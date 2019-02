Christian Jensen: Midt i cyberkrigen er forsvarsministeren blevet ramt af bombekuller

Har nogen set Claus Hjort Frederiksen for nylig? Måske har han kastet sig ind under sit skrivebord?

Landets forsvarsminister minder i hvert fald mere og mere om en bombekulret hærchef, der sender alle mand frem i en totaloffensiv på alle fronter og flanker, mens han selv holder sig for ørerne. Uden tanke for omkostningerne. Uden tanke for, om han i virkeligheden selv uforvarende kommer til at smadre alt det, han søger at forsvare: det åbne og frie samfund.

Det sker ikke hver dag, at en borgerlig regerings våbenbrødre i dansk erhvervsliv løber skrigende bort fra dens politik. Men det er tilfældet med den lov for Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste, som er regeringens slagvåben mod internettets organiserede hackere og almindelige vaneforbrydere, der bruger koder som brækjern. Mest oprivende er det, at regeringen slet ikke kan se, hvorfor alle omkring den er så oprevet.

At en liberalistisk regering kan ophøje skjult statslig kontrol til politisk mål, forekommer ubegribeligt

Regeringen vil løse et reelt problem. Vi har set, hvordan hackere har kunnet lamme Mærsk i dagevis med milliardtab til følge. Vi har set, hvordan russisk misinformation har vansiret demokratiske valg. Vi skal selvfølgelig som samfund gøre, hvad vi kan for at sætte en stopper for den slags.

Men desværre tager regeringen metoder i brug, der har træk tilfælles med tankegangen i de dysfunktionelle demokratier, vi søger at beskytte os imod.

Således vil regeringen tillade, at det statslige cybercenter i det skjulte kan sende digitale lokkeduer ind i private virksomheder for at få dem til at gå i en fælde, der kan afsløre potentielle sikkerhedsbrist. Regeringen vil give det statslige center lov til at bryde ind og operere i private virksomheders it-netværk, hvis virksomheden skønnes at have særlig interesse. Hvilke typer virksomheder? Praktiserende læger? Flyselskaber? Medier?

Foreløbig har Claus Hjort Frederiksen forsvaret sig med argumentet om, at han repræsenterer den gode stat, der kun vil sine borgere det bedste.

Deri har ministeren utvivlsomt ret. Men problemet handler ikke om de enkelte ansattes intentioner. Det handler om statens rolle i vores samfund, og der er regeringen i gang med at sende os langt ud på den glidebane, som den danske filosof K.E. Løgstrup advarede om, længe før det 21. århundredes cybertrussel blev en realitet.

»Jo større området for de statslige opgaver bliver, jo vigtigere de statslige indgreb bliver, desto mindre bliver vi i stand til at danne os en mening om dem og tage stilling til dem«.

At en liberalistisk regering kan ophøje skjult statslig kontrol til politisk mål, forekommer ubegribeligt. Bare tanken burde få det til at løbe koldt ned ad ryggen. Ingen må negligere cybertruslen fra lande som Rusland og Kina. Men hvis fjendens mål er at destabilisere og kue vores åbne og frie samfund, så er regeringen desværre godt i gang med selv at gøre det grove arbejde.

Skaden er heldigvis ikke sket endnu. Lovforslaget er endnu ikke vedtaget. Vi må håbe, at Claus Hjort Frederiksen snart tager hænderne fra ørerne.