Ulykkespatientforeningen: Giv handikappede de rigtige hjælpemidler fra start

Godt 750.000 voksne danskere i alderen 16-64 år angiver, at de har en fysisk funktionsnedsættelse. Det er en funktionsnedsættelse, som ofte betyder, at borgeren bliver nødt til at have et eller flere hjælpemidler for at få hverdagen til at hænge sammen. For denne gruppe af borgere er hjælpemidler helt afgørende for at gå på arbejde, have et fritidsliv og kunne være sammen med venner og familie.

Hjælpemidlerne skal altså kompensere for funktionsnedsættelserne hos den enkelte borger. En kørestol kompenserer for den manglende gangevne, den særlige skærekniv kompenserer for den nedsatte håndfunktion. Afgørende er det således, at hjælpemidlerne passer til den enkelte og er til stede, når behovet opstår.

Mennesker med handikap er ligesom andre mennesker ikke hyldevarer. Vi er alle sammen forskellige

Betydningen af hjælpemidler stiller krav til den kommunale forvaltnings faglighed og hurtighed. Som handikappet ved man, hvilke udfordringer man står med, men man er sjældent ekspert i, hvilke præcise løsninger der skal til. Her må man lægge sit lod i sagsbehandlerens viden og evner. Men vi må også gøre opmærksom på, at fagligheden i sig selv ikke er nok, hvis serviceniveauet kun rækker til et standardprodukt. I sidste ende kan tildelingen af det rette hjælpemiddel risikere at afhænge af den politiske vilje til at prioritere hjælpemiddelområdet.

Vi oplever i Ulykkespatientforeningen, at borgerne har fået sværere ved at få bevilget hjælpemidler, og nogle gange sker tildelingen af hjælpemidler på bekostning af den personlige kontakt og pleje. Vi har de seneste uger spurgt godt 800 af vores medlemmer om, hvorvidt de har mistet personlig hjælp og pleje på bekostning af nye hjælpemidler, og her svarer 7 procent af de adspurgte, at det har de oplevet.

Den personlige kontakt og pleje kan efter vores vurdering kun blive erstattet af teknikken, hvis borgeren ønsker det, eller anden omsorg tilbydes i stedet. Teknikken kan hjælpe os med at leve det liv, vi gerne vil leve, men det kan ikke erstatte den personlige kontakt. Ofte forekommer hjælpemidlet at være et standardhjælpemiddel, der ikke er individuelt tilpasset den enkelte bruger. Nogle gange bliver hjælpemidlerne ligefrem bevilget hen over hovedet på brugerne. Således angiver 16 procent af de adspurgte i vores undersøgelse, at de kun i lav grad har haft indflydelse på tildelingen af hjælpemidler.

Af serviceloven fremgår, at der er krav om en individuel og konkret vurdering af borgeren og dennes behov. Det udelukker ikke standardproduktet, men det fordrer i det mindste en undersøgelse af, om det ansøgte hjælpemiddel er egnet til borgeren, eller et andet passer bedre.

Og når kommunen bevilger et hjælpemiddel til en borger, så er det vigtigt, at kommunen får fulgt op på tildelingen. Er borgerne uddannede i brugen af det? Er hjælperne eller den nærmeste familie uddannet? Vores undersøgelse viser, at 40 procent af brugerne ikke er uddannet i brugen af de hjælpemidler, de får tildelt, og to tredjedele af hjælperne/de nærmeste pårørende er heller ikke uddannet i brugen af hjælpemidlerne.

Det betyder i værste fald, at man risikerer, at der står et dyrt hjælpemiddel hjemme hos borgerne, som samler støv i stedet for at blive brugt, da brugerne ikke er tilstrækkeligt uddannede. Det er naturligvis ærgerligt for brugerne, men det er også spild af samfundets midler.

Det er muligt, at det i første omgang kan blive dyrere for kommunerne, hvis de ikke længere per automatik tilbyder standardiserede løsninger til mennesker med handikap, men mennesker med handikap er ligesom andre mennesker ikke hyldevarer. Vi er alle sammen forskellige.