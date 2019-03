Alternativet er ramt af flere falske historier på Facebook

De seneste måneder har der floreret tre usande historier på Facebook om politikere fra Alternativet. Det ærgrer og bekymrer folketingsmedlem Rasmus Nordqvist. De falske nyheder betyder, at dyrebar tid, som burde gå til at skabe politik, bliver brugt på at håndtere misinformation, siger han.

13. februar blev et billede af Rasmus Nordqvist fra Alternativet delt på Facebook. På billedet sidder han i en lufthavn sammen med en række kollegaer. I opslaget bliver de kaldt miljøhyklere, og der står, at de er på vej til Mellemøsten med fly for at deltage i et muslimsk motionsløb.