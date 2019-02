Jeg bruger ikke cykelhjelm, men måske er det bedre at se dum ud end at være det

Der var også dem, som bare ikke kørte galt. Og dem, som mente, at selen faktisk var farlig, fordi den gjorde det sværere at komme ud af bilen, hvis der mod al forventning skete en ulykke. Eller den bedste af dem alle: Der var ingen grund til at have sele på, hvis man kørte bilen, for man kunne jo holde fast i rattet, hvis det gik galt ...

Men seler giver mening, da trepunktsselen i 2009 havde været på markedet i 50 år, lød et forsigtigt skøn, at den havde reddet 1 million liv. Og da to australske forskere i 2016 publicerede et metastudie af cykelhjelmens effekt, viste det, at en hjelm reducerer risikoen for alvorlig hovedskade med 69 procent, mens sandsynligheden for ansigtsskader bliver 33 procent mindre. Og nå ja, så skærer en hjelm 65 procent af risikoen for at dø i forbindelse med cykelstyrt.

Over for det står så en halvgammel mands forfængelighed og en underligt tåget fornemmelse af, at man også kan blive for bekymret og miste den sidste rest af joie de vivre, hvis man tager hjelmen og måske ligefrem cykelklemmerne på.

Men måske er det bedre at se dum ud end at være det.