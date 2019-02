Rektor på KU: Jeg siger jo heller ikke længere ’kejthåndet’ om personer, der er venstrehåndede

Det er blæst helt ud af proportioner, når forskere og meningsdannere siger, at ytringsfriheden på universitetet er i fare, mener rektor på KU Henrik C. Wegener. Han er ikke så bekymret for identitetspolitikken, som også bringer noget godt med sig.

Er ytringsfriheden på universitetet truet – eller er det blot et nødvendigt opgør med en kultur, der legitimerer krænkelser?

Debatten har været barsk, siden Københavns Universitet sidste år indførte nultolerance over for krænkende adfærd i sine personalepolitiske retningslinjer. For hvor går grænsen? Og hvad bliver det næste?

Men debatten er kørt totalt af sporet, og det billede, der tegnes af studerende, der er parate til at klage over hvad som helst, er dybt overdrevet. Det mener rektor på Københavns Universitet Henrik C. Wegener. Han bekymrer sig snarere over, om den heftige debat kan få de studerende til ikke at turde sige, hvad de har på hjerte.

Jeg har undervurderet, hvordan nogle aktører kunne bruge Københavns Universitet til at sætte en dagsorden om krænkelseskultur som et fænomen, de insisterer på eksisterer i stor stil

Selv om den identitetspolitiske debat ikke kun handler om Københavns Universitetet, er KU alligevel blevet en arena for diskussionen. Havde du set det komme?

»Det kom bag på mig, at de store medier, meningsdannere og politikere kastede sig over emnet med så stor appetit. Til at starte med troede jeg, at debatten ville falde ned, hvis jeg redte trådene ud og forklarede, hvordan tingene hang sammen. Men det havde mildest talt ingen effekt«.

»Jeg kender debatten fra de store internationale universiteter, vi er i alliance med, for de har alle de identitetspolitiske strømninger i sig. Så jeg forstår, at medierne var interesserede, da der dukkede noget op, der kunne antyde noget tilsvarende i Danmark. Men det rystede mig, at debatten blev blæst sådan op«.

Hvordan blæst op?

»Det billede, der er blevet tegnet udadtil, flugter ikke med det, vi har oplevet inden for husets fire vægge. Tænketanken Justitia lavede en heftig skarpvinkling, da den skrev, at retningslinjerne var et angreb på ytringsfriheden og et eksempel på, at man vil pakke de studerende ind i vat. Og den købte medierne«.

Blå Bog

Henrik Caspar Wegener Født 1958, rektor ved Københavns Universitet, ph.d. i mikrobiologi og professor, tidligere prorektor på DTU.



Fakta Debatten om krænkelser på KU 13. februar 2018: 48 kvindelige studerende sender et brev til danske universitetsrektorer, hvor de skriver, at der foregår kønsdiskrimination og sexchikane på universiteterne. De starter en underskriftsindsamling. 11. april 2018: Daværende forsknings- og uddannelsesminister Søren Pind opfordrer danske universiteter til at lave nogle klare og tidssvarende retningslinjer for håndteringen af uacceptabel adfærd. 28. juni 2018: Københavns Universitets reviderede retningslinjer træder i kraft. 17. september 2018: Direktør Jacob Mchangama fra tænketanken Justitia kritiserer Det Juridiske Fakultets ledelse, fordi den har bedt de studerende om ikke lave mexicanertema på rusturen. 26. november 2018: Tre ansatte på Københavns Universitet udtrykker deres bekymring over retningslinjerne. De er bange for, at den akademiske frihed er truet. 14. december 2018: Weekendavisen beretter om en lektor på Det Humanistiske Fakultet, der er blevet beskyldt for at forskelsbehandle studerende, optræde fuld i undervisningen og for at komme med krænkende ytringer. Ledelsen har kritiseret nogle forhold, men understreget den akademiske frihed. 20. december 2018: Der afholdes debatmøde på Københavns Universitet om retningslinjernes uklarheder. På dette møde kommer eksemplet frem fra en undervisning i biostatistik, som også omtales i dette interview. 23. januar 2019: Hovedsamarbejdsudvalget beslutter, at retningslinjerne skal revideres. Planen er, at de skal være klar omkring Sankt Hans. Vis mere

»Der er mange misforståelser. Vores egen avis, Uniavisen, lavede en rubrik, hvor der stod, at nu var det slut med sjofle vittigheder. Det er godt rubrikmateriale, men det ikke sandt. Og så argumenteres der ufattelig meget med, hvad der kan ske i fremtiden, men som der ikke er noget, der tyder på er ved at ske«.

Hvad er da jeres oplevelse af forløbet med retningslinjerne?

»Vi blev opfordret til at lave nogle nye retningslinjer i kølvandet på #MeToo-debatten. Samtidig kom det frem, at der foregår seksuel chikane på alle landets universiteter. Derfor blev vi nødt til at beskrive mere detaljeret, at vi ikke accepterer krænkende adfærd af nogen art. Det blev så taget over i en helt anden kontekst og brugt til at sige, at nu er det da gået helt amok, og at man ikke længere må noget. Hvilket simpelthen ikke er rigtigt«.

Men hvorfor bliver debatten så stor, hvis der ikke er noget om snakken?

»De tilfælde, der har fået opmærksomhed i medierne, er blevet sat på spidsen og misforstået. For eksempel når der tales om, at man ikke må have en mexicanerhat på til en fest. Pointen her er netop, at det ikke var til en fest, men til et studieintroduktionsforløb, der har inklusion som eneste formål. Det er her, de nye studerende skal knytte sociale bånd, så de har nogle at støtte sig gennem studietiden. Udklædning er en tradition, men det er også en tradition at diskutere, hvad passende udklædning er. I det her tilfælde sker det så, at der er nogle studerende, der bliver kede af det på grund af mexicanertemaet, fordi de ikke har lyst til at rende rundt i en uge som fordrukne mexicanere og white trash, mens de kravler over mure og synger smædesange til hinanden. Jeg synes, det er helt fornuftigt, at ledelsen beder om, at de studerende finder et tema, der ikke ekskluderer nogen«.

Så man må gerne holde mexicanerfredagsbar?

»Ja«.

Men er det ikke altid nogen, der kan blive kede af det – over hvilket som helst tema?

»Jo, men i et introduktionsforløb er det et erklæret mål, at flest muligt kommer med. Og hvem er det, der lider overlast af at skulle klæde sig ud som noget andet? Ingen. Det skal ikke være sådan, at studerende ikke kommer med på rustur, fordi de ikke vil klæde sig ud som noget, de finder decideret upassende. Hvis vi havde holocausttema, tror jeg også, der ville være en del, der ikke tog med«.

Hvor går grænsen for ’decideret upassende’ udklædning?

»Det er derfor, vi i mange år har haft retningslinjer, så vi har nogle rammer at arbejde efter. De studerende ved, at de skal tænke sig godt om, hvis de har etniske stereotyper og politiske ekstremer som temaer, for der ved vi, at der er nogle, der ikke har lyst til at deltage. Hvis der opstår tvivl, er det op til ledelsen at vurdere, om et tema er o.k.«.

Men kan man overhovedet lave nogen brugbare retningslinjer, hvis det hele er kontekstbestemt?

»Ja. I den her debat er det vigtigt at huske, at retningslinjerne kom af nogle reelle sager om seksuelle krænkelser, og det er derfor helt rimeligt at have nogle retningslinjer på det område. At det så druknede i en mexicanerhat, betyder ikke, at det ikke længere er væsentligt. Retningslinjerne handler ikke om, hvordan man skal undervise«.

I sidste uge besluttede I jer så for at lave retningslinjerne om, fordi de blev fortolket for forskelligt. Gik I for langt?

»Der var ingen, der havde forudset, at de kunne misforstås. Retningslinjerne er lavet af alle personalegrupper på universitetet, og der står i vores grundprincipper, at den akademiske frihed er ukrænkelig. Og de går altså forud for personalepolitik«.

Hvorfor laver I dem så om?

»Det er klart, at når der opstår så meget debat, er det, fordi der er nogle, der er bekymrede for, at de kan blive misbrugt. Og derfor laver vi dem om, så de forhåbentlig ikke kan misforstås«.

Så du anerkender, at der er skabt rum i retningslinjerne, der gør, at de kan påvirke den akademiske frihed?

»Jeg kan godt se, at enkelte formuleringer i retningslinjerne kan bruges uhensigtsmæssigt, hvis du ser bort fra vores grundprincipper og desuden tager dem ud af kontekst. Universiteterne vil altid stå vagt om den akademiske frihed«.