Mor til dreng med autisme: Hjælp til mit handikappede barn burde ikke være noget, jeg skal tigge eller brokke mig til

M in søn er 8 år og har infantil autisme. Det krævede en lang og hård kamp at få ham udredt, og som 6-årig fik han endelig diagnosen. Men på trods af at han har papir på, at han lider af en neurologisk udviklingsforstyrrelse, som betyder, at han skal ydes en særlig pædagogisk indsats, valgte skolen og kommunen at starte ham op i en almindelig klasse helt uden støtte. Det på trods af gentagne advarsler fra både os og børnehaven.

Efter blot et halvt år på den måde var han i alvorlig mistrivsel, og efter kamp og klager fik vi ham endelig i specialklasse. Det, troede vi, var stedet, hvor han ville blive mødt med de strukturer og rutiner og den specialpædagogiske autisme-viden, han havde brug for.

Men virkeligheden er, at han nu har gået i specialklasse i halvandet år og på nuværende tidspunkt er i en klasse med ni elever med blandede diagnoser - og status er desværre, at han har det dårligere, end da han kom.

Jeg finder absolut ingen glæde i at klage eller brokke mig, jeg synes faktisk, det er både ubehageligt og enormt træls, og jeg vil langt hellere bruge mine sparsomme kræfter og min tid på mig selv, min mand og vores børn. Jeg ville hellere bruge alle mine ord og sætninger på at skrive børnebøger end at sende dem ned i lange kedelige mails med opråb, spørgsmål, klager, opfølgninger og løsningsforslag, som alligevel ikke bliver hørt. Jeg ville allerhelst bare passe mit eget, læne mig tilbage, nyde hverdagens små øjeblikke og min familie i fred og ro.

Men det kan jeg ikke, for hver evig eneste morgen og hver evig eneste eftermiddag og hver evig eneste aften har jeg en grædende dreng. En dreng, som isolerer sig, som ikke vil spise, og som viser alvorlige tegn på angst og stress.

Skolen oplever ham glad og i udvikling, siger de, men vi, der kender ham bedst, oplever en dreng, som ikke har det godt.

Min søn skal ikke sidde på en guldpude. Men han skal have den hjælp, som eksperter anbefaler

For os at se skyldes hans mistrivsel det systematiske omsorgssvigt, han er udsat for i skolen. Jeg er helt sikker på, at ingen af hans lærere, pædagoger eller andre ønsker at gøre mit barn fortræd. De kæmper og gør alt, hvad de kan, ’inden for rammerne’, som det jo hedder.

Det sørgelige er, at de rammer er så ufleksible, uoplyste, ubrugelige, uansvarlige, uanstændige, umenneskelige, uhyrlige og ganske enkelt ulidelige.

Jeg kan sagtens håndtere autismen. Nedsmeltningerne, de tusind foredrag om solsystemet, de mange ødelagte strømper, den nøje adskilte mad og panikken for alt det ukendte, der styrer min søns liv. Men jeg kan ikke håndtere systemet - et system, som svigter mit barn, min familie og mig. Et system, som suger al min energi og allerværst: mit håb.

Som det er i dag, skal man som forælder sætte sig godt ind i lovgivningen og kende de specifikke paragraffer, før man har bare en lille chance for at få hjælp. Det dræner mig nemlig fuldstændigt, når jeg skal være tovholder, studere specialpædagogik og samtidig sætte mig ind i serviceloven.

Forstå mig ret: Min søn skal ikke sidde på en guldpude. Men han skal have den hjælp, som eksperter anbefaler, og som de igennem årtier har forsket sig frem til beviseligt virker. Jeg har brug for at kunne stole på systemet. Brug for at vide og opleve, at de ændringer og tiltag, som bliver igangsat, er for at hjælpe min søn og ikke bare løsninger, der er nemmest eller billigst for skolen eller kommunen.