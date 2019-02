Hvorfor må Anton ikke cykle?: Kommunernes »grænsesøgende afgørelsespolitik« skal stoppes

Alt for mange forældrene til børn med særlige behov oplever, at samarbejdet med det offentlige er en yderligere belastning og ikke den hjælpende hånd, som ellers er servicelovens intention.

’Alle børn cykler’ hedder en kampagne, som Cyklistforbundet kører hvert år i september. I Aalborg kan kampagnen næste gang hedde ’Næsten alle børn cykler’, for Anton cykler ikke.

Han vil ellers gerne, og han kan også godt, men han har ikke nogen cykel. Anton har nemlig en sjælden muskelsygdom og har derfor brug for en specialcykel, men den vil kommunen ikke dække merudgifterne til.

Det kan kommunen ellers godt. I Ankestyrelsen er der truffet en principafgørelse, der slår fast, at det må anses som almindeligt for børn uden handikap at komme rundt på cykel i fritiden, og at en specialcykel til et barn med handikap derfor er en nødvendig merudgift, der kan bevilliges under paragraf 41. Den afgørelse kunne Aalborg Kommune med fordel læne sig op ad.

Men i Aalborg griber kommunen det anderledes an. I afgørelsen til familien skriver sagsbehandleren bl.a., at man er »bevidst om normaliseringsprincippet, herunder at Anton får mulighed for at leve så normalt som muligt til trods for hans nedsatte funktionsniveau«. Og det er jo et godt udgangspunkt, hvis man vil hjælpe en 7-årig, der bare gerne vil ud at cykle med sine venner.

Kampen om en cykel til Anton er næppe den sidste kamp, familien kommer til at kæmpe og det er helt urimeligt, at systemet bringer forældrene i en yderligere udsat position

Overraskende nok slutter passagen sådan her: »det vurderes nødvendigt, at Anton bevidstgøres omkring de konsekvenser hans nedsatte funktionsevne har for ham samt hvilke begrænsninger det kan medføre«.

Med andre ord: Ingen arme, ingen småkager – det må I som forældre lære Anton at forstå.

Det får mig til at spørge, om det virkelig er en kommunal opgave at opdrage børn med særlige behov via paragraffer, der handler om økonomisk tilskud. Afslaget fra Aalborg Kommune ligger langt fra servicelovens intention om at hjælpe børn med et handikap til at leve et liv så tæt på det normale som muligt. Det er ikke kommunens opgave at vurdere, om familien har fundet den mest optimale løsning på et bestemt behov.

Deres opgave er udelukkende at vurdere, om en specialcykel er en nødvendig merudgift. Og så er vi tilbage ved Ankestyrelsens principafgørelse: Det er det!

Socialministeren har oprettet en tørresnor, hvor kommunernes ’fejlprocent’ i deres afgørelser på handikapområdet offentliggøres. Fejlprocenten udregnes ud fra, hvor mange sager Ankestyrelsen sender tilbage til kommunen, fordi kommunen ikke lovligt kan give afslag på det ansøgte. Når fejlprocent her er skrevet i anførselstegn, er det, fordi man kan sætte spørgsmålstegn ved, om der er tale om fejl.

Advokatrådet har i en rapport kaldt kommunernes praksis for »grænsesøgende afgørelsespolitik«. Det kan oversættes til afgørelser, hvor borgeren efter al sandsynlighed vil få medhold i en ankesag. Problemet er, at kommunen ikke på nogen måde straffes for at søge grænser – de sparer tværtimod penge i de måneder, sagsbehandlingen i Ankestyrelsen tager.