet. Og at de i kærlighed til en mand skal dømme ham for hans karakter og integritet og ikke, efter hvor mange penge han har stående på kontoen.

Uddan hende i at sige fra over for vold. Lær hende, at hun er fri. At hun er ligestillet med manden. Og når hun bliver stor nok – så sæt hende fri. Lad hende bevæge sig ud i den store verden med fuldstændig samme frihed, som I lader jeres sønner have. Fortæl jeres sønner og døtre, at de er fuldstændig lige. At de er lige frie. Frie til at leve og frie til at elske dem, de vil.

Du er mor. Du har et ansvar. Og dit ansvar er større og tungere end almindelig mødres. For du er den mor, der selv blev og bliver udsat for fysisk og psykisk vold. Du er den mor, som endte på krisecentret, som var så tabubelagt. Du er den mor, som ville blive udstødt af en hel by, hvis du rejste dig og forsvarede dine døtre. Du er den mor, som fik knust dine ribben, næse, arme, hjerte og sind.

Du kender til den angst. Du kender til de varige men, som vold og undertrykkelse afføder. Du kender til den psykiske vold, som skaber evig angst i sjælen og efterlader kroppen i evig ensomhed. Du kender til tårer og søvnløse nætter. Du kender til den træthed og magtesløshed. At være fuldstændig udmattet og uden noget håb at finde.

Dette oprør skal starte i hjemmet. Der, hvor din søn også bliver født. Det er der, han skal lære at respektere kvinders rettigheder

Vær ikke voldens forlængede arm, kære mor og kære mødre. Underkast jer ikke de umenneskelige tankegange, som ødelægger vores ellers meget smukke og rige kulturer. Stå ved jeres døtres side. Hold om dem, og giv aldrig slip på dem. Luk ikke jeres døre i hovedet på jeres døtre, når de råber på frihed. Åbn jeres døre for dem, og favn dem, og lad dem vide, at de altid har et hjem hos jer. At jeres kærlighed er ubetinget. For hverken I eller de har valgt at blive født som piger.

Kære mødre, det, der sker i jeres krop, er et mirakel, som ikke skal tages for givet; ej heller behandles som uelsket eller uønsket. Og det mirakel er jeres ansvar.

Jeg vil ønske dig godt nytår, mor, og mødre derude. Og jeg vil huske jer på, at året er 2019.