Amnesty: Stop kendte bookingfirmaer som Airbnb i at kapitalisere på besatte områder på Vestbredden

Det burde være overflødigt at sige det, men turisme skal ikke understøtte alvorlige brud på menneskerettighederne. Overgreb og forbrydelser mod nogle skal ikke bruges til at skabe profit for andre.

Alligevel er det præcis, hvad der i dag sker, når de fire store globalt kendte bookingfirmaer Airnbnb, Tripadvisor, Expedia og Booking.com promoverer turistattraktioner og overnatningstilbud i de israelske bosættelser på besatte palæstinensiske områder. Det dokumenterer Amnesty International i en ny rapport, hvor vi har undersøgt, hvordan firmaerne hver især er med til at tiltrække turister til ulovlige israelske bosættelser. Herigennem bidrager de både til bosættelsernes fortsatte eksistens og til deres udbredelse.

Menneskerettighedskrænkelser er ikke en turistattraktion

Beslaglæggelsen af palæstinensisk land og udbredelsen af bosættelser har medført enorm lidelse. Den har tvunget palæstinensere ud af deres hjem, ødelagt deres livsgrundlag og frataget dem basale nødvendigheder såsom drikkevand.

Bosættelserne er med god grund stemplet som ulovlige både af FN’s Sikkerhedsråd og af FN’s Generalforsamling. EU har henvist til, at de ulovlige bosættelser hindrer freden og undergraver en tostatsløsning. De udgør kort sagt et groft systematisk og årtier langt brud på menneskerettighederne.

Airbnb, Booking.com, Expedia og Tripadvisor promoverer sig selv på ideen om deling og gensidig tillid. Den selvfortælling klinger hult, når de bidrager til disse krænkelser af menneskerettighederne ved at promovere en vifte af turistattraktioner, ture, restauranter, cafeer, hoteller og øvrige boligudlejninger i bosættelserne i besatte palæstinensiske områder.

Sidste år besøgte vores researchere fire palæstinensiske landsbyer tæt på israelske bosættelser, kvarteret Silwan i Østjerusalem og et palæstinensisk lokalsamfund i Hebron. Alle disse steder ligger nær lukrative turistattraktioner, som bliver drevet af bosættere.

Vi afdækkede her, hvordan Airbnb, Booking.com, Expedia og Tripadvisor ikke bare spiller en betydelig rolle i at tiltrække turister til ulovlige bosættelser. De vildleder også deres egne kunder ved ikke konsekvent at angive, hvornår et tilbud fra deres kataloger kommer fra en israelsk bosættelse.

I skrivende stund bugner firmaernes onlinekataloger tilsammen af hundredvis af tilbud i israelske bosættelser i besatte palæstinensiske områder

»Turisterne ved ikke, at dette er vores land«, fortæller en palæstinensisk landmand, som bor tæt ved bosættelsen Shiloh.

Her finansierer den israelske regering aktuelt et stort center for at tiltrække gæster til en arkæologisk turistattraktion.

Siden 1990’erne har to palæstinensiske landsbyer nær Shiloh mistet mere end 5.500 hektar land. Mange mennesker er flyttet væk, og de, som er blevet, fortæller, at de ofte bliver angrebet af væbnede bosættere. Airbnb, Booking.com og Tripadvisor promoverer alle attraktioner i Shiloh, men kun Booking.com oplyser sine kunder om, at der er tale om lokationer i en israelsk bosættelse.

Eksemplet er ikke enestående.

I de seneste år har den israelske regering investeret store summer i at udvikle turistindustrien i bosættelserne. Regeringen udpeger bestemte steder til turistmål og bruger det til at retfærdiggøre beslaglæggelsen af palæstinensiske hjem og land og fordrive den palæstinensiske befolkning. Den israelske regering opfører ofte bevidst bosættelser tæt ved steder af arkæologisk interesse for at understrege det jødiske folks historiske forbindelse til regionen.

Vores nye rapport sætter både fokus på, hvordan den israelske regering tillader og opfordrer bosættere til at udnytte land og naturressourcer, som tilhører palæstinensere, og hvordan Airbnb, Booking.com, Expedia og Tripadvisor drager fordel af denne udnyttelse.

Der er tale om ulovligt beslaglagte palæstinensiske naturressourcer, og turistindustrien kommer kun bosættere og bookingfirmaerne til gode.

Som Azam Navaja, en palæstinensisk mand, som blev tvunget fra sit hjem for at lave plads til et arkæologisk turistmål, siger det: